Hé lộ hậu trường ảnh cưới “triệu tim” của Kim Woo Bin - Shin Min Ah

Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã kết hôn vào ngày 20.12 nhưng giữ kín toàn bộ hình ảnh trong hôn lễ. Họ chỉ công bố duy nhất 1 bức ảnh cưới qua công ty quản lý. Dù vậy, hình ảnh này vẫn đủ sức làm dậy sóng showbiz, thu hút đến 2,3 triệu lượt "thả tim" sau 1 ngày đăng tải.

Bức hình cưới trắng - đen của Kim Woo Bin và Shin Min Ah được chụp dưới trời tuyết. Cô dâu diện váy cưới trắng đơn giản nhưng sang trọng, khoe đôi vai trần gợi cảm và vóc dáng thon thả quyến rũ. Chú rể Kim Woo Bin giữ vững phong độ điển trai, diện suit cổ điển. Ảnh cưới dưới tuyết của cặp sao nhìn phát là mê ngay, đánh dấu kết thúc viên mãn cho 1 chân ái. Họ được netizen toàn châu Á ví như nam - nữ chính ngôn tình xé truyện bước ra đời thực.

Bức ảnh cưới của cặp đôi thu về 2,3 triệu lượt like. Ảnh: Instagram

Đến nay, thành viên ekip chụp ảnh cưới cũng đã công bố hậu trường của bức ảnh triệu like. Theo đó, khi cặp đôi đang chụp ảnh cưới thì tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, tạo nên cảnh tượng đẹp như phim. Kim Woo Bin - Shin Min Ah cùng ekip đã nhanh chóng "bắt trọn" khoảnh khắc cực kỳ đắt giá này.

Điều này còn đặc biệt ý nghĩa bởi trong văn hóa Hàn Quốc, tuyết đầu mùa được xem như sự mở đầu cho một giai đoạn mới, nơi bắt đầu cho những điều tốt đẹp phía trước. Người ta thường tin rằng, nếu bạn nhìn thấy tuyết đầu mùa cùng người mình yêu, mối quan hệ ấy sẽ được bảo vệ bởi sự thuần khiết và trường tồn, giống như những bông tuyết trắng xóa trên nền trời.

Thành viên ekip còn gửi lời chúc phúc chân thành đến cặp vợ chồng mới cưới: " Ngày hôm đó, tất cả mọi người có mặt đều gửi lời chúc phúc tốt đẹp, chân thành nhất đến hạnh phúc của cặp đôi. Không khí buổi chụp giống như được thực hiện bởi những người bạn lâu năm. Đó là ngày tuyết rơi đầu tiên của năm 2025, và trời lạnh đến khó tin. Khi chúng tôi đang chụp ảnh trên cánh đồng, làn gió nhẹ thoảng qua rồi tuyết bắt đầu rơi, giống như một cảnh trong phim truyền hình. Có lẽ mọi người đều cảm thấy rằng họ sẽ sống một cuộc đời rất hạnh phúc bên nhau. Diễn viên Kim Woo Bin và Shin Min Ah, chúng tôi xin gửi lời chúc chân thành từ tận đáy lòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ hai người trong thời gian dài sắp tới".

Thành viên ekip hé lộ hậu trường và gửi lời chúc phúc đến cặp đôi

Nhắc đến những cặp đôi được mong chờ kết hôn nhất Hàn Quốc, Kim Woo Bin và Shin Min Ah luôn đứng đầu danh sách. Trải qua hơn 10 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn nam diễn viên chống chọi bệnh tật, mối quan hệ của họ được xem là hình mẫu lý tưởng trong showbiz xứ kim chi.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7.2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah có 10 năm hẹn hò trước khi kết hôn. Ảnh: Pinterest

Trong 2 năm qua, Kim Woo Bin - Shin Min Ah liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt động thái công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Hồi tháng 6 năm ngoái, 2 ngôi sao lọt vào ống kính của khán giả khi tới mua sắm tại 1 cửa hàng quần áo. Trước đó 1 tháng, Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây sốt khi cùng nhau tới Nhật Bản tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn. Trên trang cá nhân, cặp đôi đình đám còn công khai ảnh diện đồ đôi, khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt sau gần 1 thập kỷ gắn bó.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20.12 tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ được ví như "lễ trao giải" vì quy tụ dàn sao đình đám tham dự như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Kim Tae Ri... Đám cưới này là cái kết đẹp cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah sau 1 thập kỳ yêu dài bền bỉ hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt. Họ sẽ tiếp tục mở ra 1 chương mới trong cuộc sống.

Cận cảnh dàn khách mời toàn sao hạng A. Ảnh: X

Nguồn: Instagram