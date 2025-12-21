Xếp hàng xuyên đêm check-in cây thông Noel cao bằng tòa nhà 3 tầng ở Hà Nội

Không chỉ sinh viên trong trường, nhiều bạn trẻ ở khu vực lân cận cũng tìm đến để trải nghiệm không khí Giáng sinh. “Ở phía Tây Hà Nội không có nhiều điểm trang trí Noel lớn, nên khi biết ở đây có cây thông to như vậy, mình rủ bạn đến chụp ảnh ngay”, Quỳnh Anh chia sẻ.