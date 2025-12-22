Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSƯT là con dâu Thanh Tuyền kỷ niệm ngày cưới ở Hong Kong: "Mỗi ngày tôi ở một khách sạn"

22-12-2025 - 14:10 PM | Lifestyle

"Tôi đang đứng ở một khách sạn lớn với giá hơn 450 đô một đêm (tương đương khoảng 12 triệu đồng)" – Ngọc Huyền nói.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã có chuyến du lịch Hong Kong với chồng là con trai danh ca Thanh Tuyền.

Được biết, chồng Ngọc Huyền vừa mới về nước được 1 ngày sau 6 ngày tu học Phật pháp tại Ấn Độ, thì đã vội đi Hong Kong cùng vợ để kỷ niệm 23 năm ngày cưới. Mọi năm, vợ chồng Ngọc Huyền thường kỷ niệm ngày cưới cùng các con và bố mẹ, nhưng năm nay chỉ có hai vợ chồng kỷ niệm riêng với nhau.

Nữ NSƯT là con dâu Thanh Tuyền kỷ niệm ngày cưới ở Hong Kong: "Mỗi ngày tôi ở một khách sạn" - Ảnh 1.

Ngọc Huyền trong khách sạn

Ngọc Huyền tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi đi Hong Kong cùng chồng trong dịp kỷ niệm ngày cưới. Vợ chồng cô đi dạo qua khắp các con phố và liên tục quay clip, thể hiện tình cảm thắm thiết. Ngọc Huyền còn hào hứng review luôn cả khách sạn cả hai ở.

Cô nói: "Tôi và ông xã tìm được những chỗ ở rất đẹp và yên tĩnh, nhưng lại đi chơi ở những nơi đông vui. Mỗi ngày chúng tôi ở một khách sạn khác nhau.

Tôi đang đứng ở một khách sạn lớn với giá hơn 450 đô một đêm (tương đương khoảng 12 triệu đồng). Các món nước, cocktail ở đây đều phải chăng, không quá mắc, bánh cũng rẻ, chỉ có mấy bánh lớn là mắc. Nhà hàng ở đây cũng đẹp.

Khách sạn này là khách sạn 5 sao nên rất sang, và họ yêu cầu không được hút thuốc".

Bước vào phòng khách sạn, Ngọc Huyền tỏ ra choáng ngợp khi nhìn thẳng ra vịnh Hong Kong với toàn cảnh cảng biển, bãi biển xanh mướt, sầm uất.

Nữ NSƯT là con dâu Thanh Tuyền kỷ niệm ngày cưới ở Hong Kong: "Mỗi ngày tôi ở một khách sạn" - Ảnh 2.

Ngọc Huyền thốt lên: "Phòng chúng tôi tuy nhỏ nhưng rất dễ thương, nhìn thẳng ra hải cảng, rất đẹp. Thích quá ông xã ơi! Nhìn quá đẹp, tối mà lên đèn thì phải biết. Đây là cảng Victoria Harbour.

Phòng khách sạn này đầy đủ dù không rộng. Lần tới bố mẹ tôi qua tôi cũng dẫn đi ở khách sạn này luôn. Một phòng tôi ở có giá 450 đô một ngày nhưng đáng tiền.

Chúng tôi chỉ ở Hong Kong được 2 ngày nên không đủ, nếu có thời gian chắc chắn sẽ quay lại".

Nhận phòng xong, vợ chồng Ngọc Huyền còn đi du thuyền ngắm biển Hong Kong. Hai vợ chồng liên tục bày tỏ tình cảm, khiến khán giả ngưỡng mộ vì giữ vững tình yêu, hạnh phúc lâu bền suốt 23 năm.

Nữ NSƯT là con dâu Thanh Tuyền kỷ niệm ngày cưới ở Hong Kong: "Mỗi ngày tôi ở một khách sạn" - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền không chỉ nổi tiếng với danh hiệu "nàng Phi Giao" lẫy lừng của sân khấu cải cách, mà còn có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn bên chồng là con trai của danh ca Thanh Tuyền, tạo nên một mối lương duyên đặc biệt giữa hai gia đình nghệ thuật lớn.

Mối quan hệ giữa Ngọc Huyền và mẹ chồng – danh ca Thanh Tuyền cũng khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự hòa hợp, gắn bó như mẹ con ruột. Cả hai thường xuyên cùng nhau xuất hiện trên các sân khấu hải ngoại, hỗ trợ nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống thường nhật.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, tổ ấm của họ vẫn luôn tràn ngập hạnh phúc với hai người con ngoan ngoãn là Hà Tiên và Hà Nam. Sự thấu hiểu của người bạn đời và tình thương từ gia đình chồng chính là điểm tựa lớn nhất giúp Ngọc Huyền giữ vững phong độ và nhan sắc "không tuổi" qua thời gian. Câu chuyện gia đình của cô trở thành hình mẫu lý tưởng về sự giao thoa giữa nghệ thuật và hạnh phúc gia đình bền vững.

Nhan sắc nữ nghệ sĩ là viện trưởng, cưới chồng học trò kém 11 tuổi, sở hữu nhà trăm tỷ ở TP.HCM

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 địa phương tổng thu du lịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng cao nhất lịch sử: Vừa đón cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia 2025, khách đi 1 lần nhớ mãi khó quên

1 địa phương tổng thu du lịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng cao nhất lịch sử: Vừa đón cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia 2025, khách đi 1 lần nhớ mãi khó quên Nổi bật

Bí kíp cắm đào đông đỏ chơi bền xuyên Tết 2026: Loài "trân châu đỏ" giúp gia chủ vượng khí, đỏ vận cả năm

Bí kíp cắm đào đông đỏ chơi bền xuyên Tết 2026: Loài "trân châu đỏ" giúp gia chủ vượng khí, đỏ vận cả năm Nổi bật

Cảnh báo gấp cho ai hay chụp ảnh tự sướng

Cảnh báo gấp cho ai hay chụp ảnh tự sướng

13:38 , 22/12/2025
Cái gì tắt rồi nhưng vẫn tốn cả trăm nghìn tiền điện 1 tháng: Nhà nào cũng có ít nhất vài cái

Cái gì tắt rồi nhưng vẫn tốn cả trăm nghìn tiền điện 1 tháng: Nhà nào cũng có ít nhất vài cái

13:31 , 22/12/2025
“Cơn sốt” nâng cấp bếp của hàng loạt KOC chỉ từ 1 chi tiết nhỏ

“Cơn sốt” nâng cấp bếp của hàng loạt KOC chỉ từ 1 chi tiết nhỏ

13:30 , 22/12/2025
Bận rộn chăm chồng chấn thương và con trai nhỏ, tiểu thư Doãn Hải My vẫn âm thầm thi đỗ Thạc sĩ Đại học Luật

Bận rộn chăm chồng chấn thương và con trai nhỏ, tiểu thư Doãn Hải My vẫn âm thầm thi đỗ Thạc sĩ Đại học Luật

12:45 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên