Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh

13-08-2025 - 22:04 PM | Sống

Sáng nay (ngày 13/8) là lần tổng hợp luyện thứ 3 của các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia diễu binh, diễu hành sắp tới.

Sáng nay (ngày 13/8) tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) do Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đến thăm, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 1.

Hôm nay cũng là lần tổng hợp luyện thứ 3 của các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia diễu binh, diễu hành

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 2.

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 3.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 4.

Tổng hợp luyện hôm nay gồm hai phần: thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 5.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 6.

Dù buổi tổng hợp luyện diễn ra dưới thời tiết oi nóng nhưng các lực lượng đều thực hiện nhiệm vụ với tâm thế phấn chấn, thần thái nghiêm trang, khí thế hiên ngang cùng động tác mạnh mẽ, chuẩn xác, dứt khoát và thống nhất.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 7.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 8.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 9.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 10.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 11.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 12.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 13.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 14.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 15.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 16.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 17.

Đáng chú ý, khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lần đầu xuất hiện ở buổi tổng hợp luyện

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 18.

Mẫu xe đặc chủng này được trang bị giáp chống đạn và các phương tiện chiến đấu tiên tiến, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 19.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 20.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 21.

Theo kế hoạch, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ có thêm 1 buổi tổng hợp luyện nữa tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 trước khi tham gia sơ duyệt, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 22.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 23.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 24.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 25.

Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh- Ảnh 26.

Theo PV

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đúng ngày 5/9, một sự kiện đặc biệt hiếm có sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước, mang ý nghĩa "kép" quan trọng

Đúng ngày 5/9, một sự kiện đặc biệt hiếm có sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước, mang ý nghĩa "kép" quan trọng Nổi bật

Từng miễn học phí cho “bà hoàng cổ phiếu” Mai Phương Thuý, trường ĐH này vừa tung gói học bổng hơn 53 tỷ đồng để chiêu mộ nhân tài, có cơ chế đặc biệt giúp X3 cơ hội “nhận thưởng”

Từng miễn học phí cho “bà hoàng cổ phiếu” Mai Phương Thuý, trường ĐH này vừa tung gói học bổng hơn 53 tỷ đồng để chiêu mộ nhân tài, có cơ chế đặc biệt giúp X3 cơ hội “nhận thưởng” Nổi bật

Nam sinh đỗ ĐH điểm cao nhưng chưa từng nhận được giấy báo trúng tuyển, 7 năm sau bất ngờ được nhà trường thông báo: “Em đã có bằng tốt nghiệp ở đây”

Nam sinh đỗ ĐH điểm cao nhưng chưa từng nhận được giấy báo trúng tuyển, 7 năm sau bất ngờ được nhà trường thông báo: “Em đã có bằng tốt nghiệp ở đây”

21:36 , 13/08/2025
4 triệu lượt xem 2 bức ảnh của "cô bộ đội chân dài" nổi tiếng MXH quốc tế: Nhan sắc ngày càng thăng hạng

4 triệu lượt xem 2 bức ảnh của "cô bộ đội chân dài" nổi tiếng MXH quốc tế: Nhan sắc ngày càng thăng hạng

21:19 , 13/08/2025
Bệnh viện Nhi Trung ương: Sản phụ mất con vì chọn ngày giờ đẹp để sinh mổ

Bệnh viện Nhi Trung ương: Sản phụ mất con vì chọn ngày giờ đẹp để sinh mổ

21:01 , 13/08/2025
Con gái Cường Đô La – Đàm Thu Trang nhập học trường quốc tế danh tiếng hàng đầu tại TP.HCM, được bố mẹ tháp tùng trong ngày đầu tiên

Con gái Cường Đô La – Đàm Thu Trang nhập học trường quốc tế danh tiếng hàng đầu tại TP.HCM, được bố mẹ tháp tùng trong ngày đầu tiên

20:50 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên