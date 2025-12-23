Người đàn ông tiết kiệm suốt 40 năm, đến khi nghỉ hưu khóc ròng ân hận: “Nhìn tiền trong tài khoản mà thấy thật vô nghĩa!”

40 năm sống tiết kiệm

Suốt 40 năm đi làm, ông Lý Quốc (Trung Quốc) gần như gắn bó với hai chữ “tiết kiệm”. Với ông, đó không chỉ là thói quen, mà là nguyên tắc sống. Mỗi quyết định chi tiêu của ông đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Tất nhiên mỗi khoản tiền dư ra đều được ông cất đi với niềm tin rằng tương lai an nhàn sẽ đến khi tuổi già gõ cửa.

Ông Lý đi làm từ khi còn rất trẻ. Những năm tháng đầu đời vất vả khiến ông sớm hiểu giá trị của đồng tiền. Từ đó, ông chọn cách sống giản dị đến mức tối thiểu. Quần áo mặc nhiều năm không thay mới. Đồ dùng trong nhà chỉ được sửa chứ hiếm khi mua mới. Những thú vui cá nhân, những chuyến đi xa hay bữa ăn đủ đầy đều bị xếp vào danh sách “không cần thiết”.

Ảnh minh hoạ

Thói quen ấy theo ông suốt bốn thập kỷ, kể cả khi cuộc sống dần ổn định hơn. Gia đình từng khuyên ông nên sống thoải mái hơn, nhưng ông luôn lắc đầu. Ông tin rằng, chịu khổ lúc trẻ là để an hưởng lúc già. Với ông, nghỉ hưu là cột mốc của tự do và hạnh phúc bởi không còn lo nghĩ về tiền bạc.

Nhận ra bỏ lỡ quá nhiều điều

Thế nhưng, từ ngày chính thức nghỉ việc theo chế độ, ông chưa từng có được cảm giác nhẹ nhõm như những gì đã tưởng tượng. Trong căn nhà quen thuộc, ông Lý mở tài khoản ngân hàng, nhìn con số tích lũy suốt 40 năm mà nước mắt bất giác rơi xuống. “Tôi có tiền, nhưng không biết dùng nó để làm gì nữa”, ông lặng lẽ nói.

Ảnh minh hoạ

Ông nhận ra rằng, trong hành trình tích lũy ấy, mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều bình dị. Những lần con cái đề nghị cả nhà cùng đi chơi, ông đều từ chối vì tốn kém. Những bữa cơm sum họp có thể trọn vẹn hơn, ông lại chọn sự đơn giản đến khô khan. Ngay cả những mong muốn nhỏ của bản thân, ông cũng tự dập tắt với lý do “để sau này”.

Đến khi nghỉ hưu, sức khỏe không còn như trước, những mối quan hệ dần thưa vắng, ông Lý mới hiểu rằng có những thứ không thể chờ đến lúc có nhiều tiền mới bắt đầu. Thời gian đã trôi qua, và nhiều cơ hội cũng theo đó mà khép lại.

Điều khiến ông day dứt không phải vì đã tiết kiệm, mà vì đã đặt việc tiết kiệm lên trên mọi trải nghiệm sống. Ông từng nghĩ rằng tiền bạc là thước đo của sự an toàn. Nhưng khi không còn lịch trình công việc bận rộn, ông mới cảm nhận rõ khoảng trống trong đời mình. Đó là khoảng trống của những kỷ niệm chưa từng được tạo ra.

Những ngày sau đó, ông Lý bắt đầu thay đổi. Ông cho phép mình chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe, cho những chuyến đi ngắn, cho những bữa cơm đầy đủ tiếng cười. Dù biết rằng không thể quay lại những năm tháng đã qua, ông vẫn cố gắng sống chậm hơn, lắng nghe bản thân nhiều hơn.

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình trên nền tảng Toutiao, ông Lý cho biết không nhằm phủ nhận giá trị của việc tiết kiệm. Điều ông muốn chia sẻ là bài học: tiền bạc là công cụ, không phải đích đến. Tích lũy cho tương lai là cần thiết. Nhưng nếu phải đánh đổi toàn bộ hiện tại, con người rất dễ rơi vào cảm giác trống rỗng khi nhìn lại.

Bởi sau cùng, mỗi người đều có cách lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Người ưu tiên an toàn, người coi trọng trải nghiệm. Điều quan trọng nhất có lẽ là tìm được điểm cân bằng để khi bước sang một chặng đường mới của cuộc đời, ta không phải thốt lên rằng: mình đã có tất cả, nhưng lại bỏ quên chính mình.