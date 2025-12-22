Hồ Ngọc Hà đẹp "phát sáng" trên sân khấu Miss Cosmo 2025, mẹ 3 con có kiểu ăn tiêu mỡ thế này còn lâu mới chịu già chịu xấu!

Tối 20/12, tại chung kết Miss Cosmo 2025, ca sĩ Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong bộ xiêm y dựng phom 3D độc đáo, mang hơi thở thời trang quốc tế. Không chỉ là một màn xuất hiện đơn thuần, diện mạo của giọng ca Cây đèn thần thực sự tạo nên "hiệu ứng bùng nổ" trên mạng xã hội.

Hàng loạt bình luận trầm trồ xuất hiện dày đặc: "Quá đẹp, quá sang", "Đỉnh nóc kịch trần. Trông như siêu sao quốc tế", "Vào thẳng top 2 Miss Cosmo chị ơi", "Đẹp phát sáng luôn", "Với tôi, đây là ca sĩ có gu nhất Việt Nam", "Lụa đẹp vì người là có thật", "Cuốn hút hơn cả dàn thí sinh. Chị walk mà em nổi da gà", "Sang trọng, đẳng cấp nhất showbiz, không có đối thủ", "Bộ đầm vừa nổi bật vừa tôn được nét gợi cảm", "Tưởng hoa hậu trình diễn", "Thời trang là phải thế này. Không chê được điểm nào"…

Không chỉ trang phục, chính vóc dáng thon gọn, vòng eo gọn gàng và thần thái rực rỡ của Hồ Ngọc Hà mới là "vũ khí" khiến khán giả không thể rời mắt. Và đằng sau hình thể ấy là một kiểu ăn uống tiêu mỡ, kiểm soát tinh bột cực kỳ khoa học, được nữ ca sĩ duy trì suốt nhiều năm.

Kiểu ăn "tiêu mỡ, vắng bóng tinh bột" của Hồ Ngọc Hà: Ăn thế này thì bảo sao còn lâu mới chịu già, chịu xấu

Không chạy theo các chế độ ăn cực đoan, Hồ Ngọc Hà lựa chọn ăn tinh gọn, kiểm soát tinh bột, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, vừa giữ dáng vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bữa sáng: Granola kết hợp sữa chua, trái cây

Buổi sáng của nữ ca sĩ thường bắt đầu bằng granola kết hợp sữa chua, thêm các loại trái cây tươi, đôi khi có bữa phụ bằng trái cây nhẹ bụng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, granola chứa chất xơ hòa tan, giúp no lâu, ổn định đường huyết. Sữa chua cung cấp lợi khuẩn probiotic, hỗ trợ tiêu hóa và giảm tích mỡ vùng bụng, điều được Harvard Health Publishing nhấn mạnh trong nhiều nghiên cứu về hệ vi sinh đường ruột.

Bữa trưa: Salad rau xanh + cá hồi hoặc tôm

Bữa trưa của Hồ Ngọc Hà ưu tiên salad rau củ, vừa đủ chất xơ, ít calo nhưng giàu vi chất. Điểm cộng là cô luôn kết hợp đạm chất lượng cao như cá hồi hoặc tôm.

Theo American Heart Association, cá hồi giàu omega-3 giúp giảm viêm, hỗ trợ chuyển hóa mỡ và cải thiện độ săn chắc của cơ thể. Trong khi đó, protein từ hải sản giúp tăng sinh cơ, giảm tích mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng.

Bữa tối: Rất nhẹ, chỉ nửa bắp ngô hoặc củ khoai lang

Buổi tối, Hồ Ngọc Hà ăn rất gọn, thường chỉ nửa bắp ngô hoặc một củ khoai lang nhỏ. Đây đều là tinh bột tốt, chỉ số đường huyết thấp hơn cơm trắng, giúp no mà không gây tích mỡ.

Theo Mayo Clinic, việc giảm tinh bột vào buổi tối giúp cơ thể hạn chế dự trữ năng lượng dư thừa thành mỡ, đồng thời hỗ trợ giấc ngủ và quá trình đốt mỡ ban đêm.

Vì sao hạn chế tinh bột giúp giảm cân nhanh, giữ dáng eo thon?

Khoa học đã chỉ ra khi ăn quá nhiều tinh bột tinh chế (cơm trắng, bánh mì trắng, đường), cơ thể sẽ tăng tiết insulin, hormone thúc đẩy tích trữ mỡ, đặc biệt ở vùng bụng.

Các nghiên cứu đăng trên The New England Journal of Medicine cho thấy, chế độ ăn giảm tinh bột hợp lý giúp:

Giảm mỡ nhanh hơn so với ăn ít chất béo

Ổn định đường huyết

Giảm cảm giác thèm ăn

Bảo vệ khối cơ, tránh gầy rộc

Đây chính là lý do Hồ Ngọc Hà có thể giữ vòng eo thon gọn nhiều năm, dù lịch trình làm việc dày đặc.

Lưu ý quan trọng: Không bỏ tinh bột hoàn toàn để tránh hại sức khỏe

Có 1 điều cần nhấn mạnh, hạn chế tinh bột không đồng nghĩa với cắt bỏ hoàn toàn.

Theo khuyến cáo của WHO và Harvard School of Public Health, tinh bột vẫn là nguồn năng lượng cần thiết cho não bộ và cơ bắp. Điều quan trọng là:

Ưu tiên tinh bột tốt như Hồ Ngọc Hà: khoai lang, ngô, gạo lứt, yến mạch

Tránh tinh bột tinh chế, đồ ngọt, nước ngọt

Ăn tinh bột vào ban ngày, giảm mạnh buổi tối

Kết hợp đủ đạm, chất béo tốt và chất xơ

Chính cách ăn không cực đoan, không thiếu chất này giúp Hồ Ngọc Hà vừa đẹp dáng, vừa giữ được phong độ trẻ trung bền bỉ theo thời gian.

(Ảnh: FB)