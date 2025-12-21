Xếp hàng xuyên đêm check-in cây thông Noel cao bằng tòa nhà 3 tầng ở Hà Nội
Những ngày cận Giáng sinh, khu vực quảng trường một trường đại học tại phường Dương Nội (TP Hà Nội) trở nên nhộn nhịp khi một cây thông Noel cỡ lớn được dựng lên, thu hút đông đảo sinh viên, người dân và các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.
20-12-2025
18-12-2025
18-12-2025
Cây thông Noel có chiều cao 10 m, rộng 5 m, được đánh giá là một trong những cây thông Noel có quy mô lớn tại Hà Nội trong mùa lễ hội năm nay. Công trình được thi công với tối thiểu 450 sợi dây thông, phủ kín toàn bộ thân cây, tạo bề mặt dày, đều, không lộ khung xương. Nhờ đó, cây thông giữ được hình khối đẹp cả khi nhìn từ xa lẫn khi chụp cận cảnh.
Hệ thống đèn LED được bố trí chạy từ đỉnh xuống chân cây, mỗi dây dài 30 m, bao quanh toàn bộ thân cây. Khi trời tối, ánh đèn đồng loạt thắp sáng, khiến cây thông trở thành tâm điểm của quảng trường. Phần chữ phía trước được viền đèn LED cũng là chi tiết được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm background chụp ảnh.
Theo ghi nhận, người dân và sinh viên đến check-in ở nhiều khung giờ khác nhau trong ngày. Buổi sáng và đầu giờ chiều, không gian quảng trường thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên giúp các bức ảnh rõ nét, ít đông người. “Mình thích chụp ảnh ban ngày vì nhìn rõ từng chi tiết trên cây thông, lại không phải chen chúc”, Minh Anh chia sẻ.
Đến chiều muộn, lượng người đổ về đông hơn, đặc biệt vào thời điểm hoàng hôn. “Khoảng 5–6h chiều là lúc đẹp nhất vì vừa có ánh sáng tự nhiên, vừa bắt đầu lên đèn, không khí Noel rõ rệt”, Hoàng Long cho biết.
Cây thông Noel thu hút đông đảo bạn trẻ tới check-in.
Buổi tối là khung giờ nhộn nhịp nhất. Các nhóm bạn trẻ, gia đình và sinh viên tụ tập quanh cây thông để chụp ảnh, trò chuyện và tận hưởng không khí lễ hội. “Buổi tối cây thông sáng rực, nhìn rất hoành tráng. Bọn mình thường hẹn nhau đến sau giờ học để vừa dạo chơi vừa chụp ảnh”, Thu Trang nói.
Không chỉ sinh viên trong trường, nhiều bạn trẻ ở khu vực lân cận cũng tìm đến để trải nghiệm không khí Giáng sinh. “Ở phía Tây Hà Nội không có nhiều điểm trang trí Noel lớn, nên khi biết ở đây có cây thông to như vậy, mình rủ bạn đến chụp ảnh ngay”, Quỳnh Anh chia sẻ.
Với quy mô lớn, cách trang trí công phu và không gian mở, cây thông Noel cao 10 m tại quảng trường Đại học không chỉ góp phần tạo không khí lễ hội trong khuôn viên nhà trường mà còn trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, mang đến sắc màu Giáng sinh cho người dân và giới trẻ khu vực phía Tây Hà Nội trong những ngày cuối năm.
Bên cạnh đó, nhiều địa điểm quen thuộc như Nhà thờ Lớn Hà Nội, Nhà thờ Hàm Long hay phố Hàng Mã vẫn là lựa chọn check-in của đông đảo bạn trẻ mỗi dịp Giáng sinh.
Không gian cổ kính của các nhà thờ kết hợp ánh đèn trang trí tạo nên bối cảnh mang đậm không khí lễ hội. Trong khi đó, các trung tâm thương mại lớn như Tràng Tiền Plaza, Vincom Bà Triệu hay Lotte Center thu hút giới trẻ nhờ cây thông Noel quy mô lớn và tiểu cảnh được đầu tư bài bản. Sự đa dạng về điểm đến giúp người dân và du khách có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm Giáng sinh tại Hà Nội.
Theo Dương Triều
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/xep-hang-xuyen-dem-check-in-cay-thong-noel-cao-bang-toa-nha-3-tang-o-ha-noi-post1805587.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM