"Út về vườn" đi lấy chồng khiến triệu người "ăn cưới online" rưng rưng vì tự tay kết rồng phượng, dựng cổng cưới, xúc động nhất là chi tiết này!

Giữa thời đại mà các đám cưới hiện đại thường được khoán trắng cho các đơn vị tổ chức sự kiện, thì đám cưới của Tiktoker "Út về vườn" lại như một thước phim tư liệu quý giá, đưa người xem ngược dòng thời gian về với nếp sống hào sảng, chân tình của người miền Tây sông nước. Vẫn giữ nguyên nét mộc mạc đã làm nên thương hiệu triệu view, trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, cô nàng Út không chọn sự xa hoa lộng lẫy mà chọn cách tự tay vun vén cho hạnh phúc của mình. Từ những trái ớt, cọng lá dứa xin ngoài chợ đến tàu lá dừa nước, qua bàn tay khéo léo của Út và sự chung sức của xóm giềng, một đám cưới "đúng chất quê" đã hiện lên, khiến 1,7 triệu người theo dõi phải trầm trồ thán phục và xúc động.

Cô dâu "triệu view" và quyết định tự tay lo liệu ngày trọng đại

Nếu ai thường xuyên lướt mạng xã hội để tìm kiếm những giây phút chữa lành, chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên "Út về vườn". Cô gái miền Tây này đã chinh phục trái tim của hàng triệu người xem (với 1,1 triệu follow trên Facebook và 1,7 triệu trên Tiktok cùng 52,6 triệu lượt thích) bằng những thước phim bình dị về cuộc sống thôn quê, nơi có góc bếp ám khói, có vườn rau xanh mướt và những món ăn dân dã.

Điều khiến người ta yêu mến Út không chỉ là sự khéo léo, tâm huyết trong từng video mà còn bởi sự nhất quán trong phong cách sống: Dù nổi tiếng, dù có xen chút quảng cáo để mưu sinh, cô vẫn giữ được nét chân phương, không quần áo diêm dúa hay trang điểm cầu kỳ. Và tinh thần ấy một lần nữa được tái hiện trọn vẹn trong đám cưới của cô, một đám cưới mà cư dân mạng phải gật gù thừa nhận là "khéo hết phần thiên hạ".

Nguồn: Út về vườn

Mới đây, cư dân mạng không ngừng xuýt xoa và "ngả mũ thán phục sát đất" vì Út về vườn đi lấy chồng. Điều đáng nói là trong ngày vui của mình, hiếm có ai tự tay chuẩn bị mọi thứ như cô nàng. Vẫn biết là người sáng tạo nội dung nhưng quả thực cô nàng rất khéo tay và cũng rất chịu khó tìm cách lưu giữ lại những thước phim quý giá trong ngày vui của mình.

Trong video thông báo tin vui, Út tâm sự chân thành: "Nay Út đi lấy chồng, tự tay chuẩn bị mâm quả, cổng cưới, mọi người vô làm chung với Út cho vui nghen". Vì đường sá xa xôi, xe cộ khó đi lại nên cô không thể mời hết những người thương quý mình, đành hẹn mọi người một bữa "ăn cưới online". Lời chia sẻ mộc mạc ấy đã mở đầu cho chuỗi những hình ảnh chuẩn bị đám cưới vừa cực, vừa vui, nhưng trên hết là đầy ắp tình người.

Nguồn: Út về vườn

Kỳ công 2 ngày kết rồng phượng từ "cây nhà lá vườn"

Điểm nhấn khiến người xem phải "ngả mũ thán phục" chính là sự khéo tay và tỉ mỉ của cô dâu trong việc chuẩn bị các tráp lễ. Thay vì đặt dịch vụ trọn gói cho nhanh gọn, Út thú nhận mình rất "khoái" kiểu đám cưới xưa, thứ gì nhà tự làm được là làm hết. Hình ảnh cô dâu xắn tay áo, ngồi tỉ mẩn suốt 2 ngày trời để kết rồng phụng cho bàn thờ gia tiên đã chạm đến trái tim của nhiều người. Điều thú vị nằm ở nguyên liệu: Út không mua những thứ đắt đỏ xa xỉ, mà tận dụng triệt để sản vật địa phương.

Nguồn: Út về vườn

Hình rồng phượng uy nghi, sang trọng không kém gì đặt ngoài tiệm lớn thực chất được kết từ những lá dứa xin ngoài chợ về cắt nhỏ làm vảy, điểm xuyết thêm màu sắc từ đậu que và ớt đỏ tươi. Nhìn thành quả tráp rồng rực rỡ, sắc nét đến từng chi tiết, ít ai nghĩ đó là sản phẩm "handmade" từ rau củ quả trong vườn.

Sự hỗ trợ nhiệt tình của các chị em trong nhà, mỗi người một tay một chân, đã biến những công đoạn vất vả thành những kỷ niệm đáng nhớ. Thành phẩm cuối cùng không chỉ đẹp ở hình thức mà còn đẹp ở cái tình, cái tâm của người làm ra nó. Được tự tay trang hoàng cho bàn thờ gia tiên, bày biện cho ngày vui của chính mình, đó là niềm hạnh phúc và tự hào mà có lẽ không dịch vụ cao cấp nào mang lại được.

Chiếc cổng lá dừa và tình làng nghĩa xóm thảo thơm

Không chỉ dừng lại ở mâm quả, không gian đám cưới của Út còn gây thương nhớ với chiếc cổng cưới đậm chất miền Tây sông nước, được dựng lên từ thân chuối và lá dừa. Sự mộc mạc và "chất" của chiếc cổng này nằm ở chỗ nó không được thiết kế sẵn bởi một nghệ nhân danh tiếng nào, mà là kết tinh của sự ngẫu hứng và tình làng nghĩa xóm.

Câu chuyện đi tìm nguyên liệu của Út nghe sao mà dễ thương đến lạ: Anh trai cùng hàng xóm đi vòng quanh xóm để "săn" cho được 2 cây chuối có bắp đỏ đẹp về dựng khung; rồi hai anh em lại chạy xuồng đi xin vài bẹ dừa nước về trang trí. Đúng như Út hóm hỉnh chia sẻ: "Ở quê muốn gì cũng có, chịu khó đi xin là được". Dưới bàn tay tài hoa của anh Hai Út và anh Kha hàng xóm, những người giàu kinh nghiệm làm cổng dừa, cùng sự phụ giúp làm hoa trang trí của Út và các chị, các cháu, chiếc cổng dần hình thành.

Nguồn: Út về vườn





Không bản vẽ, làm tới đâu trang trí tới đó, thấy hợp mắt là được, thêm vài buồng dừa, sạp quả miệt vườn là hoàn thành. Chiếc cổng ấy hiện lên vừa dân dã, vừa ấm cúng, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy bồi hồi như được sống lại ký ức của những đám cưới làng quê ngày xưa, nơi mà mùi hương của lá dừa, cây rừng quyện lẫn với tiếng cười nói rộn ràng của bà con lối xóm.

Nguồn: Út về vườn

Một tài khoản bình luận: "Nhớ ngày xưa đám cưới y chang này nè. Cứ ai trong làng đám cưới là lật đật chạy đi xem cô dâu. Mà ngày xưa trang trí toàn lá dừa với cây chành rành nghe mùi thơm nhẹ của lá rừng. Đám cưới người ta mà cả xóm chạy đi xem mặt cô dâu vui ơi là vui… Người gì đâu mà khéo quá vậy nè!",...

Nguồn: Út về vườn





Cỗ cưới miền Tây "nhà làm" đậm đà chữ tình và cái kết viên mãn cho cô gái chân quê

Bức tranh đám cưới miền Tây sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi không khí của gian bếp ngày nhóm họ. Khác hẳn với sự tiện lợi nhưng có phần xa cách của tiệc cưới nhà hàng, đám cưới ở quê Út vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ: Cả làng cùng xúm vào làm cỗ. Từ sáng sớm, không khí đã tất bật với mấy chục con vịt do mẹ nuôi sẵn được đem ra chế biến. "Đầu bếp chính" không ai xa lạ mà chính là chị hai và dì bảy của Út.

Nguồn: Út về vườn

Những món ăn đậm đà hương vị miền Tây như vịt khìa nước dừa, mực né, chả nguội, canh vịt... đều được nấu bằng công thức gia truyền, bằng sự nêm nếm của tình thân. Dù vất vả, mồ hôi nhễ nhại, nhưng tiếng cười nói giòn tan chưa bao giờ ngớt. Chính cái không khí quây quần, người nhặt rau, người nhóm lửa ấy mới là thứ gia vị tuyệt vời nhất cho mâm cỗ cưới.

Nguồn: Út về vườn





Út chia sẻ trong video cùng bà con hàng xóm nấu cỗ rằng: "Xong gia tiên, cổng cưới Út cũng lên đồ làm cô dâu, mọi người cùng Út, gia đình và chòm xóm nấu bữa nhóm họ rồi làm lễ đứa Út về nhà chồng nhen".

Và giữa khung cảnh bình dị ấy, Út xuất hiện rạng rỡ nhưng vẫn đầy dung dị. Cô dâu không diện váy cưới bồng bềnh hay đội vương miện lấp lánh, mà chọn cho mình tà áo dài đỏ truyền thống, đầu đội mấn, không đeo vàng vòng "rốp rẻng" hay trang điểm sắc sảo. Hình ảnh hai vợ chồng trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, đơn sơ mà trang trọng, đã khép lại một đám cưới "đúng ý" của Út: Chân thật, ấm áp và đầy ắp yêu thương.

Nguồn: Út về vườn





Như lời Út chia sẻ cuối video: "Đám của Út có bao nhiêu anh chị cô bác chú dì yêu thương phụ giúp hai đứa hết mình, Út vui và trân trọng dữ lắm. Tới phần lễ cũng đơn sơ, ra mắt gia đình hai bên rồi hai đứa trao nhẫn cưới, vậy là Út chính thức có chồng. Xong đám cưới miền quê đơn sơ đúng ý luôn, cám ơn lời chúc của mọi người mấy bữa nay nghe". Đó có lẽ là "của hồi môn" quý giá nhất mà cô gái nhỏ mang theo khi về nhà chồng.