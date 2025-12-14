Bùi Khánh Linh công khai sánh đôi cùng bạn trai đại gia?

Từ sau khi tham gia show thực tế về hẹn hò, Á hậu Bùi Khánh Linh liên tục bị gọi tên vào những ồn ào không đáng có. Nguồn cơn xuất phát từ việc cô bị nói cố tình "diễn", tâm cơ khi thả hint hẹn hò một chàng trai Hàn Quốc trên show nhưng thực tế nàng hậu là "hoa đã có chủ" ngoài đời thực. Sau đó, Bùi Khánh Linh nhiều lần lên tiếng giải thích, xin lỗi nhưng vẫn không xoa dịu được dư luận.

Mới đây nhất, Lệ Quyên chia sẻ loạt ảnh ăn uống sang chảnh cùng những người bạn thân thiết. Đáng nói, buổi tiệc này còn có sự góp mặt của Á hậu Bùi Khánh Linh và một người đàn ông vướng tin đồn đang hẹn hò với cô. Bùi Khánh Linh và người đàn ông này ngồi xa nhau, không xuất hiện trong khung ảnh chung nhưng cũng gây bàn tán. Nhiều người cho rằng Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu thân thiết với Bùi Khánh Linh là do mối quan hệ "bắt cầu" với người đàn ông này. Đây cũng là lần hiếm hoi Bùi Khánh Linh và bạn trai tin đồn sánh đôi, khiến cư dân mạng càng có thêm cơ sở cho rằng họ đích thị là 1 đôi.

Lệ Quyên và Bùi Khánh Linh đọ sắc nét căng trong bữa tiệc sang chảnh

Chàng trai được cho là đang hẹn hò Bùi Khánh Linh xuất hiện thân thiết cùng Lệ Quyên, được "Nữ hoàng phòng trà" gọi là "em trai"

Bùi Khánh Linh sinh năm 2002, là cái tên nổi bật của thế hệ người đẹp Gen Z đang lên trong làng nhan sắc Việt. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, không dừng lại ở đấu trường trong nước, Khánh Linh tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental 2024 tại Ai Cập và xuất sắc mang về danh hiệu Á hậu 3.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên, Bùi Khánh Linh lại vướng vào một loạt ồn ào đời tư, bắt nguồn từ chuyện tình cảm với Cheon Minuk – người từng tham gia cùng cô trong chương trình hẹn hò Đảo Thiên Đường. Thời điểm đó, cả hai được yêu mến bởi tương tác ngọt ngào, nhưng không lâu sau, Linh lên tiếng xác nhận cả hai không còn tìm hiểu nhau nữa vì "một hành động rất sai từ phía nam chính".

Tưởng chừng khép lại nhẹ nhàng, nhưng sau chia sẻ này, Bùi Khánh Linh vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng cô đang "tận dụng tình cảm để PR", thậm chí có nhãn hàng từng hợp tác cũng bị kéo vào vòng xoáy khi đăng ảnh cô và nhận về loạt bình luận tiêu cực. Bùi Khánh Linh từng đáp trả: "Linh hiểu rằng mọi người đã rất thất vọng. Sau tất cả, Linh thẳng thắn nhận ra mình đã sai vì không đủ lắng nghe, nhạy cảm với cảm xúc của những người luôn dõi theo và ủng hộ mình. Linh đã để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí. Trong lúc không kiểm soát tốt tâm trạng, Linh chỉ tập trung vào bản thân mình mà quên mất ngoài kia vẫn còn nhiều người yêu thương. Linh đã có chia sẻ khiến nhiều người theo dõi tổn thương, đặc biệt là các bạn trong FC Linuk và cả FC Bùi Khánh Linh".

Bùi Khánh Linh từng đối diện với sóng gió liên quan đến chuyện tình cảm với Cheon Minuk

Cách đây không lâu, Bùi Khánh Linh đăng ảnh hé lộ 1 góc tại nhà riêng. Ngay sau đó, nhiều người đã bình luận nghi vấn về chuyện Bùi Khánh Linh và một thiếu gia đang sống chung. Trước tin đồn này, Bùi Khánh Linh không "bơ đẹp" hay chọn im lặng mà thẳng thắn đáp ngay: "Nhà mình nhé bạn, mình mua nhé bạn. Lần sau hỏi thì lịch sự có chủ ngữ nhé bạn, mắc công bị TikTok lọc, bị xoá lại kêu mình tâm cơ này kia".

Ngoài ra, khi bị nhiều người mỉa mai chuyện tình cảm, Bùi Khánh Linh cũng thẳng thắn: "Phải yêu đời chứ chị, không lẽ vì một vấp váp mà phải buồn mãi ạ? Ai cũng có những vấp váp đầu đời và học cách để trở nên tốt hơn. Nhưng hiền với bụt chứ không ai hiền với ma chị ạ, những người yêu thương, khán giả thân thương vẫn đang chờ em ngày càng trưởng thành hơn hoặc có những khán giả thân thương họ từng giận vì em ở phần nào đó thì đến thời gian bây giờ cũng không toxic kiểu vùi dập này, vậy em hiền với những người xúc phạm em để làm gì?".

Bùi Khánh Linh liên tục dính những tranh cãi, ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm



