Oai phong dàn phương tiện đặc chủng chống khủng bố lần đầu hợp luyện diễu binh

Sáng nay (ngày 13/8) tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) do Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đến thăm, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hôm nay cũng là lần tổng hợp luyện thứ 3 của các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia diễu binh, diễu hành

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Tổng hợp luyện hôm nay gồm hai phần: thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành

Dù buổi tổng hợp luyện diễn ra dưới thời tiết oi nóng nhưng các lực lượng đều thực hiện nhiệm vụ với tâm thế phấn chấn, thần thái nghiêm trang, khí thế hiên ngang cùng động tác mạnh mẽ, chuẩn xác, dứt khoát và thống nhất.

Đáng chú ý, khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lần đầu xuất hiện ở buổi tổng hợp luyện

Mẫu xe đặc chủng này được trang bị giáp chống đạn và các phương tiện chiến đấu tiên tiến, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin