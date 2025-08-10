Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 kiểu uống cà phê bòn rút sức khỏe, khiến cơ thể “lão hoá không phanh” nhưng người càng trẻ càng thích làm

10-08-2025 - 14:05 PM | Sống

Cà phê có thể là thức uống tốt, cũng có thể là "chiếc kéo" cắt dần đi sức khoẻ và tuổi thọ. Phụ thuộc vào cách bạn uống nó như thế nào!

Cà phê là thức uống quen thuộc, thậm chí không thể thiếu với rất nhiều người. Đây cũng là loại đồ uống thường bị mang tiếng xấu, trong khi nếu uống đúng cách thì nó giúp bạn tỉnh táo, tập trung và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Bác sĩ Monica Kieu, chuyên gia da liễu và dinh dưỡng tại California (Hoa Kỳ) cho biết uống cà phê đúng cách có thể giảm nguy cơ tiểu đường, Alzheimer, Parkinson, cải thiện tâm trạng, bảo vệ gan, hỗ trợ giảm cân và cung cấp vitamin B, kali, mangan. Tuy nhiên, nếu mắc phải 4 thói quen sai lầm dưới đây, cà phê không chỉ mất đi lợi ích mà còn đẩy nhanh lão hóa, hại làn da, tóc và sức khỏe tổng thể. Hãy kiểm tra xem bạn có đang mắc lỗi nào không!

1. Uống quá nhiều cà phê mỗi ngày

4 kiểu uống cà phê bòn rút sức khỏe, khiến cơ thể “lão hoá không phanh” nhưng người càng trẻ càng thích làm- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cà phê chỉ tốt khi dùng điều độ. Theo bác sĩ Monica Kieu, người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 4 tách cà phê. Vượt ngưỡng này, bạn có thể đối mặt với nguy cơ mất nước, rối loạn tiêu hóa, và tăng tốc lão hóa. Làn da dễ khô, xỉn màu, tóc rụng nhiều hơn do caffeine làm cơ thể mất cân bằng. Ngoài cà phê, hãy chú ý lượng caffeine từ trà, nước tăng lực, hoặc sô cô la để không vượt quá giới hạn an toàn.

2. Dùng cà phê thay bữa sáng hoặc nước lọc

Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ bận rộn, chọn cà phê làm bữa sáng hoặc uống thay nước để tiết kiệm thời gian. Bác sĩ Kieu cảnh báo thói quen này cực kỳ tai hại. Bỏ bữa sáng khiến cơ thể thiếu dinh dưỡng, đẩy nhanh lão hóa da và làm dạ dày tổn thương do caffeine kích thích axit dịch vị. Tương tự, dùng cà phê thay nước lọc gây mất nước, ảnh hưởng đến da, khớp, và khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Hãy ăn sáng đầy đủ và uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để giữ cơ thể khỏe mạnh.

3. Thêm nhiều đường hoặc sữa vào cà phê

4 kiểu uống cà phê bòn rút sức khỏe, khiến cơ thể “lão hoá không phanh” nhưng người càng trẻ càng thích làm- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Thêm đường hoặc sữa để cà phê dễ uống hơn là thói quen phổ biến, nhưng theo bác sĩ Kieu, đây là “thảm họa” cho sức khỏe và ngoại hình. Đường dư thừa tạo ra AGEs (sản phẩm glycation), phá hủy collagen và elastin, khiến da mất đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn, và dễ nổi mụn do phản ứng viêm. Sữa hoặc kem béo cũng làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, và các bệnh lý nguy hiểm. Nếu muốn thêm vị, hãy thử dùng một chút sữa hạt không đường hoặc quế để giữ lợi ích của cà phê.

4. Uống cà phê vào buổi tối muộn

4 kiểu uống cà phê bòn rút sức khỏe, khiến cơ thể “lão hoá không phanh” nhưng người càng trẻ càng thích làm- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Uống cà phê để thư giãn buổi tối, đặc biệt gần giờ đi ngủ, là sai lầm lớn. Bác sĩ Kieu giải thích caffeine là chất kích thích, làm gián đoạn giấc ngủ, gây mất ngủ hoặc ngủ không sâu. Giấc ngủ kém khiến da không có thời gian tái tạo, dẫn đến xỉn màu, nếp nhăn, rụng tóc, và rối loạn nội tiết. Hệ miễn dịch suy yếu, tâm trạng tiêu cực, và nguy cơ bệnh tật cũng tăng lên. Để tránh, hãy uống cà phê trước 14h và ưu tiên các thức uống thư giãn như trà hoa cúc vào buổi tối.

Theo Ngọc Ái

Đời sống pháp luật

