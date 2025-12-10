Có mấy tấm ảnh Chi Pu trong style sexy chơi pickleball thôi mà netizen ngắm mãi không rời: Visual bùng nổ, body nét từng centimet!

Không cần sân khấu hoành tráng, không cần váy áo lộng lẫy, chỉ với set đồ thể thao đơn giản và một cây vợt pickleball, Chi Pu cũng đủ khiến mạng xã hội bàn tán vì loạt ảnh mớ. Lâu rồi dân tình mới được ngắm một phiên bản Chi Pu vừa khỏe khoắn, vừa sexy, lại vừa rạng rỡ đến vậy.

Khoảnh khắc cô nàng xuất hiện trên sân với crop-top đen ôm dáng, chân váy thể thao navy và đôi giày trắng đầy năng lượng đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc búi cao, chiếc visor thể thao tạo nên vibe cực cá tính, phóng khoáng. Chỉ cần đứng yên đã đẹp, còn khi di chuyển thì… khỏi bàn!

Chi Pu gây sốt trên sân pickleball (Ảnh: Matchup)

Body "cực phẩm" - tỉ lệ đẹp đến mức không biết photoshop chỗ nào

Điểm khiến netizen ngất ngây nhất trong loạt ảnh của Chi Pu không gì khác ngoài body nuột đến từng centimet. Cô nàng diện áo dây sexy, khoe khéo bờ vai trần và cánh tay săn chắc nhưng vẫn giữ được nét mềm mại nữ tính. Thiết kế áo kiểu crop-top làm nổi bật vòng eo "bén ngót", phẳng lì. Đôi chân dài, thon và cực kỳ cân đối, tấm lưng trần với dây bra bắt chéo "sang - xịn - quyến rũ tuyệt đối, càng làm nổi bật vẻ đẹp của một trong những mỹ nhân hot nhất Vbiz.

Mỗi bước chạy, mỗi cú xoay người đều để lộ đường nét cơ thể đẹp chuẩn của nữ ca sĩ. Nhiều người còn nói vui: "Chi Pu chơi thể thao mà như đang quay quảng cáo đồ tập, đẹp quá đáng!", hay "có mỗi thế này mà tôi ngắm 30 phút rồi"...

Điều thú vị nhất là càng vận động, càng mướt mồ hôi, visual của Chi Pu càng… lên hương. Da căng bóng, gò má ửng hồng tự nhiên, đôi mắt sáng và nụ cười cực có sức "sát thương" khiến netizen mê mẩn.

Từ góc cận mặt cho đến toàn thân, khoảnh khắc nào cũng cho cảm giác đẹp - khoẻ - vui, đúng chất beauty năng động mà Gen Z rất thích.

Không chỉ khoe dáng, loạt ảnh còn cho thấy Chi Pu thật sự nghiêm túc với bộ môn pickleball. Những động tác phát bóng, đỡ bóng, chạy đà đều rất dứt khoát, có kỹ thuật. Nhìn cách cô tập trung - chân trụ vững, tay giữ vợt chắc, mắt theo dõi đường bóng –- đủ thấy đây là một buổi tập nghiêm chỉnh, không phải buổi chụp ảnh sống ảo thông thường.

Ngay sau khi loạt ảnh lan truyền, bình luận của dân mạng xuất hiện dày đặc: "Chơi thể thao mà tưởng photoshoot cho tạp chí thời trang", "Đổ mồ hôi mà vẫn đẹp như dưỡng da 10 bước", "Đúng chuẩn: đẹp bất chấp góc máy", "Nhìn mà muốn đi mua đồ tập và ra sân liền!"...



