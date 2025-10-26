Nghe nói chơi hoa ở Hà Nội mà chưa biết phố Trương Hán Siêu thì chưa phải là sành: Đây là trải nghiệm thực tế

Giữa trung tâm Hà Nội, có một con phố đang khiến những người yêu hoa và thích chụp ảnh nườm nượp kéo đến: Trương Hán Siêu. Không quá ồn ào như Quảng Bá hay lãng mạn như Yên Phụ, nơi đây lại mang đến cảm giác thân quen, nhẹ nhàng. Chỉ dài vài trăm mét, nhưng con phố này đang trở thành "tọa độ hoa" mới của người Hà Nội, nơi những bó cẩm tú cầu, tulip Hà Lan, baby trắng, thanh liễu hay hướng dương được sắp xếp khéo léo trong các thùng gỗ, xe đạp và giỏ mây xinh xắn. Vừa đi, vừa ngắm, vừa chọn vài bông hoa mang về, ai cũng thấy lòng dịu lại sau một tuần bộn bề.

Trước kia, các sạp hoa thường nằm ở ngay đầu phố Trương Hán Siêu nhưng hiện tại nhiều sạp đã chuyển vào sâu bên trong phố. Chạy dọc phố là những hàng hoa rực rỡ đủ màu được bày gọn gàng. Hương thơm dịu nhẹ của hoa lan, hoa hồng, xen lẫn sắc tím của cẩm tú cầu và vàng rực của hướng dương khiến cả khu phố như được "phù phép".

Tự lựa chọn hoa theo sở thích bản thân hoặc đưa mẫu thì các cô, các bác ở đây cũng sẵn sàng gói đẹp cho khách muốn tặng, chụp ảnh hay trang trí nhà cửa. Không chỉ là điểm mua hoa, nơi đây còn trở thành điểm check-in yêu thích của giới trẻ, các chị em văn phòng và cả những nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Chỉ cần diện một chiếc váy nhẹ nhàng, đứng giữa phố hoa ngập nắng là có ngay bộ ảnh đậm chất "Hà Nội sống chậm".

Theo chia sẻ của các chủ hàng, năm nay giá hoa tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Nguyên nhân chính là do mưa bão, ngập lụt ở các vùng trồng hoa khiến nguồn cung giảm mạnh. Những loại hoa nhập từ Đà Lạt và Mộc Châu cũng bị ảnh hưởng do chi phí vận chuyển tăng.

Trong đó, hoa cẩm tú cầu Hà Lan là loại "hot" nhất, được ưa chuộng vì màu sắc phong phú và bông to tròn. Giá dao động 60.000 đồng/bông, gấp gần đôi so với năm ngoái nhưng vẫn cháy hàng vì độ bền và sang trọng.

Hoa tulip cũng được săn đón, giá từ 10.000 – 60.000 đồng/bông tùy loại, đặc biệt các giống nhập khẩu Hà Lan, Pháp có màu loang pastel được các cửa hàng "săn" nhiều để cắm bó nghệ thuật.

Dù giá hoa tăng, không khí ở Trương Hán Siêu vẫn nhộn nhịp. Những khách hàng quen thuộc vẫn ghé mỗi tuần, bởi họ nói rằng "ở đây hoa vừa tươi, vừa đẹp, lại có cảm giác như mua hoa từ tay người yêu nghề thật sự".

Không ít người đến phố Trương Hán Siêu chỉ để chụp ảnh, ngắm hoa chứ chưa cần mua ngay. Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh "check-in cùng bó hoa Trương Hán Siêu" đang phủ sóng. Nhiều bạn trẻ chia sẻ, thay vì lên chợ Quảng Bá xa xôi, họ chọn ghé phố hoa này để vừa có ảnh đẹp, vừa chọn được vài bó hoa về cắm bàn làm việc hoặc góc phòng nhỏ.

Giữa trung tâm thủ đô, hiếm nơi nào lại có cảm giác bình yên đến vậy: Những cô chủ quán hoa cười hiền, tiếng kéo cắt giấy gói xào xạc, và hương hoa len qua từng bước chân người qua đường.

Điều thú vị là người bán ở Trương Hán Siêu không chỉ "bán" hoa mà còn chia sẻ bí quyết chọn hoa, chăm hoa. Họ thuộc lòng từng mùa, từng loại: "Cẩm tú cầu nên cắt xéo gốc, ngâm nước lạnh trước khi cắm để bền hơn", "Tulip phải tránh ánh nắng trực tiếp và thay nước mỗi ngày".

Đến mua hoa tại phố Trương Hán Siêu, bạn có thể thử theo 2 "cú pháp". Thứ nhất là tự chọn hoa theo bó hoặc hoa lẻ và nhờ chủ hàng bó giúp. Cách thứ 2 là với những người không biết chọn hoa như thế nào có thể đặt bằng cách "giá tiền + màu sắc" là các chủ hàng hoa sẽ sẵn lòng hỗ trợ khách. Các tiệm hoa tại phố mở cửa bình thường từ 6h30 sáng đến khoảng 19h tối, vào các dịp lễ Tết các tiệm hoa sẽ mở cửa muộn hơn.

Phố Trương Hán Siêu tuy không phải một chợ hoa lớn nhưng cũng dần trở thành một địa chỉ cho người yêu hoa tham khảo và mua sắm. Trương Hán Siêu giờ đây không chỉ là con phố nhỏ giữa trung tâm Hà Nội, mà là điểm hẹn của những người yêu hoa và yêu sự bình yên. Dù giá hoa có tăng, dù thời tiết mưa nắng thất thường, sức hút của phố hoa vẫn không giảm. Bởi nơi đây, mỗi bó hoa đều chứa đựng tinh thần của người Hà Nội, tinh tế, nhã nhặn và biết tận hưởng vẻ đẹp từ những điều giản dị nhất.