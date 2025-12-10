Con trai sinh năm 2005 của "ông hoàng nhạc đỏ" Trọng Tấn gây bất ngờ

Tối ngày 9/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội ( Đài Hà Nội ) đã tổ chức Đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025”, khép lại một mùa giải đầy cảm xúc và ghi dấu sự trở lại mạnh mẽ của sân chơi âm nhạc uy tín bậc nhất Thủ đô. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả theo dõi trực tiếp cùng hàng triệu lượt xem trên truyền hình và các nền tảng số.

Năm 2025, “Tiếng hát Hà Nội” tiếp tục khẳng định vị thế của một cuộc thi âm nhạc lâu đời của Việt Nam, là cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. “Tiếng hát Hà Nội” vẫn kiên định với giá trị cốt lõi: lấy thanh nhạc làm thước đo cao nhất, tôn vinh giọng hát nội lực và kỹ thuật. Năm nay đánh dấu bước phát triển quan trọng khi cuộc thi mở rộng về quy mô và cấu trúc với điểm nhấn là sự xuất hiện của các thí sinh quốc tế. Đây là minh chứng cho hình ảnh một Hà Nội cởi mở, chào đón và đang trở thành điểm gặp gỡ giao lưu văn hóa quốc tế như danh hiệu Thành phố sáng tạo mà UNESCO dành tặng.

Trải qua hai vòng Sơ khảo và Bán kết, cuộc thi đã lựa chọn được 33 thí sinh nổi bật nhất bước vào vòng Chung kết tranh tài ở ba phong cách Thính phòng - Dân gian - Nhạc nhẹ. Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” đã vượt qua khuôn khổ một cuộc thi âm nhạc đơn thuần để trở thành “bệ phóng” uy tín, nơi ươm mầm cho những giọng ca trẻ, chuyên nghiệp và đầy triển vọng. Nhiều ca sĩ từng tham gia cuộc thi và đoạt giải, trở thành những nghệ sĩ thành công, xây dựng con đường âm nhạc nghiêm túc, và tiếp tục cống hiến - minh chứng cho sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng lâu dài của cuộc thi.

Đêm Chung kết tại Nhà hát Hồ Gươm được đầu tư bài bản về sân khấu, ánh sáng và âm thanh, tạo nên bối cảnh biểu diễn chuyên nghiệp, tôn vinh giọng hát và cá tính của từng thí sinh - một chương trình biểu diễn quy mô, phát huy tinh thần sáng tạo của người làm nghệ thuật trẻ và góp phần lan tỏa giá trị âm nhạc đến công chúng. Cuộc thi được tường thuật trực tiếp trên kênh phát thanh FM96, và phát sóng quảng bá chất lượng độ nét cao 4K trên kênh 2 và các nền tảng số của Đài.

15 thí sinh trong đêm chung kết đã tạo nên 15 gam màu riêng biệt, góp phần hoàn thiện bức tranh đa sắc của “Tiếng hát Hà Nội 2025”. Chung cuộc, ngôi vị Quán quân thuộc về Đào Lê Phương Chi. Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn giành giải Nhì – Phong cách Thính phòng cùng với Phạm Hồng Ánh.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025 - Ảnh: BTC

Ngay từ vòng loại, Vũ Tấn Đạt (sinh năm 2005) gây chú ý khi là con trai của ca sĩ Trọng Tấn - một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ (nhạc cách mạng) và nhạc chính thống hiện nay.

Trong đêm chung kết, Tấn Đạt thể hiện giọng hát truyền cảm, phong thái biểu diễn đĩnh đạc, sáng sân khấu với 2 ca khúc Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ và Truyền thuyết Hồ Gươm.

Là con trai trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Vũ Tấn Đạt được tiếp xúc với âm nhạc ngay từ bé cũng như được học nhiều loại nhạc cụ và nghe rất nhiều các thể loại nhạc khác nhau. Anh tham gia chương trình để tích lũy kinh nghiệm cho con đường nghệ thuật sau này. Vũ Tấn Đạt từng học khoa trống jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau một lần tình cờ được bố phát hiện có năng khiếu ca hát khi đang học năm thứ ba và luyện thanh cho, Tấn Đạt chuyển sang học hệ trung cấp thanh nhạc tại cùng học viện. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng Trọng Tấn và khen "hổ phụ sinh hổ tử".

Con trai ca sĩ Trọng Tấn và các thí sinh đoạt giải nhì Tiếng hát Hà Nội 2025 - Ảnh: BTC

Trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải, ban tổ chức “Tiếng hát Hà Nội 2025” ủng hộ 100 triệu đồng vào Tài khoản Thiện Nguyện - Đài Hà Nội để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm và chia sẻ tới đồng bào chịu nhiều đau thương và mất mát do thiên tai, phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt.



