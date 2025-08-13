Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh
Sáng nay (ngày 13/8) là lần tổng hợp luyện thứ 3 của các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia diễu binh, diễu hành sắp tới.
Sáng nay (ngày 13/8) tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) do Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đến thăm, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
