22 tuổi tiết kiệm gần 800 triệu, cô gái khiến nhiều người tiếc dùm vì 1 sai lầm

Kiếm tiền, quản lý chi tiêu và tiết kiệm tiền mới chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo, quan trọng không kém là phải làm sao để tối ưu khoản tiền để dành được. Thế nên mới nói không phải cứ tiết kiệm được tiền là xong.

Cô gái 22 tuổi trong câu chuyện dưới đây cũng đang vướng mắc ở bước thứ 2 này. Trong suốt những năm học đại học, cô cho biết bản thân vừa đi làm thêm, vừa nỗ lực học hành, tham gia các cuộc thi để lấy học bổng. Lúc ra trường, cô có trong tay 700 triệu tiền mặt - một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên điều đáng tiếc lại là cô chỉ gửi tiết kiệm ngân hàng, không đầu tư hay tìm cách để tiền đẻ ra tiền.

Ảnh minh họa

Trong bài tâm sự của mình, cô thừa nhận: "Vì lười tìm hiểu và tầm nhìn hạn hẹp, nên 700 triệu đó em để tất trong ngân hàng. Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận vì không đầu tư hay tích sản gì hết. Khoản 700 triệu đó thì em lại đang gửi thời hạn dài, chưa đến lúc đáo hạn, giờ tiền phòng thân thì em có khoảng tầm 90 triệu. Không biết em có nên dùng 90 triệu này để mua vàng bây giờ hoặc đầu tư gì khác không ạ? Mong mọi người cho em lời khuyên với".

"Hơi tiếc thật" và "giỏi quá" là những gì mọi người thốt lên khi nghe cô chia sẻ. Tiếc vì đã không đầu tư, không tối ưu dòng tiền. Giỏi thì rõ rồi, có 790 triệu ở tuổi 22 là việc không nhiều người làm được.

"Với khoản 90 triệu nhàn rỗi có thể sử dụng được luôn thì em chia ra, giữ lại khoảng 50 triệu phòng thân, còn 10 triệu thì để đầu tư chứng khoán, 30 triệu mua vàng. Mức 10 triệu cho vào chứng khoán thì chị nghĩ là đủ để mình học cách theo dõi biến động thị trường, tìm hiểu khẩu vị rủi ro của bản thân. Còn 700 triệu tiết kiệm ngân hàng thì từ giờ đến lúc đáo hạn, em thử tìm hiểu xem có mảnh đất thổ cư nào ở quê không, có thể nhờ bố mẹ hoặc người thân tư vấn chọn giúp mảnh rõ ràng pháp lý. Thế là yên tâm" - Một người khuyên.

"Sao mà giỏi thế chứ... Kể ra mua vàng từ trước thì giờ tài sản nhiều hơn rồi. Nhưng cũng chẳng bao giờ là muộn đâu, nhất là khi em mới có 22 tuổi. Chỉ cần nhớ đừng dồn hết vào 1 thứ là được" - Một người cảm thán.

"Nguyên tắc của chị là bỏ hết trứng vào 1 giỏ, trừ khi là mua nhà mua đất thì phải dồn toàn lực, chứ những thị trường khác như vàng hay chứng khoán thì đừng tất tay, vì mình không phải dân chuyên nên không thể lúc nào cũng dành thời gian canh thị trường được. Hiện tại chị cũng có hơn 700, đang chia vào vàng, chứng chỉ quỹ và chứng khoán. Tiền chi tiêu hàng tháng nếu có dư thì chị để dành dồn vào ngân sách mua vàng tháng sau. Em có thể tham khảo, dù sao 22 tuổi thế là cũng quá giỏi rồi" - Một người động chia sẻ và động viên.

"Dạo này thấy nhiều bạn trẻ giỏi quá. Mình là kiểu người ăn chắc mặc bền nên 1 là vàng, 2 là đất. Mua xong giữ để sau này cho con chứ không định lướt sóng gì" - Một người bày tỏ.

2 điều phải nhớ trước khi tính chuyện làm tiền đẻ ra tiền

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, việc đầu tư không còn là câu chuyện xa lạ mà đã trở thành một kỹ năng tài chính cần thiết để mỗi người bảo toàn và gia tăng tài sản. Tuy nhiên, đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro, và để không bị "chìm" giữa những con sóng thị trường, có 2 nguyên tắc quan trọng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên ghi nhớ.

1 - Đa dạng danh mục đầu tư

Đa dạng danh mục đầu tư là cách giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản trước những biến động bất ngờ.

Ảnh minh họa

Nếu bạn dồn toàn bộ vốn vào một kênh, ví dụ như cổ phiếu, thì chỉ cần thị trường chứng khoán lao dốc, toàn bộ thành quả tích lũy có thể "bốc hơi" trong chớp mắt. Ngược lại, khi phân bổ hợp lý vào nhiều kênh khác nhau như vàng, trái phiếu, quỹ mở, gửi tiết kiệm hoặc bất động sản, bạn sẽ có "lá chắn" bảo vệ mình. Bởi khi một kênh giảm, các kênh khác có thể tăng hoặc duy trì ổn định, giúp tổng giá trị đầu tư ít bị ảnh hưởng.

Chính vì vậy, đa dạng hóa không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn tối ưu hóa lợi nhuận dài hạn, mang đến sự an tâm và linh hoạt cho sức khỏe tài chính.

2 - Chỉ đầu tư bằng tiền nhàn rỗi

Đây là điều rất quan trọng, đặc biệt với những người chưa từng đầu tư hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư. Tiền nhàn rỗi là phần vốn dư sau khi đã trừ đi chi phí sinh hoạt, quỹ khẩn cấp và các nghĩa vụ tài chính khác.

Bởi nếu dùng tiền đi vay, hoặc tiền tiết kiệm/dự phòng để đầu tư, áp lực tài chính và tâm lý "buộc phải có lời" sẽ khiến bạn dễ đưa ra những quyết định cảm tính, vội vàng và kém hiệu quả.

Dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư giúp chúng ta giữ được tâm lý ổn định, đồng thời đảm bảo được chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, việc tách bạch rõ ràng giữa tiền đầu tư và tiền tiêu dùng cũng giúp bạn kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn, tránh rơi vào tình huống "cháy túi" khi thị trường biến động.

Nhìn chung, đầu tư là hành trình dài hơi, đòi hỏi cả kiến thức, bản lĩnh lẫn kỷ luật tài chính. Đa dạng hóa danh mục giúp bạn đi đường dài một cách vững vàng hơn, còn việc chỉ đầu tư bằng tiền nhàn rỗi là nền tảng để giữ tâm thế bình tĩnh trước mọi biến động. Khi kết hợp được hai yếu tố này, bạn không chỉ bảo vệ được thành quả của mình, mà còn có thể tận dụng cơ hội thị trường một cách thông minh và bền vững.