Nghiên cứu của Nhật Bản: Người sau 60 tuổi đi bộ 10.000 là quá sức, cần 3 thay đổi để trường thọ

Sau 60 tuổi, những thói quen sức khỏe mà bạn từng cho là hiển nhiên có thể không còn phù hợp nữa. Các chuyên gia về tuổi thọ Nhật Bản chỉ ra rằng sau 60 tuổi, cảm giác thèm ăn của con người sẽ giảm đi và nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng tăng lên. Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo, người sau 60 tuổi hãy ưu tiên chế độ ăn uống bổ dưỡng thay vì chế độ ăn nhạt nhẽo hoặc đơn điệu. Người cao tuổi cũng nên điều chỉnh thói quen tập thể dục dựa trên tình trạng sức khỏe.

Theo PRIME, Yoshinori Fujiwara, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung tâm Y tế Tuổi thọ và Sức khỏe Thủ đô Tokyo, Nhật Bản chỉ ra rằng các phương pháp duy trì sức khỏe ở tuổi trung niên và tuổi già hoàn toàn khác nhau. 60 tuổi là độ tuổi mà sức mạnh thể chất và chức năng nhận thức suy giảm rõ rệt, việc xem xét lại thói quen sinh hoạt là rất quan trọng. Nhiều thói quen vốn được coi là lành mạnh cần được điều chỉnh.

Điều chỉnh thói quen vận động

- Chạy bộ ngay khi thức dậy: Huyết áp buổi sáng bắt đầu tăng. Đối với những người cao tuổi bị huyết áp cao hoặc cholesterol cao, tập thể dục ngay sau khi thức dậy có thể dẫn đến huyết áp và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Lời khuyên của các chuyên gia là hãy chờ ít nhất 30 phút sau khi thức dậy rồi mới tập thể dục. Người cao tuổi nên bắt đầu bằng cách nhẹ nhàng vận động tay chân trên giường và uống một cốc nước ấm trước khi bắt đầu vận động.

- Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày: Đối với những người không có thói quen tập thể dục, 10.000 bước là quá nhiều. Người cao tuổi đi bộ quá sức không chỉ gây chấn thương đầu gối và eo mà còn dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch do mệt mỏi. Ở tuổi sau 60, khoảng 8.000 bước mỗi ngày, trong đó đi bộ nhanh 20 phút là mức độ phù hợp nhất.

Thay đổi chế độ ăn uống

- Uống giấm mỗi ngày tốt cho sức khỏe: Mặc dù giấm có thể hạ đường huyết và giảm mệt mỏi, nhưng người cao tuổi không nên uống trực tiếp vì có thể gây hại cho dạ dày. Bạn nên pha loãng giấm trước khi uống.

- Ăn quá ít: chỉ ăn rau, không ăn thịt, kiểm soát dầu mỡ quá mức không phù hợp với người trên 60 tuổi, vì ở độ tuổi này, cảm giác thèm ăn và sức nhai giảm, ăn quá ít dễ dẫn đến suy dinh dưỡng.

- Hạn chế carbohydrate: Sau 60 tuổi, bạn nên có chế độ ăn uống cân bằng. Hạn chế carbohydrate quá mức sẽ dẫn đến mất sức mạnh thể chất và sức mạnh cơ bắp.

- Ăn cá thay thịt: Mặc dù cá rất tốt cho sức khỏe, nhưng bạn nên tích cực ăn thịt sau 60 tuổi. Thịt giàu protein chất lượng cao , sắt, vitamin B1 và các chất dinh dưỡng khác mà cá không thể thay thế. Tỷ lệ khuyến nghị giữa cá và thịt là 1:1.

- Uống nhiều cà phê mỗi ngày: Cà phê có tác dụng lợi tiểu, và uống quá nhiều có thể dẫn đến mất nước. Người trên 60 tuổi, nên hạn chế uống nhiều hơn hai tách cà phê mỗi ngày và tập thói quen uống nước lọc.

- Tiếp tục giảm cân để duy trì vóc dáng: Phụ nữ có xu hướng tích tụ mỡ dễ hơn ở độ tuổi 60, nhưng lượng mỡ này sẽ giảm dần khi họ gần 70 tuổi. Giảm cân đột ngột ở tuổi 60 có thể dẫn đến mất xương và cơ.

Thay đổi thói quen ngủ

- Nhiều người già bị khó ngủ vào ban đêm nên có xu hướng ngủ nhiều hơn vào ban ngày để phục hồi sức lực. Tuy nhiên, ngủ trưa quá 30 phút sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ ban đêm và làm rối loạn đồng hồ sinh học. Giấc ngủ trưa lý tưởng là khoảng 20 phút và nên kết thúc trước 3 giờ chiều.

- Nhiều người tắm trước khi đi ngủ để làm ấm cơ thể mà không biết rằng hành động này sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể trong thời gian ngắn, khiến bạn khó ngủ. Thời điểm tắm tốt nhất là từ 1 đến 2 giờ trước khi đi ngủ.

- Nhiều người sau 60 tuổi cho rằng, cần mang tất khi đi ngủ để tránh bị lạnh chân. Tuy nhiên, mang tất dày khi ngủ để giữ ấm sẽ cản trở sự tản nhiệt ở lòng bàn chân, khiến bạn khó ngủ. Trừ khi bạn thực sự quá lạnh để ngủ, bạn nên chọn tất thoáng khí.

Theo Aboluowang