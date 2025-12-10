DOJI sắp tổ chức triển lãm trang sức “Shining Show” tại Hải Phòng

Với mục tiêu kiến tạo một triển lãm trưng bày - trải nghiệm - mua sắm trang sức quy mô lớn chưa từng có, Tập đoàn DOJI tổ chức Shining Show đầu tiên tại Hải Phòng. Tại đây, người dân thành phố Cảng không chỉ chiêm ngưỡng mà còn trải nghiệm đeo thử trang sức để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mỗi kiệt tác kim cương, đá quý.

Shining Show được kỳ vọng nâng tầm tiêu chuẩn trải nghiệm tham quan, mua sắm trang sức tại thị trường giàu tiềm năng này. Đây cũng là một trong những bước đi chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái bán lẻ của DOJI tại Hải Phòng - nơi thương hiệu hướng đến không chỉ bán sản phẩm, mà còn kiến tạo trải nghiệm, văn hóa và dịch vụ gắn liền với phong cách sống hiện đại.

Shining Show mở cửa tự do tiếp đón khách tại tòa nhà Diamond Crown Hải Phòng.

Được đầu tư tổ chức trong không gian lên tới 1.000 m², Shining Show kiến tạo nên một "đại tiệc" trang sức chưa từng có về quy mô. Triển lãm quy tụ hàng ngàn tuyệt phẩm đỉnh cao: từ trang sức kim cương, đá quý, vàng 24K rực rỡ đến các sản phẩm quà tặng vàng cao cấp.

Đặc biệt, Shining Show còn là nơi trưng bày những Bộ sưu tập trang sức thượng hạng và các kiệt tác đá quý kinh điển theo concept trình diễn độc đáo, kết hợp với không gian thưởng lãm những Bảo vật kỷ lục, các tác phẩm quà tặng vàng tinh xảo của thương hiệu DOJI. Tất cả cùng hòa quyện, mở ra một trải nghiệm đa giác quan hoàn hảo, xứng tầm đẳng cấp.

Hàng ngàn thiết kế trang sức thời thượng sẽ được trưng bày tại Shining Show.

Bên cạnh số lượng sản phẩm trang sức "khủng" được trưng bày, Shining Show của Tập đoàn DOJI còn trở thành một "hành trình khám phá cảm xúc", nơi khách tham quan được thiết kế trang sức bespoke theo yêu cầu, và thử trang sức bằng công nghệ Virtual Tryon, Wonder Touch, Magic Mirror… - một phần trong trải nghiệm mua sắm trang sức thông minh, đậm tính cá nhân hóa đã được gắn liền với thương hiệu DOJI.

Song song với những trải nghiệm số mang đặc trưng của DOJI là các workshop sáng tạo như làm vòng tay đá, làm dây đá charm đeo điện thoại - nơi khách tham dự có thể tự tay tạo nên món phụ kiện mang dấu ấn riêng; các góc check in "sống ảo" tạo nên nhiều khoảnh khắc đẹp trong chuyến du ngoạn tới thế giới trang sức lấp lánh; cùng vô vàn trải nghiệm khác biệt không thể bỏ qua.

Tham dự Shining Show, khách hàng còn được tận hưởng hàng ngàn ưu đãi trang sức độc quyền: 100% khách tham dự nhận quà giá trị và ưu đãi tới 35% Trang sức, Duy nhất 70 đôi nhẫn cưới kim cương tự nhiên giá chỉ 7 triệu, Miễn phí đeo thử trang sức, Sở hữu DOJI passport với đặc quyền không giới hạn, và đặc biệt có cơ hội trúng viên kim cương 5,4mm - điểm nhấn hứa hẹn tạo sự phấn khích và tương tác mạnh mẽ tại triển lãm.

Không gian trưng bày trang sức quy mô, giàu trải nghiệm và ưu đãi độc quyền được DOJI mang tới Shining Show.

Không chỉ là triển lãm trang sức, đá quý mang tới trải nghiệm độc nhất vô nhị cho công chúng, Shining Show được tổ chức bởi Tập đoàn DOJI là lời khẳng định mạnh mẽ về chiến lược đầu tư bài bản tại Hải Phòng. Nếu như ở lĩnh vực Bất động sản, DOJILAND - một thành viên thuộc Tập đoàn, đã để lại nhiều dấu ấn bằng các công trình mang tính biểu tượng, góp phần định hình diện mạo đô thị mới như Diamond Crown Hai Phong, Golden Crown Hai Phong, thì ở lĩnh vực Bán lẻ, DOJI tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc tiên phong đưa vào những mô hình trải nghiệm hiện đại và dịch vụ đẳng cấp. Việc lựa chọn thành phố Cảng làm địa điểm đầu tiên tổ chức Shining Show thể hiện tầm nhìn của DOJI đối với thị trường trọng điểm - nơi doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư về cơ sở vật chất cùng chất lượng dịch vụ nhằm xây dựng hệ sinh thái trang sức cao cấp toàn diện.

Với quy mô triển lãm sản phẩm và không gian đa trải nghiệm, Shining Show của Tập đoàn DOJI được kỳ vọng sẽ đặt dấu mốc mới cho trải nghiệm trang sức tại Việt Nam, đồng thời góp phần tạo dựng lối sống hiện đại, mới mẻ cho Hải Phòng - thành phố điểm đến của ánh sáng và phong cách.

