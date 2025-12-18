Nam nghệ sĩ cưới vợ kém 26 tuổi, đóng một phim mua được cả miếng đất, nhiều nhà ở TP.HCM vẫn thích về quê làm nông

Nam nghệ sĩ đa tài

Tiết Cương (tên thật là Mai Ngọc Cương, sinh năm 1973) là diễn viên nổi tiếng được biết đến qua nhiều bộ phim như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Cô nàng bất đắc dĩ, Vật chứng mong manh...

Thời điểm vừa tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh), Tiết Cương lại chẳng có việc để làm, vì lúc bấy giờ sân khấu kịch vắng khách. Nam diễn viên cảm thấy tủi thân khi nhìn bạn bè cùng lớp như Việt Hương, Cao Minh Đạt… bắt đầu toả sáng. Phải mất hơn một năm sau đó, anh mới xin được vào sân khấu kịch 135 của nghệ sĩ Phước Sang để chạy những công việc lặt vặt.

“Tôi lang bạt suốt một năm, rồi may mắn gặp anh Hữu Châu và chuyển sang diễn hài cùng với anh. Tôi vẫn nhớ như in vai diễn đầu tay của mình, cầm ghế ra sân khấu nói đúng một câu rồi đi vào”, Tiết Cương bồi hồi chia sẻ.

Tiết Cương trong phim "Mùi ngò gai"

Nam diễn viên cùng NSƯT Hữu Châu lập nhóm hài, sau đó anh cũng tự mình thành lập một nhóm hài riêng nhờ tiền tích cóp. Anh bắt đầu được khán giả chú ý qua chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gala cười, sau đó ngày càng nổi tiếng khi tham gia diễn phim truyền hình. Theo Tiết Cương, vai luật sư Trọng trong phim Hướng nghiệp là vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Trong khi đó, vai người bán vé số trong Vật chứng mong manh giúp anh đoạt giải Diễn viên phụ xuất sắc năm 2013.

Trong chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, Tiết Cương gửi lời tri ân nghệ sĩ Minh Nhí. Bởi lẽ nam danh hài là người dìu dắt và chỉ dạy anh từ thời điểm vào nghề đến khi thành danh. “Nếu không có thầy Minh Nhí thì Tiết Cương sẽ không có ngày hôm nay”, nam diễn viên bộc bạch.

Ngoài vai trò diễn xuất, Tiết Cương còn là MC và đạo diễn cho các vở kịch, tiểu phẩm truyền hình. Anh góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình như Ơn giời cậu đây rồi, Hội ngộ danh hài,...

Tiết Cương tham gia diễn xuất cả 8 phần Lật Mặt và hỗ trợ quá trình làm phim của đạo diễn Lý Hải

Từ năm 2020, nam nghệ sĩ bắt đầu làm Youtube để giao lưu với khán giả nhiều hơn. Khi nhận được bình luận “hết thời mới phải làm Youtube kiếm sống”, Tiết Cương không buồn. Anh luôn cho rằng nghệ sĩ hết thời hay không lại phụ thuộc vào tình cảm khán giả, bản thân nam diễn viên vẫn làm nghề và sống tốt nhờ nghệ thuật. Kênh Youtube của Tiết Cương hút hơn 60.000 người theo dõi.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi U60

Tiết Cương kết hôn năm 2022 với vợ Ngọc Thưởng, kém anh 26 tuổi. Nam nghệ sĩ cho biết dù cách biệt tuổi tác khá lớn, cả hai vẫn tìm thấy nhiều điểm chung thú vị để họ cùng chia sẻ nhau mỗi ngày.

Tiết Cương tiết lộ vợ là người hâm mộ anh suốt gần 20 năm

Vợ chồng đạo diễn Lý Hải chung vui trong đám cưới của Tiết Cương

Nam diễn viên có nhiều thay đổi sau khi kết hôn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trước đây, anh kín tiếng về chuyện riêng tư nhưng sau khi cưới, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng trên trang cá nhân. Sống chủ yếu ở TP HCM, họ vẫn thường xuyên về ngôi nhà nhỏ ở quê tận hưởng thú điền viên như bắt cá, hái rau và hoa quả tươi… Tiết Cương chia sẻ: "Tôi thích về quê lắm. Ở quê phong cảnh bình yên. Tuổi già chỉ cần nhẹ nhàng, thư thái như vậy thôi".

Nam diễn viên thường về quê nghỉ ngơi, chăm chút vườn rau, bắt cá

Hai vợ chồng Tiết Cương còn yêu thích việc du lịch khám phá ẩm thực, văn hóa vùng miền và quay video để lưu giữ kỷ niệm. Cả hai vừa đón con trai đầu lòng vào tháng 5/2025.

MC, diễn viên Cát Tường từng tiết lộ Tiết Cương là “đại gia ngầm”, sở hữu nhiều căn nhà cho thuê ở TP.HCM. Nam nghệ sĩ cũng bộc bạch, vào thời kỳ hoàng kim, cát-sê của diễn viên tuy không được trả nhiều nhưng nếu chăm chỉ và biết tích cóp tiền bạc thì sẽ có cuộc sống khá giả.

Anh nhớ lại:"Tôi đóng "Mùi ngò gai" xong có thể mua được miếng đất... Nếu thời đó, tôi chịu mua đất thì giờ đã khá hơn, nhưng tính tôi lại nghệ sĩ quá, hứng mới mua", Tiết Cương tâm sự trong chương trình "Cho ngày hoàn hảo".

Tiết Cương sưu tầm, kinh doanh xe cổ

Dù vậy, nam diễn viên vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại. “So với nhiều đồng nghiệp, tôi không quá giàu có tiền bạc nhưng cũng không thiếu thốn thứ gì. Tôi có nhà, có xe và một số tài sản nhỏ tích góp sau bao năm cày bừa”, Tiết Cương cho biết.

(Tổng hợp)