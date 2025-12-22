Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ

22-12-2025 - 10:38 AM | Lifestyle

Chuyện tình ngọt ngào của hotboy U22 Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn và bà xã Ngọc Lan gây sốt MXH.

Không chỉ ghi điểm trên sân cỏ với những pha lập công quan trọng cho U22 Việt Nam, Nguyễn Thanh Nhàn còn khiến netizen phải "xin vía" vì chuyện tình yêu ngọt ngào như phim thanh xuân. Nhân vật nữ chính trong câu chuyện này chính là cô vợ xinh đẹp sở hữu nhan sắc trong veo, từng khiến nam tiền đạo trẻ chấp nhận yêu xa hơn 1.700km suốt 2 năm trước khi quyết định "chốt đơn" ở độ tuổi còn rất trẻ.

Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 1.

Ngay khi Thanh Nhàn nổi lên với những bàn thắng đẹp mắt góp công giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33, vợ anh - nàng WAG Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2004, Tây Ninh) cũng nhận được nhiều sự chú ý. Loạt ảnh đời thường của vợ Thanh Nhàn được chia sẻ rầm rộ, nhận về vô số lời khen vì visual nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng không kém phần cuốn hút. Từ phong cách áo dài dịu dàng, outfit quân đội giản dị cho đến những khoảnh khắc đời thường nữ tính, cô nàng đều ghi điểm nhờ gương mặt thanh tú, làn da trắng và thần thái rất "nàng thơ".

Không hoạt động showbiz, không ồn ào mạng xã hội, chính sự kín tiếng và nét đẹp tự nhiên lại khiến bà xã Thanh Nhàn càng được chú ý. Nhiều netizen còn đùa rằng: "Bảo sao Thanh Nhàn đá hay, có hậu phương xịn xò thế này cơ mà!".

Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 2.
Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 3.

Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 4.
Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 5.
Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 6.

Theo tìm hiểu, Thanh Nhàn và bà xã Ngọc Lan quen nhau khi anh đang tập trung phát triển sự nghiệp bóng đá. Một người ở phía Bắc, một người sinh sống tại miền Nam, khoảng cách địa lý lên tới hơn 1.700km khiến chuyện yêu đương không hề dễ dàng.

Suốt 2 năm yêu xa, cặp đôi chủ yếu giữ liên lạc qua tin nhắn, cuộc gọi, tranh thủ từng khoảng thời gian hiếm hoi để gặp mặt. Lịch tập luyện - thi đấu dày đặc của Thanh Nhàn càng khiến việc duy trì mối quan hệ trở nên thử thách. Thế nhưng, thay vì buông bỏ, cả hai lại chọn kiên trì và tin tưởng.

Sau quãng thời gian dài gắn bó, Thanh Nhàn quyết định kết hôn khi còn rất trẻ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Không đám cưới rình rang phô trương, chuyện tình của nam cầu thủ U22 Việt Nam được ngưỡng mộ bởi sự giản dị nhưng chắc chắn.

Dù sau khi cưới vẫn phải tiếp tục sống xa nhau vì đặc thù công việc, nhưng Thanh Nhàn luôn dành sự quan tâm cho gia đình nhỏ. Trên sân cỏ, anh nỗ lực thi đấu; ngoài đời, anh là một người chồng trẻ sẵn sàng trưởng thành sớm vì gia đình.

Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 7.
Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 8.
Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 9.
Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 10.
Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 11.
Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 12.

Giữa làng bóng đá Việt Nam, nơi nhiều cầu thủ trẻ còn mải mê sự nghiệp, Thanh Nhàn lại chọn cách ổn định gia đình từ rất sớm. Và có lẽ, với một hậu phương xinh đẹp, thấu hiểu và luôn ở phía sau, đó cũng là động lực lớn để anh tiếp tục bùng nổ trong màu áo U22 Việt Nam.

Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 13.
Mê mẩn nhan sắc hotgirl khiến Thanh Nhàn (U22 Việt Nam) yêu xa ngàn cây số, rồi "cưới liền tay" ở độ tuổi rất trẻ - Ảnh 14.

Ảnh: FBNV

Chuyện tình yêu xa 1.700km của "người hùng" Thanh Nhàn và gái đẹp Tây Ninh: Cưới về nịnh vợ "nét như Sony"

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giới trẻ theo đuổi xu hướng vừa làm, vừa du lịch

Giới trẻ theo đuổi xu hướng vừa làm, vừa du lịch Nổi bật

Nhiều chiếc Lexus GX 550 bị nứt kính chắn gió khi bật sưởi trời lạnh, bảo hiểm có đền thì chủ xe cũng ‘ốm’ vì một điều

Nhiều chiếc Lexus GX 550 bị nứt kính chắn gió khi bật sưởi trời lạnh, bảo hiểm có đền thì chủ xe cũng ‘ốm’ vì một điều Nổi bật

Tại sao các tòa nhà ở Hong Kong luôn có "lỗ thủng" ở giữa?

Tại sao các tòa nhà ở Hong Kong luôn có "lỗ thủng" ở giữa?

09:55 , 22/12/2025
Bên trong khu tổ hợp 1.600m² đang hot ở TP.HCM: Vì sao khách Tây mê, dân Việt chi 4–5 triệu/ lần đến?

Bên trong khu tổ hợp 1.600m² đang hot ở TP.HCM: Vì sao khách Tây mê, dân Việt chi 4–5 triệu/ lần đến?

09:25 , 22/12/2025
Nữ NSƯT miền Nam U100 vẫn chạy show Hà Nội, đàn em hoảng hồn vì gọi không được

Nữ NSƯT miền Nam U100 vẫn chạy show Hà Nội, đàn em hoảng hồn vì gọi không được

09:10 , 22/12/2025
Hồ Ngọc Hà đẹp "phát sáng" trên sân khấu Miss Cosmo 2025, mẹ 3 con có kiểu ăn tiêu mỡ thế này còn lâu mới chịu già chịu xấu!

Hồ Ngọc Hà đẹp "phát sáng" trên sân khấu Miss Cosmo 2025, mẹ 3 con có kiểu ăn tiêu mỡ thế này còn lâu mới chịu già chịu xấu!

08:35 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên