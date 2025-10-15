Điều gì lấn át cả Suboi?

Đầu tháng Mười, giới yêu âm thanh tại Hà Nội có dịp chứng kiến màn ra mắt ấn tượng của Devialet Phantom Ultimate – dòng loa hi-end biểu tượng mới của thương hiệu âm thanh xa xỉ đến từ Pháp. Sự kiện do Devialet phối hợp cùng Tam Sơn, nhà phân phối chính thức tại Việt Nam, tổ chức, thu hút đông đảo nghệ sĩ, người nổi tiếng, giới truyền thông và những người đam mê công nghệ.

Buổi ra mắt được tổ chức trong không gian nghệ thuật Artera Space, mang lại cho khách mời trải nghiệm đặc biệt, nơi âm thanh, công nghệ và nghệ thuật giao thoa. Không gian được chia thành hai phần đối lập đầy chủ ý. Một bên được bài trí như phòng thu chuyên nghiệp với bàn mixer, micro, nhạc cụ và ánh sáng màu cam cháy rực rỡ, thể hiện tinh thần sáng tạo mạnh mẽ. Bên còn lại lại là phòng trưng bày mang hơi hướng nghệ thuật đương đại, yên tĩnh và tinh tế như một sảnh đường nhỏ của Hà Nội. Nằm giữa hai không gian tương phản ấy là dàn Devialet Phantom Ultimate, tái hiện rõ triết lý mà thương hiệu Pháp theo đuổi: đứng ở điểm giao giữa xa xỉ phẩm và công nghệ âm học tiên tiến.

Rapper sinh năm 1990 Suboi gây trầm trồ khi bước ra từ thang máy với bộ đồ dạ tiệc cánh dơi chấm đất, đeo đồng hồ và trang sức cao cấp lộng lẫy, vừa thanh lịch, vừa phá cách

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong giới nghệ thuật và giải trí. Rapper Suboi xuất hiện ấn tượng với bộ trang phục dạ tiệc cánh dơi dài chạm đất, kết hợp cùng trang sức và đồng hồ cao cấp, thể hiện phong cách vừa thanh lịch vừa phá cách. DJ 2PILLZ, người đứng sau các bản hit như “Nếu lúc đó” và “Chỉ một câu thần chú”, đảm nhận phần trình diễn âm nhạc cho buổi ra mắt. Anh gây ấn tượng với bản phối riêng dành cho sự kiện, trong đó giai điệu quen thuộc của “Thác Nìng” vang lên đầy ngẫu hứng qua âm thanh sống động của cặp loa Phantom Ultimate.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của người mẫu ảnh Sun HT (Minh Đoàn), nhạc sĩ Minh Min, vợ chồng người mẫu Trịnh Thu Hường, DJ Bubi Trần và doanh nhân Natalie Ngọc Anh, góp phần tạo nên không khí sang trọng, hiện đại và đậm chất lifestyle.

Từ trái qua: vợ chồng người mẫu Trịnh Thu Hường, nhạc sĩ/ca sĩ Minh Min, người mẫu ảnh Sun HT (Minh Đoàn), rapper Suboi, DJ 2PILLZ và DJ Bubi Trần

Dòng loa Phantom từng được mệnh danh là “quái vật tí hon” trong thế giới audio nhờ khả năng tái tạo âm thanh mạnh mẽ vượt trội trong thiết kế nhỏ gọn. Sau mười năm, Devialet mới chính thức nâng cấp dòng sản phẩm biểu tượng này, cho ra mắt thế hệ mới Phantom Ultimate, đánh dấu bước tiến lớn cả về thiết kế lẫn công nghệ. Ở lần trở lại này, Devialet giới thiệu hai phiên bản chính: Phantom Ultimate 108 dB (Deep Forest) và Phantom Ultimate 98 dB (Light Pearl), mỗi mẫu mang một sắc thái riêng nhưng đều thể hiện rõ tinh thần “tối thượng” mà hãng hướng tới.

Về thiết kế, Phantom Ultimate vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng Phantom, song đã được tinh chỉnh đến mức tối giản và tinh xảo hơn. Hai nắp lõi loa trầm ở bên hông được loại bỏ, thay bằng bề mặt vòm nhẵn mịn, mang đến cảm giác liền mạch và mềm mại hơn. Phần vỉ tweeter phía trước được mở rộng, tạo sự cân đối và điểm nhấn mới trong tổng thể thiết kế.

Mẫu loa ra mắt với hai màu sắc hoàn toàn mới: Light Pearl – gam trắng ngà tựa ngọc trai với bề mặt siêu mịn như gốm sứ, và Deep Forest – sắc đen pha lục trầm gợi liên tưởng tới bóng đêm rừng sâu huyền bí. Bên cạnh đó, phiên bản đặc biệt Opéra de Paris dát vàng, hợp tác với Nhà hát Lớn Paris, cũng được trưng bày tại sự kiện, nhấn mạnh yếu tố xa xỉ vốn là bản sắc của Devialet.

Chiếc Phantom Ultimate phiên bản 108 dB Deep Forest (phía trước) và 98 dB Light Pearl (phía sau)

Phantom Ultimate không chỉ thay đổi về hình thức mà còn được nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ. Ông Jean-Loup Afresne, Giám đốc Công nghệ của Devialet, người trực tiếp bay từ Pháp đến Việt Nam, chia sẻ rằng mẫu loa mới gần như được tái thiết kế toàn bộ cấu trúc bên trong. Trái tim của thiết bị – bộ xử lý ADH® (Analog-Digital Hybrid), công nghệ độc quyền của Devialet – nay được nâng cấp lên thế hệ mới, kết hợp tối ưu giữa âm thanh analog truyền thống và hiệu suất kỹ thuật số hiện đại. Loa cũng được trang bị chip nano 8M giúp tăng tốc độ xử lý, giảm nhiễu và mang lại độ trung thực cao hơn khi tái hiện âm thanh.

Phantom Ultimate được lắp ráp tại Pháp, kết hợp giữa công nghệ robot chính xác và bàn tay thủ công của các kỹ sư lành nghề, trải qua quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Tại sự kiện, những bản phác thảo thiết kế nội bộ của mẫu loa này cũng lần đầu tiên được ông Afresne công bố – điều chưa từng diễn ra ở bất kỳ quốc gia nào khác, thể hiện sự ưu ái đặc biệt mà Devialet dành cho thị trường Việt Nam.

Bên cạnh cặp màu mới, phiên bản dát vàng Opéra de Paris hợp tác với Nhà hát lớn Paris tái xuất

Phần trải nghiệm âm thanh là điểm nhấn đáng nhớ nhất của buổi ra mắt. Các khách mời được nghe trực tiếp Phantom Ultimate phát những bản nhạc do DJ 2PILLZ biên soạn, cũng như chọn “bài hát tôi yêu” để thưởng thức trong không gian riêng.

Dù kích thước nhỏ gọn, cặp loa Phantom Ultimate 108 dB thể hiện sức mạnh ấn tượng, tạo âm thanh lan tỏa khắp căn phòng, mang lại cảm giác chân thực như đang đứng giữa một buổi hòa nhạc. Devialet nhấn mạnh, thế hệ Phantom mới tập trung vào khả năng tái hiện chính xác và trung thực từng chi tiết, “đúng như những gì nghệ sĩ chủ ý”, thay vì chỉ phô diễn sức mạnh áp suất âm thanh vốn đã nổi tiếng của hãng.

Sự kiện cũng có sự hiện diện của ông Martin Ku, Giám đốc điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Devialet, người tóm lược ngắn gọn những điểm đổi mới của sản phẩm. Việc hai lãnh đạo cấp cao của Devialet cùng xuất hiện tại buổi ra mắt cho thấy tầm quan trọng của thị trường Việt Nam trong chiến lược phát triển của thương hiệu.

Với sự kiện ra mắt Phantom Ultimate, Devialet không chỉ giới thiệu một sản phẩm âm thanh cao cấp mà còn khẳng định vị thế của mình trong thế giới hi-end audio, đồng thời gửi gắm thông điệp rằng Việt Nam đang là một trong những thị trường trọng điểm mà thương hiệu xa xỉ toàn cầu này đặc biệt quan tâm.