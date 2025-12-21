Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều đáng sợ nhất của tuổi 35

21-12-2025 - 16:00 PM | Lifestyle

Một đợt cắt giảm nhân sự, một lần ốm phải nghỉ làm dài ngày, hay một khoản chi gia đình phát sinh...

Ở tuổi 35, rất nhiều người nhìn vào cuộc sống của mình và thấy mọi thứ “cũng ổn”. Có công việc đều, thu nhập không thấp, chi tiêu nằm trong tầm kiểm soát, tháng nào cũng xoay xở được. Không dư dả, nhưng đủ sống. Chính cảm giác “đang ổn” này khiến nhiều người tin rằng tài chính của mình an toàn, trong khi thực tế, toàn bộ hệ thống đó đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào một thứ duy nhất: lương tháng.

Điều đáng sợ nhất của tuổi 35- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điều đáng sợ không phải là kiếm ít tiền, mà là kiếm được tiền nhưng không có gì chống lưng. Tiền vào bao nhiêu thì dùng gần hết bấy nhiêu, không có quỹ dự phòng đủ dày, không có khoảng trống để thở nếu thu nhập gián đoạn. Khi mọi thứ diễn ra trơn tru, trạng thái này không gây vấn đề gì. Nhưng nó giống một sự cân bằng rất mong manh: chỉ cần lệch nhẹ là đổ. Một đợt cắt giảm nhân sự, một lần ốm phải nghỉ làm dài ngày, hay một khoản chi gia đình phát sinh bất ngờ cũng đủ khiến tài chính từ “ổn” chuyển sang căng thẳng trong thời gian rất ngắn.

Điều đáng sợ nhất của tuổi 35- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nhiều người nhầm lẫn giữa lương đều và tài chính an toàn. Lương đều chỉ có nghĩa là hôm nay bạn vẫn đang đi làm, chứ không đảm bảo điều gì cho ngày mai. Sau 35 tuổi, khi trách nhiệm nhiều hơn và khả năng làm lại không còn dễ dàng như trước, việc đặt toàn bộ sự an tâm của mình lên một nguồn thu duy nhất là một rủi ro lớn. Khi không có lớp đệm, tiền không chỉ là vấn đề chi tiêu mà còn trở thành áp lực tâm lý, buộc bạn phải chấp nhận những lựa chọn không tốt chỉ vì không đủ thời gian và dư địa để xoay xở.

Vì vậy, điều đáng sợ nhất của tài chính tuổi 35 không phải là thiếu tiền, mà là chỉ cần một cú trượt là mọi thứ vỡ tung. Tài chính trưởng thành không phải là tài chính nhìn cho đẹp, mà là tài chính chịu được biến cố. Có thể không giàu nhanh, nhưng đủ để trụ. Có thể phải thắt lại, nhưng không hoảng loạn. Nếu không, sự “ổn” hôm nay chỉ là may mắn kéo dài, cho tới khi nó kết thúc.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
tuổi 35

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bỏ phố về quê, vợ chồng miền Tây biến mảnh đất 3.000m2 khô cằn thành khu vườn được quy hoạch thẳng tắp như "chơi game"

Bỏ phố về quê, vợ chồng miền Tây biến mảnh đất 3.000m2 khô cằn thành khu vườn được quy hoạch thẳng tắp như "chơi game" Nổi bật

Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ những tờ giấy ghi chú

Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ những tờ giấy ghi chú Nổi bật

Chỉ có 1 từ nói về Chi Pu tối qua!

Chỉ có 1 từ nói về Chi Pu tối qua!

15:35 , 21/12/2025
Bạn thân bay từ Hà Nội vào thăm Tấn Beo bệnh nặng: "Tôi buồn, tôi tức"

Bạn thân bay từ Hà Nội vào thăm Tấn Beo bệnh nặng: "Tôi buồn, tôi tức"

15:15 , 21/12/2025
Nữ thần sắc đẹp đang viral khắp Trung Quốc: Diện đồ của NTK Việt, nhan sắc vạn vật đều thua

Nữ thần sắc đẹp đang viral khắp Trung Quốc: Diện đồ của NTK Việt, nhan sắc vạn vật đều thua

15:00 , 21/12/2025
Nữ diễn viên 127kg nói thẳng áp lực showbiz

Nữ diễn viên 127kg nói thẳng áp lực showbiz

14:44 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên