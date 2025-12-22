Nữ NSƯT là con dâu Thanh Tuyền kỷ niệm ngày cưới ở Hong Kong: "Mỗi ngày tôi ở một khách sạn"

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã có chuyến du lịch Hong Kong với chồng là con trai danh ca Thanh Tuyền.



Được biết, chồng Ngọc Huyền vừa mới về nước được 1 ngày sau 6 ngày tu học Phật pháp tại Ấn Độ, thì đã vội đi Hong Kong cùng vợ để kỷ niệm 23 năm ngày cưới. Mọi năm, vợ chồng Ngọc Huyền thường kỷ niệm ngày cưới cùng các con và bố mẹ, nhưng năm nay chỉ có hai vợ chồng kỷ niệm riêng với nhau.

Ngọc Huyền trong khách sạn

Ngọc Huyền tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi đi Hong Kong cùng chồng trong dịp kỷ niệm ngày cưới. Vợ chồng cô đi dạo qua khắp các con phố và liên tục quay clip, thể hiện tình cảm thắm thiết. Ngọc Huyền còn hào hứng review luôn cả khách sạn cả hai ở.

Cô nói: "Tôi và ông xã tìm được những chỗ ở rất đẹp và yên tĩnh, nhưng lại đi chơi ở những nơi đông vui. Mỗi ngày chúng tôi ở một khách sạn khác nhau.

Tôi đang đứng ở một khách sạn lớn với giá hơn 450 đô một đêm (tương đương khoảng 12 triệu đồng). Các món nước, cocktail ở đây đều phải chăng, không quá mắc, bánh cũng rẻ, chỉ có mấy bánh lớn là mắc. Nhà hàng ở đây cũng đẹp.

Khách sạn này là khách sạn 5 sao nên rất sang, và họ yêu cầu không được hút thuốc".

Bước vào phòng khách sạn, Ngọc Huyền tỏ ra choáng ngợp khi nhìn thẳng ra vịnh Hong Kong với toàn cảnh cảng biển, bãi biển xanh mướt, sầm uất.

Ngọc Huyền thốt lên: "Phòng chúng tôi tuy nhỏ nhưng rất dễ thương, nhìn thẳng ra hải cảng, rất đẹp. Thích quá ông xã ơi! Nhìn quá đẹp, tối mà lên đèn thì phải biết. Đây là cảng Victoria Harbour.

Phòng khách sạn này đầy đủ dù không rộng. Lần tới bố mẹ tôi qua tôi cũng dẫn đi ở khách sạn này luôn. Một phòng tôi ở có giá 450 đô một ngày nhưng đáng tiền.

Chúng tôi chỉ ở Hong Kong được 2 ngày nên không đủ, nếu có thời gian chắc chắn sẽ quay lại".

Nhận phòng xong, vợ chồng Ngọc Huyền còn đi du thuyền ngắm biển Hong Kong. Hai vợ chồng liên tục bày tỏ tình cảm, khiến khán giả ngưỡng mộ vì giữ vững tình yêu, hạnh phúc lâu bền suốt 23 năm.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền không chỉ nổi tiếng với danh hiệu "nàng Phi Giao" lẫy lừng của sân khấu cải cách, mà còn có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn bên chồng là con trai của danh ca Thanh Tuyền, tạo nên một mối lương duyên đặc biệt giữa hai gia đình nghệ thuật lớn.

Mối quan hệ giữa Ngọc Huyền và mẹ chồng – danh ca Thanh Tuyền cũng khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự hòa hợp, gắn bó như mẹ con ruột. Cả hai thường xuyên cùng nhau xuất hiện trên các sân khấu hải ngoại, hỗ trợ nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống thường nhật.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, tổ ấm của họ vẫn luôn tràn ngập hạnh phúc với hai người con ngoan ngoãn là Hà Tiên và Hà Nam. Sự thấu hiểu của người bạn đời và tình thương từ gia đình chồng chính là điểm tựa lớn nhất giúp Ngọc Huyền giữ vững phong độ và nhan sắc "không tuổi" qua thời gian. Câu chuyện gia đình của cô trở thành hình mẫu lý tưởng về sự giao thoa giữa nghệ thuật và hạnh phúc gia đình bền vững.