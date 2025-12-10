Mỹ nam Vbiz đánh úp công khai con đầu lòng sau 2 năm kết hôn với vợ gia thế khủng?

Dù đã về chung một nhà được 2 năm, Vĩnh Thụy vẫn giấu kín diện mạo của nửa kia. Trên mạng xã hội, nam siêu mẫu rất ít khi chia sẻ hình ảnh cuộc sống gia đình hoặc đều khéo léo dùng nhãn dán che mặt nửa kia.

Mới đây, Vĩnh Thụy khiến cư dân mạng bán tín bán nghi khi chia sẻ video trên trang cá nhân. Trong clip, nam siêu mẫu sinh năm 1988 cười đùa vui vẻ bên một nhóc tỳ trên ô tô. Netizen rộ nghi vấn đó chính là con đầu lòng của Vĩnh Thụy và bà xã gia thế khủng.

Trước đó vài ngày, Vĩnh Thụy từng gây bàn tán khi đăng tải hình ảnh chiếc bánh kem mừng sinh nhật tuổi mới có dòng chữ : "Happy Birthay ba của Baron" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật ba của Baron). Netizen còn cho rằng Baron chính là tên con đầu lòng của anh.

Vĩnh Thụy chia sẻ đoạn clip bên một em bé, netizen liền rộ nghi vấn đó chính là con đầu lòng của anh

Trước đó, mỹ nam Vbiz từng chia sẻ hình ảnh nhận chiếc bánh kem có dòng chữ "Happy Birthay ba của Baron"

Cư dân mạng nghi ngờ cho rằng anh và bà xã gia thế khủng đã bí mật có con đầu lòng

Vĩnh Thuỵ tổ chức hôn lễ tại TP.HCM vào tháng 10/2023 và tiếp tục làm tiệc cưới ở Đà Lạt vào tháng 12 cùng năm. Bà xã của anh tên Thuý, là ái nữ của một doanh nhân bất động sản có tiếng tại Đà Lạt.

Được biết, bà xã của siêu mẫu Vĩnh Thuỵ tên Thuý, là ái nữ của đại gia bất động sản tại Đà Lạt. Bà xã Vĩnh Thuỵ không hoạt động trong làng giải trí, sở hữu vóc dáng và nhan sắc ấn tượng. Cô còn có học vấn nổi trội khi từng du học tại Singapore, hiện tại đã trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp kinh doanh. Vĩnh Thụy và "nửa kia" có thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi tiến đến hôn nhân.

Vĩnh Thụy rút lui khỏi showbiz sau khi kết hôn với tiểu thư nhà gia thế khủng

Vĩnh Thụy bắt đầu làm mẫu từ năm 16-17 tuổi. Người mẫu sinh năm 1988 mang ba dòng máu Việt, Hoa và Pháp, sở hữu gương mặt điển trai, ngoại hình nổi bật với vóc dáng hoàn hảo. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Nhật ký bạch tuyết, Truy sát, Chuyện tình đảo ngọc, Lệnh xóa sổ…

Năm 2009, Vĩnh Thụy bắt đầu sự nghiệp bằng cách tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và đoạt giải Bạc. Sau đó, Vĩnh Thụy tham gia một vài cuộc khi khác và giành được thành tích ấn tượng như: Top 15 trong cuộc thi Mr. International, Người mẫu xuất sắc châu Á năm 2014... Mỗi khi xuất hiện, anh luôn đảm nhận vị trí đặc biệt trên các sàn diễn thời trang.