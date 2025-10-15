Cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ Việt đình đám nợ 40 tỷ, 12 năm vẫn chưa trả hết, phải về rừng núi ở

Từng là “họa mi núi rừng” làm mưa làm gió tại các sân khấu lớn và được săn đón bậc nhất Vbiz, Siu Black giờ đây chọn cuộc sống bình dị nơi quê nhà Kon Tum.

Từ đỉnh cao danh vọng đến cú sốc nợ nần 40 tỷ

Thời hoàng kim, Siu Black là gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt. Với giọng hát nội lực cùng phong cách biểu diễn rock sôi động, cô được khán giả gọi là “nữ hoàng nhạc rock”. Nữ ca sĩ từng xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình, ngồi ghế giám khảo các chương trình đình đám như Vietnam Idol hay The Winner Is…

Tuy nhiên, biến cố xảy ra vào khoảng năm 2013, Siu Black vướng vào nợ nần chồng chất. Cô đầu tư mở quán cà phê âm nhạc tại TP.HCM, mong muốn tạo một không gian đậm chất Tây Nguyên giữa lòng đô thị. Thế nhưng việc kinh doanh thua lỗ, cộng thêm việc vay mượn để duy trì hoạt động khiến cô mất khả năng chi trả.

Từng là ngôi sao ca nhạc đình đám, nữ ca sĩ vỡ nợ tới 40 tỷ đồng. Biến cố khiến chị phải rút lui khỏi showbiz một thời gian dài.

Theo báo Dân Trí, Siu Black từng tiết lộ con số nợ lên đến hơn 40 tỷ đồng. Khi không còn khả năng xoay xở, cô buộc phải bán tài sản, cắt liên lạc với nhiều bạn bè trong giới và trở về Kon Tum để bắt đầu lại cuộc sống.

Một thời gian dài, Siu Black bị bủa vây bởi chủ nợ mỗi khi đi diễn, thậm chí có lúc cô phải trốn tránh, hoảng loạn và suy sụp tinh thần. “Tôi từng tuyệt vọng đến mức uống cả vốc thuốc ngủ, may mà được người thân phát hiện kịp thời,” Siu Black chia sẻ trên kênh Youtube của mình.

12 năm vẫn chưa trả hết nợ, sống giản dị nơi núi rừng

Trở về quê nhà, Siu Black chọn cuộc sống làm một người nông dân đúng nghĩa. Cô xây căn nhà nhỏ ở Kon Tum và tự tay làm mọi việc – từ nấu ăn, trồng rau, nuôi heo đến dọn dẹp.

Chia sẻ trên báo Đời sống Pháp luật, nữ ca sĩ cho biết: “Giờ tôi chỉ mong đủ sống. Mỗi sáng dậy sớm cắt rau cho heo, chiều đi xay bắp làm cám. Làm nông cực nhưng vui, vì tự tay mình làm ra của cải”.

Hiện nữ ca sĩ vẫn chưa thể trả hết nợ sau hơn 12 năm. “Họ vẫn đòi, nhưng thương tôi nên không ép. Khi có tiền, tôi lại gửi chút ít cho họ”, cô nói thêm.

Và dù cuộc sống khó khăn nhưng nữ ca sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan, luôn tìm cách xoay sở. Tờ Gia đình & xã hội đưa tin, nữ ca sĩ trồng rau quanh nhà, nuôi vịt, nuôi heo để có nguồn thu nhập ổn định.

Cuộc sống nông dân của nữ ca sĩ ở Kon Tum.

Là một người nông dân đúng nghĩa.

Sức khỏe sa sút, vẫn gắn bó với âm nhạc

Ở tuổi ngoài 50, Siu Black phải đối mặt với nhiều bệnh nền như tiểu đường, huyết áp cao và xương khớp yếu. “Có lúc tôi nằm liệt giường, không muốn nói chuyện với ai, may mà có người thân động viên mới vực dậy được,” cô kể trên tờ Đời sống pháp luật.

Từng nặng 72 kg, cô giảm xuống còn 54 kg do căng thẳng, mất ngủ kéo dài và áp lực tài chính. Dẫu vậy, nữ ca sĩ vẫn giữ tinh thần mạnh mẽ, cho rằng “mình còn sống, còn hát được là hạnh phúc rồi”.

Trong giai đoạn khó khăn nhất, Siu Black tìm đến nhà thờ, tham gia ca đoàn, hát phục vụ cộng đồng. Cô cũng nhận biểu diễn nhỏ lẻ ở địa phương, hát đám cưới, sự kiện hoặc những chương trình thiện nguyện.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ thường đăng tải những đoạn video hát mộc, ghi lại cuộc sống giản dị tại quê nhà. Trong đó, cô bộc bạch: “Tôi không còn hát gào như xưa. Giờ tôi hát nhẹ hơn, chậm hơn, vì tôi muốn cảm nhận từng lời ca, như nói với chính cuộc đời mình”.

Dù không còn xuất hiện nhiều trên sân khấu lớn, giọng ca của Siu Black vẫn khiến khán giả xúc động mỗi khi cô cất tiếng. Những người từng yêu mến “họa mi núi rừng” cho rằng, chính sự mộc mạc và kiên cường trong cô mới là điều khiến họ khâm phục.

Hiện tại, nợ vẫn còn nhưng Siu Black rất lạc quan. Chị đang dần trở lại với âm nhạc, trong một số chương trình.

Nữ ca sĩ có 4 cháu nội. Đây là cháu trai thứ 4 vừa chào đời ít ngày được nữ ca sĩ khoe trên trang cá nhân.

Tạm khép lại một đời giông bão

12 năm trôi qua kể từ ngày “vỡ nợ 40 tỷ”, Siu Black giờ đã bình tâm hơn. Cô không còn mơ đến hào quang sân khấu hay sự nổi tiếng, mà chỉ mong có sức khỏe và một cuộc sống đủ đầy nơi quê nhà.

“Giờ tôi không còn tiếc quá khứ. Cuộc đời ai cũng có sai lầm. Quan trọng là mình dám đối diện và đứng dậy sau khi ngã,” Siu Black tâm sự trên tờ Saostar.

Từ một ca sĩ từng được mệnh danh là “nữ hoàng rock Việt”, đến một người phụ nữ nông dân giản dị giữa núi rừng Kon Tum, Siu Black vẫn là biểu tượng cho nghị lực vượt qua giông bão. Dù cuộc sống không còn xa hoa, nhưng trong ánh mắt của cô vẫn còn đó ngọn lửa đam mê và tình yêu âm nhạc cháy bỏng.