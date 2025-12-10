Đi thăm bé Panda, mẹ bỉm Ngô Mai Phương hé lộ một góc biệt thự xa hoa nhà chồng Mai Ngọc

Mới đây, cộng đồng mạng thích thú khi mẹ bỉm Ngô Mai Phương cùng Hoa hậu Ngọc Hân có dịp về Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) để thăm hai mẹ con Mai Ngọc và nhóc tỳ đáng yêu bé Panda . Cuộc hội ngộ của các mẹ bỉm nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi tình cảm thân thiết mà còn bởi không gian sang trọng nơi họ ghé thăm.

Trong đoạn clip được mẹ bỉm Ngô Mai Phương chia sẻ trên mạng xã hội, khoảnh khắc các mẹ bỉm quây quần bên nhau vừa ấm áp, thân tình, hé lộ một vài góc của căn biệt thự xa xỉ nhà chồng Mai Ngọc. Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn, nhưng những chi tiết như khoảng sân rộng rãi, nội thất tinh tế cùng không gian xanh mát cũng đủ khiến dân tình trầm trồ trước độ bề thế của cơ ngơi này.

Từ khi chào đời, Panda đã được mẹ Mai Ngọc xây dựng một lịch sinh hoạt rất khoa học. Bé được đánh thức lúc 6 giờ sáng để vệ sinh, tập duỗi người, sau đó ra ngoài đi dạo 2 lần/ngày để hít thở không khí trong lành, tắm nắng, lắng nghe tiếng chim hót, hít gió thiên nhiên. Và cũng chính những khoảnh khắc ấy, Mai Ngọc hé lộ phần nào khuôn viên thoáng đãng, trong lành tại khuôn viên khu biệt thự nhà chồng.

Những hàng cây xanh, lối đi rộng, ánh sáng tự nhiên chan hòa tạo nên cảm giác thư thái, yên bình. Dù không có góc quay toàn cảnh, nhưng tổng thể vẫn toát lên vẻ nguy nga, tráng lệ và đẳng cấp.

Căn biệt thự đã bắt đầu trang hoàng cây thông Noel, và đương nhiên mẹ bỉm Mai Ngọc nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc vui vẻ cùng bé Panda để chuẩn bị Giáng sinh cận kề.

Được biết, gia đình nhà chồng Mai Ngọc là một gia đình kinh doanh nổi tiếng tại Bắc Giang trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ và nhà hàng, tiệc cưới. Biệt thự nơi Mai Ngọc và bé Panda đang sinh sống không chỉ là tổ ấm gia đình mà còn chính là một trung tâm tiệc cưới xa hoa, đẳng cấp tại Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), quen thuộc với giới doanh nhân và người dân địa phương.

MC Mai Ngọc chính thức kết hôn vào cuối năm 2023 với ông xã là một doanh nhân kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông. Sau khi về chung một nhà, cô nhanh chóng đón tin vui và sinh con đầu lòng - bé Panda vào năm 2024. Từ khi trở thành mẹ bỉm, Mai Ngọc dành nhiều thời gian cho gia đình, tận hưởng cuộc sống làm mẹ và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy hạnh phúc.

Hiện tại, Mai Ngọc đang sống cùng chồng và con tại khu biệt thự sang trọng của gia đình chồng ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ). Dù sở hữu cuộc sống đủ đầy, cô vẫn giữ phong cách kín đáo, nhẹ nhàng, tập trung chăm sóc gia đình và tận hưởng những ngày tháng bình yên bên con trai nhỏ.