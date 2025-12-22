Giới trẻ theo đuổi xu hướng vừa làm, vừa du lịch

Mục tiêu kép

Là người yêu thích du lịch , ngay từ khi tốt nghiệp, Anh Thư (SN 1997, Hà Nội) đã chủ động tìm kiếm những công việc ổn định nhưng cho phép làm việc từ xa. Hiện tại, Thư đảm nhiệm vai trò đầu mối kinh doanh trực tuyến, thường xuyên hợp tác với đối tác nước ngoài để triển khai khâu sản xuất.

Nhờ sự linh hoạt về không gian làm việc, cô bạn có thể tận dụng tối đa thời gian để khám phá những địa điểm mơ ước mà không cần chờ đợi các dịp nghỉ lễ ngắn ngày, đông đúc. Tính đến nay, Thư đã đặt chân đến hầu hết các tỉnh thành trong nước và một số nước khác như Hàn Quốc, Trung Quốc…

Đối với Thư, workation không chỉ giúp bản thân thỏa mãn đam mê xê dịch , mà còn mang lại nhiều lợi ích cho công việc và cuộc sống. “Việc thay đổi không gian làm việc khiến mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn, từ đó hiệu suất công việc cũng tăng lên. Bên cạnh đó, càng đi đến nhiều nơi khác nhau, mình càng học được thêm nhiều kĩ năng mới, khả năng giao tiếp cũng được cải thiện, hỗ trợ trực tiếp cho công việc hằng ngày của mình”, cô nói.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thư trong những chuyến workation là lần cô gặp trục trặc trong giao tiếp với đồng nghiệp và không thể thống nhất cách giải quyết. Thay vì đối mặt ngay lúc nóng nảy, Thư chọn "cách ly" khỏi máy tính và ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh.

“Chính việc không đối mặt với nhau khi đang mất bình tĩnh đã giúp mình suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi đưa ra hướng xử lý. Nhờ chuyến đi đó, mình đã giữ được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp”, Thư chia sẻ.

Anh Thư vừa trải nghiệm văn hóa trong chuyến đi Hàn Quốc, vừa kết hợp làm việc.

Năng lượng mới từ không gian mới

Đối với Thanh Thủy (SN 1995, Hà Nội), workcation là quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Là đầu mối liên hệ với các nhà cung cấp tại Việt Nam cho các công ty ở Nhật, Thủy chủ yếu làm việc qua điện thoại và email.

Cơ duyên đến với phong cách sống vừa làm việc, vừa du lịch bắt đầu khi Thủy quyết định nghỉ việc ở công ty cũ. “Lúc đó, tôi tình cờ biết đến một cơ hội làm việc từ xa với nội dung linh hoạt. Bản thân tôi muốn thay đổi, và quyết định thử công việc mới để có thời gian đi nhiều hơn, vừa khám phá bên ngoài vừa chiêm nghiệm lại chính mình”, cô nói.

Cô thừa nhận, dù công ty cũ giúp bản thân tích lũy nhiều kiến thức và kinh nghiệm, song địa điểm cố định đã hạn chế thời gian cho các hoạt động bên ngoài.

Điều Thanh Thủy yêu thích nhất khi đi du lịch chính là không gian làm việc mới lạ. Đối với cô gái trẻ, việc được ngắm nhìn cảnh vật đa dạng, tiếp xúc với nhiều người khác nhau giúp cô trở nên mạnh mẽ, cởi mở và tự tin hơn.

“Sau những lần xê dịch như thế, tôi thấy bản thân như được truyền thêm nguồn năng lượng mới. Bạn bè và gia đình thường nhận xét tôi tươi tắn và yêu đời hẳn lên”, cô chia sẻ.

Thanh Thủy cảm thấy có nhiều năng lượng hơn khi vừa đi du lịch, vừa làm việc.

Kể về chuyến đi ý nghĩa nhất, Thủy cho biết đó là một tuần sống và làm việc ở tỉnh Lâm Đồng vài tháng trước. Bởi khi đến đây, cô không chỉ du lịch đơn thuần mà còn được tiếp xúc với người dân bản địa để học hỏi tập quán, văn hóa của họ. Việc tích lũy kiến thức về văn hóa và con người ở nhiều tỉnh thành là vốn quý, hỗ trợ trong việc giao lưu và tiếp đón đối tác nước ngoài của cô.

Giữa nhiều ý kiến cho rằng xu hướng làm việc kết hợp du lịch dễ dẫn đến sự mất tập trung, Thanh Thủy khẳng định điều ngược lại. Việc đổi mới không gian giúp cô gái trẻ có độ tập trung cao hơn khi ở nhà, từ đó hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả.

Theo cô, điều này liên quan đến kỹ năng sắp xếp thời gian và lên kế hoạch linh hoạt, phù hợp chặt chẽ với yêu cầu công việc và địa điểm cụ thể. Dù yêu thích công việc tự do đến đâu, người thực hiện vẫn cần đặt ra những quy tắc và giới hạn cho bản thân để hoàn thành công việc đúng hạn. Với Thanh Thủy, tự do không có nghĩa là làm việc thoải mái theo cảm giác, mà đến từ sự kỷ luật.

Trải nghiệm không gian mới, hấp thụ nguồn năng lượng từ thiên nhiên giúp người trẻ tăng năng suất công việc ngay cả khi đi du lịch.

Thêm vào đó, cô chia sẻ, workcation đòi hỏi sự sẵn sàng chấp nhận. Dù có nhiều thời gian tận hưởng, chúng ta phải thoải mái với việc vừa chơi nhưng đôi khi vẫn phải làm. “Tôi luôn mang theo giấy, bút và laptop để sẵn sàng cho mọi cuộc gọi từ công ty. Và tôi xem đó là điểm thú vị giúp rèn luyện khả năng thích nghi cho mọi tình huống bất ngờ”, Thủy chia sẻ.