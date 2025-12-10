10 mỹ nhân hot nhất Trung Quốc 2025: Triệu Lệ Dĩnh bét bảng, hạng 1 càng bị vùi dập càng đẹp điên đảo

Cuộc đua lưu lượng trên mạng xã hội Trung Quốc chứng kiến những con số kỷ lục, đặc biệt là trên nền tảng TikTok (Douyin). Tính đến ngày 07/12, bảng xếp hạng Top 10 mỹ nhân có lượt xem hashtag TikTok cao nhất đã được công bố, phản ánh rõ nét sức hút thương mại và khả năng "gánh" tác phẩm của thế hệ diễn viên trẻ.

1. Triệu Lộ Tư: 41 tỷ lượt xem

Triệu Lộ Tư đã thiết lập vị trí dẫn đầu tuyệt đối với 41 tỷ lượt xem hashtag TikTok. Tác phẩm phim chiếu năm nay đã giúp cô lật ngược thế cờ, đạt nhiệt độ Tencent 32.638, mức cao nhất lịch sử dòng phim hiện đại. Bộ phim này đạt trung bình hơn 63 triệu lượt xem/tập, đứng đầu toàn nền tảng năm 2025 và kéo theo doanh thu Tencent tăng mạnh. Sự ảnh hưởng quốc tế của cô bùng nổ khi hashtag trên TikTok đạt 41 tỷ lượt, đồng thời một bài đăng trên Facebook vượt 1,1 triệu tương tác, trở thành ví dụ tiêu biểu về xuất khẩu văn hóa.

Giới chuyên môn đánh giá cô là nữ diễn viên duy nhất trong 7 năm qua có phim giành ngôi quán quân toàn nền tảng mà không phụ thuộc độ hot của bạn diễn nam. Năm 2025 của Triệu Lộ Tư được coi là cú lật ngược ngoạn mục, từ việc tạm dừng hoạt động vì trầm cảm nghiêm trọng và scandal hợp đồng, cô đã trở lại và thống trị bảng số liệu nhờ tác phẩm chất lượng. Bên cạnh đó nhan sắc của người đẹp sinh năm 1998 cũng ngày càng thăng hạng.

2. Bạch Lộc: 23,9 tỷ lượt xem

Bạch Lộc thể hiện khả năng định hình vượt trội trong năm 2025 với ba tác phẩm ăn khách trải dài qua các chủ đề hiện thực, tiên hiệp và cổ trang. Với thái độ làm việc tận tâm và các tác phẩm chất lượng như Bắc Thượng và Lâm Giang Tiên giúp cô ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng.

3. Trình Tiêu: 10,5 tỷ lượt xem

Trình Tiêu phát triển mạnh mảng show và diễn xuất: cố vấn sân khấu trong Vô Địch Thiếu Niên, trình diễn tại Xuân Vãn CCTV, tham gia nhiều chương trình và sân khấu nghệ thuật. Hình ảnh chuyên nghiệp - năng lượng tích cực giúp cô ngày càng được công nhận là nghệ sĩ đa tài.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba: 8,9 tỷ lượt xem

Mặc dù hiệu ứng tác phẩm không ổn định, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn duy trì đẳng cấp top đầu nhờ tài nguyên thời trang và sức hút thương mại cực mạnh. Vai diễn Nhiếp Cửu La trong Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng dù gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn giúp cô trở thành chủ đề hot trên MXH. Tài nguyên thời trang và thương mại vẫn thuộc top đầu, hình ảnh sạch, tích cực và chuyên nghiệp.

5. Dương Tử: 7,9 tỷ lượt xem

Năm 2025, Dương Tử đã có một năm thành công vang dội, khẳng định năng lực diễn xuất vững chắc của mình. Bộ phim truyền hình Quốc Sắc Phương Hoa do cô đóng chính đã tạo nên hiện tượng và nhận được đề cử quan trọng tại giải Bạch Ngọc Lan. Diễn xuất tinh tế và thuần thục của Dương Tử trong vai Hà Phương Viễn được giới chuyên môn hết lời khen ngợi.

Bên cạnh đó, cô cũng thu hút sự chú ý lớn qua các buổi livestream khi chia sẻ kinh nghiệm quay phim và tinh thần tận tâm đối với tác phẩm sắp ra mắt là Gia Nghiệp. Thông qua sự tương tác ấm áp và phong thái tích cực, Dương Tử đã truyền tải triết lý lạc quan "làm việc là để tận hưởng cuộc sống", củng cố hình ảnh một nghệ sĩ có trách nhiệm và truyền cảm hứng tích cực.

6. Ngu Thư Hân: 7,9 tỷ lượt xem

Ngu Thư Hân bị cho là phụ thuộc độ hot của nam chính như Thương Lan Quyết nhờ Vương Hạc Đệ. Tác phẩm Suỵt Nhà Vua Đang Ngủ Đông thời điểm phát sóng chỉ đạt mức trung bình 15,63 triệu lượt xem/tập. Cô đối mặt với các cáo buộc bị tố từng mắng chửi đồng nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp gia đình cô dính các giao dịch bất thường và mẹ cô bị hạn chế tiêu dùng, dẫn đến việc nhiều thương hiệu lớn chấm dứt hợp tác. Có thể nói, năm 2025 là một năm đáng quên trong sự nghiệp của Ngu Thư Hân. Tuy nhiên có lẽ chính vì thế mà mọi người càng đổ xô tìm kiếm các thông tin về cô trên nền tảng MXH, giúp lượt xem hashtag Tiktok của cô có vị trí số 6 trong BXH.

7. Chương Nhược Nam: 6,3 tỷ lượt xem

Độ hot gần đây của Chương Nhược Nam chủ yếu nhờ bộ phim Khó Dỗ Dành. Tuy nhiên, giá trị thương mại của cô còn đang trong giai đoạn tăng trưởng. Concept “Cô dâu chạy trốn” trên thảm đỏ đã gây bùng nổ toàn mạng, với hashtag đạt hơn 100 triệu lượt đọc chỉ trong một ngày. Cô đang dần thoát khỏi hình ảnh “idol có fan nam làm chủ” khi tỉ lệ fan nữ tăng đáng kể.

8. Vương Sở Nhiên: 6,2 tỷ lượt xem

Mới đây ở Đêm Hội Gào Thét, Vương Sở Nhiên gây bão thảm đỏ khi xuất hiện trong chiếc váy trắng cúp ngực đính ngọc trai, được mệnh danh là “Mỹ nhân ngọc trai”. Cô giành giải Diễn viên được mong đợi nhất năm và tiết lộ hai phim mới sẽ lên sóng iQiyi vào năm 2026. Cô được khen ngợi là phá bỏ định kiến “bình hoa di động” nhờ tính cách dễ thương, thẳng thắn trong show và sự kiện, giúp cô tăng mạnh thiện cảm từ khán giả phổ thông.

9. Cúc Tịnh Y: 6 tỷ lượt xem

Cúc Tịnh Y khẳng định vững chắc vị thế trong nhóm tiểu hoa lứa 95 nhờ thành tích phim ảnh ấn tượng và khả năng tạo xu hướng mạng xã hội. Tổng lượt xem các phim từng đóng của cô đã được truyền thông lớn xác nhận vượt mốc 20 tỷ. Đáng chú ý, tác phẩm Hoa Gian Lệnh của cô đã lập kỷ lục khi trở thành bộ phim đạt mốc hotness 10.000 nhanh nhất lịch sử nền tảng Youku.

Bên cạnh đó, hình ảnh Cúc Tịnh Y phủ khắp các trung tâm thương mại lớn tại Thành Đô, cho thấy sức ảnh hưởng thương mại mạnh mẽ. Cô cũng tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội với các buổi livestream, đặc biệt là với hai phong cách đối lập "hắc tinh linh - bạch tinh linh" và hình tượng "cô gái thu gom sự ngọt ngào mùa đông", liên tục củng cố sức hút và độ thảo luận của mình.

10. Triệu Lệ Dĩnh: 5,5 tỷ lượt xem

Dù xếp ở vị trí thứ 10 với 5,5 tỷ lượt xem tag TikTok, Triệu Lệ Dĩnh vẫn được xem là "ngọn cờ đầu" trong nhóm 85 hoa nhờ vị thế lưu lượng ổn định và thành công song song ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Cô được mệnh danh là “Nữ hoàng rating” và "người mở đường thể loại" vì đã dũng cảm thử sức với nhiều dòng phim khác nhau (tiên hiệp, thương chiến, nông thôn, huyền nghi…), và sở hữu nhiều giải thưởng lớn như Phi Thiên, Bách Hoa với các tác phẩm như Gió Thổi Bán Hạ và Điều Thứ Hai Mươi.



