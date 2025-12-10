Hé lộ gia cảnh thật của 1 "tổng tài" nổi tiếng trên mạng

Anh chàng gây sốt mạng xã hội với danh xưng “tổng tài” nhờ loạt vai tổng giám đốc, CEO trong các phim ngắn trên Douyin (nền tảng tương tự TikTok tại Việt Nam). Đó chính là “tổng tài” Lệ Đông - tên thật Vương Đạo Thiết, sinh năm 1988 tại Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Anh chàng này nổi tiếng trên mạng xã hội. Nguồn: Douyin.

Ở tuổi 37, anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả mê dòng phim ngắn, gắn liền với hình tượng người đàn ông điềm đạm, trưởng thành và đầy khí chất.

Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi (2023-2025), anh từ một diễn viên phụ vô danh bỗng trở thành “vua phim ngắn” số một Trung Quốc. Mỗi bộ đều cán mốc vài chục tỷ lượt xem trên Douyin, có topic còn vượt 50 tỷ view; nhiều người thừa nhận xem lại không chán, lan sang cả MXH Việt Nam.

Cứ thấy Lệ Đông thì mặc định là tổng tài, được xếp vào top những tổng tài mạng xã hội nhiều fans nhất ở Trung Quốc. Mặc dù tuổi U40 nhưng từ vóc dáng, phong thái, gương mặt đến khí chất đều diễn ra nét tổng tài, dễ chịu, được người xem đánh giá cao.

Lệ Đông trong các dự án phim ngắn, anh chuyên đảm nhận vai tổng tài - ấm áp, tài giỏi.

Trên mạng xã hội anh chàng này sở hữu gần 1 triệu lượt theo dõi. Ngoài phim ngắn thì Lệ Đông cũng góp mặt diễn xuất trong nhiều dự án phim truyền hình, nhận lời mời đóng quảng cáo, mẫu ảnh, thời trang.

Ngoài hình điển trai, chiều cao 1m83, đúng chất tổng tài cùng chất giọng trầm ấm là một trong những lợi thế lớn của Lệ Đông. Song, cũng vì điều này mà trên mạng xã hội từng có nhiều khán giả từng cho rằng anh có xuất thân từ gia đình giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu. "Chứ nét tổng tài như vậy thì khó mà có thể diễn", nhiều cư dân mạng có cùng chia sẻ.

Song, trong một video phỏng vấn ngắn trên Douyin, lý giải tên, gia đình thì Lệ Đông cũng phủ nhận luôn việc bản thân xuất thân gia thế khủng. Anh nói rằng mình sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ ủng hộ anh trong sự nghiệp nhưng không "hậu thuẫn" về kinh tế để dư giả. May mắn là từ khi đi học với lợi thế ngoại hình, yêu thích diễn xuất nên Lệ Đông cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, phim ảnh từ đó.

Đến năm 2008, anh thi đỗ khoa Biểu diễn Học viện Hý kịch Trung ương. Ra trường năm 2012, những năm đầu anh có khi đóng vai phụ, rồi vai chính cũng có những trong những dự án không quá nổi nên tên tuổi mãi không viral. Thậm chí ngay cả những dự án anh tự chi tiền, làm đạo diễn cũng không tạo được tiếng vang.

Vẻ ngoài điển trai của Lệ Đông.

Cứ như thế, mãi cho đến ăm 2022-2023, khi trào lưu phim ngắn (short drama) bùng nổ ở Trung Quốc, Vương Đạo Thiết mới thực sự "đổi đời".

Bộ phim ngắn đầu tiên anh đóng chính là Tuổi Tác Trong Tình Yêu, hợp diễn cùng hot girl Giang Thập Thất. Chỉ sau vài ngày, lượt xem bùng nổ, anh được cư dân mạng phong là “chú chú tổng tài trời sinh”.

Đến năm 2025, chỉ riêng Nhà Trong Nhà Ngoài phần 1 đã giúp anh được đề cử và đoạt giải “Nam diễn viên có sức gọi khán giả phim ngắn của năm” tại lễ trao giải lớn của iQIYI. Hiện tại, anh đã đóng hàng chục, trăm bộ phim ngắn, hầu hết đều đạt trên 10 tỷ view, có bộ còn phá 30-50 tỷ.

Vương Đạo Thiết từng cười nói trong một buổi phỏng vấn mà hàng triệu người xem : “10 năm trước không ai nhớ nổi tên tôi, giờ ra đường ai cũng gọi tôi là ‘lão công’. Cuộc đời đôi khi chỉ cần một cơ hội đúng lúc, còn lại là mình có dám nắm lấy hay không thôi.”

Nguồn: QQ, Douyin.



