Có 1 loại hạnh phúc mang tên: Về quê xây nhà

21-12-2025 - 16:25 PM | Lifestyle

Với nhiều người, việc về quê xây nhà gần như là niềm ao ước để hướng tới cuộc sống ổn định cũng như thu hoạch thành quả sau những nỗ lực là việc.

Những năm gần đây, xu hướng về quê ngày càng rõ nét. Rất nhiều người lựa chọn rời khỏi áp lực cạnh tranh để quay lại nơi sống chậm hơn, hướng đến cuộc sống ổn định. Khi có điều kiện quay về dựng lại căn nhà khang trang còn là cách báo hiếu, cũng là dịp để cha mẹ "nở mày nở mặt". Đó là cảm giác mà nhà phố vài tỷ đôi khi cũng không đem lại được.

Song song với đó là nhu cầu rất thực tế: được ở gần cha mẹ. Càng trưởng thành, mỗi người càng nhận ra thành công không chỉ đo bằng thu nhập hay chức vụ mà còn là được ăn bữa cơm cùng người thân, được ở bên cha mẹ đã lớn tuổi. Những điều giản dị trong cuộc sống thúc đẩy ngày càng nhiều gia đình trở về quê, sửa sang nhà cửa để cả 3 thế hệ có thể sum vầy trong không gian rộng rãi, thoáng đãng - điều mà nhà phố chật hẹp khó có.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận không gian sống ở quê thoải mái, rộng rãi hơn hẳn. Diện tích nhà thường lớn hơn nhà thành phố. Sân vườn đủ rộng để trồng cây, nuôi gà, sáng mở mắt thấy nắng chiếu qua vườn, chiều ngồi trước hiên nghe tiếng gió. Đó là cảm giác khó tìm giữa những khu chung cư chen chúc.

Một lý do khác khiến phong trào xây nhà quê rầm rộ là chi phí hợp lý. Trong khi một căn hộ thành phố ngốn tiền tỷ thì một căn nhà vườn khang trang ở quê chỉ tốn vài trăm triệu hoặc hơn tùy quy mô.

Tuy vậy, việc xây nhà ở quê không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Ai không có tiềm lực kinh tế thì cũng bị áp lực lớn. Thêm vào đó, giá trị của một căn nhà quê phụ thuộc rất nhiều vào vị trí. Nhà nằm ở khu vực gần thị trấn, cách thành phố khoảng 20 - 30 km thì vừa tiện sinh hoạt, vừa có giá trị lâu dài. Nhưng nếu nhà càng xa càng khó có giá trị lâu dài, đi lại, y tế đều khó khăn, không có người ở thì nhà nhanh xuống cấp.

Một thực tế khác là thế hệ trẻ lớn lên ở thành phố gần như không có nhu cầu quay về sống tại quê. Họ không gắn bó với ruộng đồng, khó tìm được cơ hội học tập, việc làm phù hợp, cũng không quen nhịp sống chậm rãi.

Tóm lại, xây nhà ở quê là một quyết định thực tế, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Quyết định này hướng đến sự yên bình, gắn kết và phải có tính toán dài hạn. Nếu có điều kiện tài chính, có quỹ đất ở vị trí thuận lợi và thực sự muốn quay về nhịp sống ở quê thì nên về. Nhưng nếu chỉ vì cảm xúc chốc lát, hay vì nghĩ đơn giản "cứ xây rồi tính" thì lại dễ biến giấc mơ thành gánh nặng.

Nguồn: post.smzdm

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

