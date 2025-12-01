Nam nghệ sĩ lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, 51 tuổi làm cha lần thứ 3: Tôi cứ ở bên này lại nhớ bên kia

Lam Trường từng là một trong những “hoàng tử nhạc Việt” nổi bật nhất giai đoạn cuối thập niên 90, đầu 2000, và đến tuổi ngoài 50 anh vẫn là cái tên đắt show. Hình ảnh một nam ca sĩ từng khuynh đảo các bảng xếp hạng, nay làm bố ba con, sống viên mãn bên người vợ từng là fan của mình.

Lam Trường sinh năm 1974, bước vào làng nhạc từ giữa những năm 90 và nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc trẻ Việt với các ca khúc hit như Tình thôi xót xa, Katy Katy.... Loạt ca khúc hit trong giai đoạn hoàng kim giúp anh được nhớ đến như “anh Hai” của cả một thế hệ khán giả. Đồng thời, những ca khác bất hủ giúp anh luôn đắt show, lịch diễn dày đặc các hợp đồng quảng cáo và lời mời xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn trong và ngoài nước. Đến hiện tại, dù thị hiếu âm nhạc thay đổi, anh vẫn duy trì được vị thế ổn định, thường xuyên tham gia show, sự kiện, các chương trình truyền hình và dự án âm nhạc riêng, trở thành một trong số hiếm những giọng ca thần tượng đời đầu còn giữ được sức hút với khán giả nhiều lứa tuổi.

Lợi thế lớn của Lam Trường là “kho tài sản” các bản hit gắn với ký ức thanh xuân của khán giả, giúp anh luôn có chỗ đứng riêng trong thị trường biểu diễn. Ở tuổi U50, anh chọn cách hoạt động chọn lọc hơn: không chạy đua ra sản phẩm ồ ạt như thời trẻ, mà tập trung vào những dự án được đầu tư, các chuỗi đêm nhạc riêng hoặc show hoài niệm, nơi khán giả sẵn sàng trả tiền để được nghe lại những ca khúc cũ trong không gian trọn vẹn. Sự bền bỉ đó tạo nền tảng tài chính vững chắc, cho phép anh có thể liên tục di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để cân bằng giữa công việc và gia đình mà không cần phô trương thu nhập.

Bay qua bay lại giữa 2 nước, Lam Trường từng tâm sự "tôi cứ ở bên này lại nhớ bên kia". Bởi công việc vừa bận rộn, thời gian di chuyển và vấn đề lệch múi giờ ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Dù vậy, dù bận cỡ nào, mệt cỡ nào, anh vẫn gọi video cho má và vợ con, kể cho họ nghe hôm nay đã làm gì, nhận bao nhiêu bó hoa và được khán giả yêu thương ra sao. Anh trân trọng gia đình đầm ấm, hạnh phúc mà mình có được.

Mẹ của Lam Trường đã ngoài 90 tuổi, anh chia sẻ 1 nỗi lo sợ đau đáu: "Tôi sợ lắm, rất sợ. Tôi, bạn hay bất cứ ai đều sẽ trải qua cảnh vĩnh viễn không gặp lại người thân. Từ khi ba mất, cảm giác đó trong tôi càng rõ hơn".

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, năm 2014 Lam Trường kết hôn với Yến Phương – cô gái sinh năm 1991, kém anh 17 tuổi và từng là fan hâm mộ của anh. Câu chuyện “nam ca sĩ cưới fan” khiến công chúng đặc biệt chú ý, nhất là khi khoảng cách tuổi tác khá lớn và cả hai từng có giai đoạn yêu xa giữa Mỹ và Việt Nam.

Trong lễ cưới lần thứ 2 của cuộc đời mình, Lam Trường xúc động khi màn hình sân khấu bất ngờ chiếu hình ảnh anh Hai nhiều năm về trước. Khi đó, Lam Trường mới 25 tuổi đang bồng trên tay 1 bé gái - chính là bà xã 9x của mình. Yến Phương giấu kín bức ảnh đặc biệt này và tiết lộ vào đúng ngày trọng đại để tặng cho ông xã sự bất ngờ.

Tính đến nay, cặp đôi đã gắn bó hơn một thập kỷ và có với nhau hai người con, trong khi Lam Trường còn có một con trai riêng từ cuộc hôn nhân trước. Họ phần lớn chọn cách sống kín đáo, hạn chế chia sẻ quá sâu đời tư, chỉ thỉnh thoảng đăng tải một vài khoảnh khắc gia đình trên mạng xã hội hoặc xuất hiện chung trong những sự kiện quan trọng, nên càng tạo cảm giác “bình yên” giữa showbiz nhiều ồn ào. Ngày 9/5/2025, anh hạnh phúc thông báo gia đình đón thêm thành viên mới. Việc cả hai tiếp tục đón tin vui con thứ hai và anh trở thành bố lần thứ ba ở tuổi 51 được xem như dấu mốc chứng minh hôn nhân bền chặt, hạnh phúc.

Về phía Yến Phương, cô được nhắc đến như một người vợ 9X có lối sống khá kín tiếng, không tận dụng danh tiếng chồng để bước vào showbiz mà tập trung cho việc học, chăm con và một số hoạt động công việc riêng. Khi mạng xã hội dấy lên các tin đồn về rạn nứt hay mâu thuẫn, cô thường chọn cách phản hồi nhẹ nhàng, hoặc chỉ chia sẻ những dòng trạng thái mang tính gợi mở chứ không “đối chấp” trực diện, qua đó tránh đẩy sự việc thành scandal. Sự điềm tĩnh đó giúp hình ảnh hôn nhân của hai người giữ được độ “mát” trước dư luận, trong khi vẫn cho thấy họ biết cách bảo vệ đời sống riêng tư.

Ở chiều ngược lại, Lam Trường gần như không sa đà giải thích dài dòng về đời tư, mà dùng chính sự hiện diện của mình bên vợ con để trả lời những nghi ngờ. Anh thường tranh thủ đưa gia đình cùng xuất hiện tại một số sự kiện quan trọng, hoặc chia sẻ hình ảnh sum vầy trong các dịp lễ tết, sinh nhật con, qua đó khẳng định mối quan hệ vẫn ổn định và đầy ắp sự gắn kết. Với một nghệ sĩ từng trải qua sóng gió hôn nhân, cách anh “truyền thông” bằng hành động thay vì lời nói được xem là lựa chọn khôn ngoan, giữ được cả hình ảnh lẫn sự bình yên cho gia đình.

Ở tuổi ngoài 50, “anh Hai” không còn xuất hiện với tần suất dày đặc trên sóng truyền hình hay bảng xếp hạng, nhưng các đêm nhạc riêng, show hoài niệm và sự kiện vẫn sẵn sàng mời anh như một “bảo chứng hoài niệm”. Phía sau ánh đèn sân khấu ấy là người vợ kém 17 tuổi từng là fan, là ba đứa con ở hai bên bờ đại dương, và một kiểu hạnh phúc không quá ồn ào nhưng bền bỉ – thứ “tài sản” có lẽ quan trọng không kém bất kỳ căn nhà hay hợp đồng biểu diễn đắt giá nào mà anh từng sở hữu.

