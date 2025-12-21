Sốc: Vợ chồng Beckham đoạn tuyệt quan hệ với con cả bất hiếu

Mối quan hệ căng thẳng giữa gia đình Beckham và vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz đã liên tục làm cho truyền thông và dư luận dậy sóng từ tháng 5 tới nay. Trong thời gian gần đây, vợ chồng Beckham liên tục gửi đi thông điệp muốn hàn gắn với vợ chồng con trai cả bất hiếu, khiến công chúng còn tưởng cuộc chiến giữa đôi bên sẽ hạ nhiệt. Ai dè tới sáng 21/12, tờ Mirror bất ngờ đưa tin, sự căng thẳng trong mối quan hệ của nhà Beckham và vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz mới đây đã dâng lên tới mức đỉnh điểm.

Cụ thể, David Beckham - Victoria Beckham vừa có động thái đoạn tuyệt quan hệ với con cả bất hiếu. Đầu tiên, Brooklyn Beckham "đổ thêm dầu vào lửa" cho cuộc chiến bằng việc hủy follow bố mẹ mình trên tài khoản mạng xã hội. Và ngay sau đó, vợ chồng Beckham đã đáp trả quyết liệt khi đồng loạt hủy theo dõi luôn con trai cả trên trang cá nhân. Còn nhớ cách đây khoảng 5 tháng, 2 người con của David Beckham là Romeo và Cruz cũng đã hủy follow vợ chồng Brooklyn.

David Beckham - Victoria Beckham vừa dứt khoát hủy theo dõi con trai cả Brooklyn trên mạng xã hội. Ảnh: People và Usmagazine

Động thái mới đây của các bên gây xôn xao âu cũng là bởi trước đó không lâu, vợ chồng Beckham liên tục thể hiện thiện chí muốn hàn gắn với Brooklyn Beckham - Nicola Peltz. Gần đây, Victoria Beckham đăng story cho biết mẹ cô đã treo chiếc tất có in tên cháu ngoại Brooklyn trên lò sưởi. Qua đó, Victoria bày tỏ mong muốn con cả sẽ trở về nhà trong vòng tay yêu thương của các thành viên gia đình nhân dịp Giáng sinh.

Chưa dừng lại ở đó, hồi tháng 10 năm nay, David và Victoria đã thả tim 1 video Brooklyn làm pancake. Thế nhưng đổi lại, Brooklyn Beckham không ngần ngại phủi sạch nỗ lực muốn hòa giải của bố mẹ và mới đây đã hủy follow cả đấng sinh thành trên trang cá nhân.

Ngoài ra, cách đây 1 tháng, vợ chồng David Beckham đã tới gặp gỡ trực tiếp bố mẹ Nicola Peltz với hy vọng có thể hàn gắn mối quan hệ với con dâu nhà tỷ phú. Thế nhưng, vợ chồng cựu danh thủ nổi tiếng đã bị nhà thông gia đối xử lạnh nhạt, thậm chí Victoria còn phải ra về trong nước mắt.

Victoria Beckham chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh về chiếc tất thêu tên con trai cả. Ảnh: Instagram nhân vật

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt hơn nửa năm qua. Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn gần như bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Mới đây nhất, vợ chồng Brooklyn đã không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.