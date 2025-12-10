Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có mấy tấm ảnh Chi Pu trong style sexy chơi pickleball thôi mà netizen ngắm mãi không rời: Visual bùng nổ, body nét từng centimet!

10-12-2025 - 09:16 AM | Lifestyle

Ngắm loạt ảnh Chi Pu chơi pickleball mà mê mẩn: Mặt xinh, body nét căng, visual xinh miễn bàn, mồ hôi đầm đìa vẫn đẹp bá cháy!

Không cần sân khấu hoành tráng, không cần váy áo lộng lẫy, chỉ với set đồ thể thao đơn giản và một cây vợt pickleball, Chi Pu cũng đủ khiến mạng xã hội bàn tán vì loạt ảnh mớ. Lâu rồi dân tình mới được ngắm một phiên bản Chi Pu vừa khỏe khoắn, vừa sexy, lại vừa rạng rỡ đến vậy.

Khoảnh khắc cô nàng xuất hiện trên sân với crop-top đen ôm dáng, chân váy thể thao navy và đôi giày trắng đầy năng lượng đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc búi cao, chiếc visor thể thao tạo nên vibe cực cá tính, phóng khoáng. Chỉ cần đứng yên đã đẹp, còn khi di chuyển thì… khỏi bàn!

Có mấy tấm ảnh Chi Pu trong style sexy chơi pickleball thôi mà netizen ngắm mãi không rời: Visual bùng nổ, body nét từng centimet!- Ảnh 1.

Chi Pu gây sốt trên sân pickleball (Ảnh: Matchup)

Body "cực phẩm" - tỉ lệ đẹp đến mức không biết photoshop chỗ nào

Điểm khiến netizen ngất ngây nhất trong loạt ảnh của Chi Pu không gì khác ngoài body nuột đến từng centimet. Cô nàng diện áo dây sexy, khoe khéo bờ vai trần và cánh tay săn chắc nhưng vẫn giữ được nét mềm mại nữ tính. Thiết kế áo kiểu crop-top làm nổi bật vòng eo "bén ngót", phẳng lì. Đôi chân dài, thon và cực kỳ cân đối, tấm lưng trần với dây bra bắt chéo "sang - xịn - quyến rũ tuyệt đối, càng làm nổi bật vẻ đẹp của một trong những mỹ nhân hot nhất Vbiz.

Mỗi bước chạy, mỗi cú xoay người đều để lộ đường nét cơ thể đẹp chuẩn của nữ ca sĩ. Nhiều người còn nói vui: "Chi Pu chơi thể thao mà như đang quay quảng cáo đồ tập, đẹp quá đáng!", hay "có mỗi thế này mà tôi ngắm 30 phút rồi"...

Có mấy tấm ảnh Chi Pu trong style sexy chơi pickleball thôi mà netizen ngắm mãi không rời: Visual bùng nổ, body nét từng centimet!- Ảnh 2.
Có mấy tấm ảnh Chi Pu trong style sexy chơi pickleball thôi mà netizen ngắm mãi không rời: Visual bùng nổ, body nét từng centimet!- Ảnh 3.
Có mấy tấm ảnh Chi Pu trong style sexy chơi pickleball thôi mà netizen ngắm mãi không rời: Visual bùng nổ, body nét từng centimet!- Ảnh 4.
Có mấy tấm ảnh Chi Pu trong style sexy chơi pickleball thôi mà netizen ngắm mãi không rời: Visual bùng nổ, body nét từng centimet!- Ảnh 5.

Điều thú vị nhất là càng vận động, càng mướt mồ hôi, visual của Chi Pu càng… lên hương. Da căng bóng, gò má ửng hồng tự nhiên, đôi mắt sáng và nụ cười cực có sức "sát thương" khiến netizen mê mẩn.

Từ góc cận mặt cho đến toàn thân, khoảnh khắc nào cũng cho cảm giác đẹp - khoẻ - vui, đúng chất beauty năng động mà Gen Z rất thích.

Không chỉ khoe dáng, loạt ảnh còn cho thấy Chi Pu thật sự nghiêm túc với bộ môn pickleball. Những động tác phát bóng, đỡ bóng, chạy đà đều rất dứt khoát, có kỹ thuật. Nhìn cách cô tập trung - chân trụ vững, tay giữ vợt chắc, mắt theo dõi đường bóng –- đủ thấy đây là một buổi tập nghiêm chỉnh, không phải buổi chụp ảnh sống ảo thông thường.

Ngay sau khi loạt ảnh lan truyền, bình luận của dân mạng xuất hiện dày đặc: "Chơi thể thao mà tưởng photoshoot cho tạp chí thời trang", "Đổ mồ hôi mà vẫn đẹp như dưỡng da 10 bước", "Đúng chuẩn: đẹp bất chấp góc máy", "Nhìn mà muốn đi mua đồ tập và ra sân liền!"...

Có mấy tấm ảnh Chi Pu trong style sexy chơi pickleball thôi mà netizen ngắm mãi không rời: Visual bùng nổ, body nét từng centimet!- Ảnh 6.
Có mấy tấm ảnh Chi Pu trong style sexy chơi pickleball thôi mà netizen ngắm mãi không rời: Visual bùng nổ, body nét từng centimet!- Ảnh 7.
Có mấy tấm ảnh Chi Pu trong style sexy chơi pickleball thôi mà netizen ngắm mãi không rời: Visual bùng nổ, body nét từng centimet!- Ảnh 8.
Có mấy tấm ảnh Chi Pu trong style sexy chơi pickleball thôi mà netizen ngắm mãi không rời: Visual bùng nổ, body nét từng centimet!- Ảnh 9.


Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quá khứ của người phụ nữ khiến tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn si tình, đi mọi chuyến bay để gặp

Quá khứ của người phụ nữ khiến tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn si tình, đi mọi chuyến bay để gặp Nổi bật

12 chiếc nhẫn vàng chốt sổ 2025 của cô gái Hà Nội

12 chiếc nhẫn vàng chốt sổ 2025 của cô gái Hà Nội Nổi bật

6 dấu hiệu chứng tỏ nhà bạn hợp long mạch, sống càng lâu càng giàu

6 dấu hiệu chứng tỏ nhà bạn hợp long mạch, sống càng lâu càng giàu

08:55 , 10/12/2025
Căn hộ của cô gái 9x Hà thành viral khắp cõi mạng, nhận “bão like” vì đẹp ngất ngây như tranh vẽ

Căn hộ của cô gái 9x Hà thành viral khắp cõi mạng, nhận “bão like” vì đẹp ngất ngây như tranh vẽ

08:49 , 10/12/2025
DOJI sắp tổ chức triển lãm trang sức “Shining Show” tại Hải Phòng

DOJI sắp tổ chức triển lãm trang sức “Shining Show” tại Hải Phòng

08:00 , 10/12/2025
Cặp đôi phim giả tình thật tái hợp lần 34 gây bão MXH: Nhà trai khí chất ngút ngàn, nhà gái đẹp ơi là đẹp

Cặp đôi phim giả tình thật tái hợp lần 34 gây bão MXH: Nhà trai khí chất ngút ngàn, nhà gái đẹp ơi là đẹp

07:16 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên