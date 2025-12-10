Căn hộ của cô gái 9x Hà thành viral khắp cõi mạng, nhận “bão like” vì đẹp ngất ngây như tranh vẽ

Giáng sinh luôn là thời điểm nhiều người hào hứng trổ tài trang trí nhà cửa, biến tổ ấm quen thuộc thành một không gian ấm áp, rực rỡ đúng tinh thần lễ hội. Mới đây, trên một diễn đàn nhà đẹp, một căn hộ tại Hà Nội bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi nữ gia chủ trang trí Giáng sinh quá đỗi khéo léo. Không chỉ gây ấn tượng bởi không khí Noel ngập tràn, toàn bộ cơ ngơi cũng khiến dân tình trầm trồ vì độ chỉn chu và thẩm mỹ.

Chủ nhân của căn hộ đang gây bão là Nguyễn Thảo Hương, sinh năm 1996. Không gian sống của cô nằm trong một chung cư cao cấp tại Hà Nội, rộng 175m², thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng để đồ, 1 phòng ăn và 1 phòng khách. Không gian sống của tổ ấm 5 thành viên được Thảo Hương chăm chút từng góc, từ màu sắc, chất liệu đến cách bày trí. Mỗi góc nhỏ đều thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế và sự cầu toàn của gia chủ. Chỉ cần lướt qua vài khung hình cũng đủ hiểu vì sao cư dân mạng lại thi nhau dành lời khen và xin bí kíp decor từ cô nàng.

Nguyễn Thảo Hương (1996) là chủ nhân của "tác phẩm" decor Noel tại gia. Không gian sống của gia đình cô nhận về cơn mưa lời khen

Không gian phòng khách trang hoàng Noel tuyệt đẹp

Thảo Hương cho biết mỗi mùa Giáng sinh cô đều chọn một tone chủ đạo để trang trí nhà cửa, và năm nay là lần đầu tiên cô thử trang trí thông tươi. Vốn thích sưu tầm những món đồ xinh xắn và hữu dụng cho gia đình, cô kết hợp cùng bên bán thông để lựa chọn phụ kiện trang trí sao cho đúng gu nhất. Ở phòng khách, cây thông Noel được đặt ngay góc nhà, nổi bật với ánh đèn LED lấp lánh và những chú thú bông dễ thương. Vì gia đình có 3 em bé nên phong cách decor thiên về sự đáng yêu, ấm áp và gần gũi. Trên bàn trà, Thảo Hương khéo léo thêm sắc xanh của cây hoa, khiến tổng thể không gian trở nên sinh động và hài hòa.

Không chỉ hút mắt bởi không khí Noel rộn ràng, phòng khách của căn hộ còn gây choáng ngợp bởi sự rộng rãi và tiện nghi. Phong cách hiện đại, tinh tế được thể hiện rõ trong từng góc nhỏ. Từ sofa phòng khách, cả gia đình có thể hướng tầm mắt ra khung cảnh thành phố tuyệt đẹp.

Góc phòng khách được Thảo Hương bài trí lộng lẫy, xinh xắn

Không gian sống gây ấn tượng khi sở hữu tầm view "triệu đô"

Khu bếp và không gian ăn uống

Không chỉ phòng khách trang trí Noel mới "viral", căn bếp của Thảo Hương cũng gây bão mạng chẳng kém. Không gian này rộng rãi, tiện nghi, có bàn đảo lớn thuận tiện cho sinh hoạt. Tại đây, Thảo Hương luôn decor những bình hoa tươi để làm đẹp không gian sống. Cô thường tự tay vào bếp nấu cơm nhà, loạt video nấu nướng hay vlog tại gia của Thảo Hương đều hút cả trăm nghìn lượt xem trên MXH, nhận về vô số lời khen cho sự đảm đang, khéo léo.

Khu vực bàn ăn trong nhà cũng có tầm view tuyệt đẹp khi được đặt gần hệ cửa kính, vừa đón ánh sáng vừa sở hữu tầm view "triệu đô".

Khu bếp của Thảo Hương luôn ngập tràn hoa tươi

Thảo Hương rất thích nấu ăn. Những clip vào bếp của cô đều hút cả trăm nghìn lượt xem

Khu vực ăn uống có view tuyệt đẹp

Khu vực phòng ngủ của vợ chồng và các con

Căn hộ rộng 175m² có phòng ngủ cho vợ chồng, phòng riêng cho các con và thêm một phòng để đồ. Mỗi không gian đều được thiết kế theo tinh thần tối giản nhưng tinh tế, ưu tiên sự thoáng đãng và ánh sáng tự nhiên. Nhờ hệ cửa sổ lớn bố trí ở từng phòng ngủ, không gian luôn sáng sủa và mang lại cảm giác dễ chịu.

Phòng ngủ của các con được decor theo tông sáng, vui tươi, kết hợp khu vực học tập gọn gàng cùng các thiết bị hiện đại để các bé vừa nghỉ ngơi, vừa học tập thoải mái. Trong khi đó, phòng của vợ chồng Thảo Hương sử dụng gam màu trung tính trầm, hướng đến sự ấm áp và thư giãn - đúng tinh thần của một không gian nghỉ ngơi riêng tư.

Phòng ngủ của con được decor theo phong cách tươi sáng

Hệ bàn học xinh xắn, đặt cạnh cửa sổ để thuận tiện đón ánh sáng

Phòng ngủ của vợ chồng Thảo Hương sử dụng tông trầm, đơn giản và nhẹ nhàng

Không gian thờ cúng

Là người chu toàn và thích chăm chút nhà cửa, Thảo Hương cũng dành nhiều tâm huyết cho không gian thờ cúng. Gian thờ được đặt ở vị trí thoáng sáng, cạnh cửa sổ lớn, giúp không gian luôn thông thoáng và sạch sẽ. Bàn thờ bằng gỗ trầm màu tạo cảm giác vững chãi, kết hợp ánh sáng vàng dịu phía sau tượng Phật khiến toàn bộ khu vực trở nên linh thiêng mà vẫn hài hòa. Hoa trang trí hai bên cùng vật phẩm được sắp đặt gọn gàng thể hiện sự thành tâm và tinh tế của gia chủ.

Không gian thờ cúng trong nhà được Thảo Hương chăm chút kỹ lưỡng

Ngắm tác phẩm trang trí Noel tại gia cũng như toàn cảnh không gian sống của Thảo Hương, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa khen ngợi trước cơ ngơi rộng đẹp cùng với đó là gu thẩm mỹ cực xịn của nữ gia chủ sinh năm 1996. Một số bình luận của CĐM: - Nhà đẹp xuất sắc. - Quá đẳng cấp. - Phải công nhận là gu xịn. - Nhìn nhà là biết gia chủ tâm huyết như thế nào. - Tưởng ảnh mạng luôn á, nhà đẹp xỉu bạn ơi. - Đảm và khéo tay thực sự. - Mê quá, chỉn chu từng chi tiết luôn bạn ơi. Không khí Giáng sinh ấm áp đây rồi.

