Hóa ra Midu đi dạy thế này

Mới đây, Midu vừa tổ chức một buổi workshop về chất liệu dành cho sinh viên. Trong hình ảnh, Midu xuất hiện với phong cách giản dị, trang điểm nhẹ và luôn nở nụ cười tươi. Dù là khoảnh khắc được sinh viên chụp lén, nhan sắc của cô vẫn nổi bật, khiến không ít khán giả khen ngợi vẻ rạng rỡ của “bà xã Minh Đạt” và cho rằng cô ngày càng nhuận sắc từ sau khi kết hôn.

Nhiều người hâm mộ còn hài hước “đòi” Midu chăm chỉ cập nhật hình ảnh đời thường hơn, bởi thời gian gần đây cô khá kín tiếng trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, gương mặt tươi tắn và phong thái nhẹ nhàng giúp cô giữ được sức hút đặc trưng của một hot girl đời đầu.

Midu, tên thật Đặng Thị Mỹ Dung (sinh năm 1989), không chỉ được biết đến qua các hoạt động giải trí mà còn nổi tiếng với học lực ấn tượng. Cô từng là Á khoa đầu vào Đại học Kiến trúc TP.HCM và đồng thời giữ vị trí Thủ khoa tại Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM. Tháng 8/2024, Midu hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Mỹ thuật Ứng dụng, xuất sắc đạt danh hiệu Á khoa và nhận bằng khen của nhà trường.

Nhiệt huyết với nghề giảng dạy

Trên trang cá nhân, đôi khi Midu chia sẻ về công việc đứng lớp. Cô hiện giảng dạy ngành Thiết kế thời trang thuộc khoa Kiến trúc Mỹ thuật. Người đẹp thừa nhận công việc này mang lại cho cô nhiều cảm hứng: “Tôi rất yêu nghề giảng viên và luôn mong muốn truyền đạt những kiến thức thời trang hữu ích cho sinh viên”.

Trước đó, Midu từng gây chú ý khi đăng ảnh dạy kèm cho sinh viên ngay tại nhà, cho thấy sự gần gũi và tâm huyết với nghề. Điều này khiến cô nhận được nhiều tình cảm từ các bạn trẻ.

Midu từng hé lộ đôi điều về ngôi trường nơi cô làm việc. Cô cho biết cơ sở vật chất hiện đại, có đầy đủ khu vực giải trí và sinh hoạt cho sinh viên. Một điều khiến cô ấn tượng là văn hoá xếp hàng và nhường thầy cô đi trước khi sử dụng thang máy.

“Du đi dạy cũng khá lâu rồi, sinh viên năng động và đầy nhiệt huyết. Nhưng vì còn theo đuổi nghệ thuật nên Du ít chia sẻ công việc đứng lớp với mọi người. Thỉnh thoảng bật mí chút thôi”, cô chia sẻ.

Hôn nhân viên mãn

Kể từ khi “về chung một nhà” với doanh nhân Trần Duy Minh Đạt vào tháng 6/2024, đời sống cá nhân của Midu luôn thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ. Chồng của nữ diễn viên sinh năm 1990. Anh là con trai của ông Trần Duy Hy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc một doanh nghiệp nhựa lớn. Minh Đạt có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California (Mỹ) và hiện giữ chức giám đốc vận hành (COO) của chi nhánh Nhựa Duy Tân tại thị trường Mỹ.

Sau ngày kết hôn, Midu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy bình yên. Vợ chồng cô đang sống trong một căn hộ sang trọng ở trung tâm TP.HCM. Mỗi ngày, Midu dành thời gian đọc sách, thưởng thức cà phê và thư giãn bên chồng. Hai người thường cùng nhau trò chuyện, tận hưởng sự ấm áp của cuộc sống hôn nhân. Nhiều khán giả nhận xét Midu ngày càng nhuận sắc, còn cuộc sống sau kết hôn thì “đúng chuẩn mơ ước”.

Dù bận rộn với công việc riêng, cặp đôi vẫn cố gắng giữ thói quen nấu ăn cùng nhau và ghi lại các hoạt động đời thường trên mạng xã hội. Những đoạn video ngọt ngào, vui vẻ của hai vợ chồng thường xuyên đạt hàng triệu lượt xem.

Thông qua các video chia sẻ, Midu cũng tiết lộ một phần nội thất căn hộ cô đang ở cùng Minh Đạt. Phòng khách được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu xám – trắng chủ đạo. Căn hộ sở hữu cửa kính lớn, nhìn ra dòng sông thoáng đãng. Ngoài ra, tổ ấm của hai vợ chồng còn có bể bơi và khu vườn xanh mát. Những góc nhỏ trong nhà do Midu hé lộ đều nhận được lời khen nhờ nét tinh tế và sang trọng.

Hiện tại, Midu vẫn duy trì vai trò giảng viên tại trường đại học, tiếp tục đầu tư bất động sản và xuất hiện trong một số chương trình giải trí với vai trò khách mời hoặc giám khảo. Dù lịch trình dày đặc, cô luôn nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ Minh Đạt trong mọi hoạt động.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn, sự nghiệp ổn định và sự đồng hành từ ông xã khiến Midu ngày càng nhận được nhiều thiện cảm của người hâm mộ.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)