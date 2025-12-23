Cậu bé mất tích giữa đêm đông, gia đình nhờ 200 hàng xóm đi kiếm: Câu đầu tiên em nói sau khi được tìm ra khiến ai cũng sững người

Vào năm 2023, tại Thạch Gia Trang (Hà Bắc, Trung Quốc), một cậu bé 10 tuổi đã được tìm thấy sau gần 1 ngày mất tích. Nhưng nguyên nhân khiến em không trở về nhà lại khiến nhiều người giật mình.

Sự việc xảy ra vào ngày 16/12, đúng hôm thứ Bảy, khi cậu bé vẫn phải tham gia lớp học phụ đạo theo lịch của bố mẹ. Thông thường, khoảng hơn 16h chiều, em sẽ tan lớp học vẽ và trở về nhà làm bài tập. Thế nhưng hôm đó, mẹ em chờ mãi mà không thấy con về, liền đến lớp học kiểm tra. Giáo viên xác nhận lớp đã kết thúc từ lâu, còn các bạn cùng lớp cũng khẳng định không thấy cậu bé đâu.

Bên ngoài trời dần tối, nhiệt độ xuống tới âm 16 độ C. Không về nhà, không chơi với bạn, em có thể đi đâu? Camera ghi lại cảnh cậu bé rời chung cư lúc 18h38, trước đó em chơi một mình trong khuôn viên từ 16h30.

Hình ảnh cậu bé lúc rời đi được ghi nhận.

Lo lắng tột độ, bố mẹ cậu bé lập tức báo cảnh sát. Nhờ kiểm tra camera quanh khu vực, cảnh sát xác nhận lộ trình của em. Khoảng 22h cùng ngày, gia đình, họ hàng và đội cứu hộ cùng hơn 200 người dân chung cư chia nhau đi tìm em. Trong cái lạnh thấu xương, mọi nỗ lực tưởng như vô vọng…

Thế nhưng, may mắn đã đến. 7h sáng hôm sau (17/12), cậu bé được tìm thấy dưới ban công của một ngôi nhà bên cạnh. Má và mũi em đỏ bừng vì lạnh, người run rẩy co ro, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Em nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, may mắn chỉ bị mất sức do lạnh, không nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân khiến em không về nhà khiến nhiều người bất ngờ. Khi được hỏi, cậu bé thừa nhận: “Cháu không muốn về nhà. Bố mẹ bắt cháu học quá nhiều môn, nên cháu không muốn về căn nhà ấy”.

Câu nói này khiến bố mẹ và những người xung quanh không khỏi giật mình suy ngẫm. Đội trưởng đội cứu hộ sau khi biết ngọn nguồn đã nhận định: “Cháu bé học rất giỏi, nhưng áp lực từ các lớp học thêm từ mỹ thuật, toán, piano… quá lớn. Gia đình muốn con ‘hóa rồng’, nhưng không ngờ lại tạo ra áp lực tâm lý nghiêm trọng cho cháu”.

Cha mẹ đã huy động nhiều người tham gia tìm kiếm.

Vì sao áp lực học tập khiến trẻ sợ hãi?

Áp lực học tập ngày càng trở thành nỗi lo thường trực của nhiều gia đình hiện nay. Từ những lớp học thêm, bài tập về nhà chất đầy, đến kỳ vọng về điểm số và thành tích, trẻ em phải đối mặt với một khối lượng kiến thức và yêu cầu mà đôi khi vượt quá khả năng tâm lý của mình. Khi trẻ không được nghỉ ngơi đầy đủ, thiếu thời gian chơi và thư giãn, áp lực tích tụ dần, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, căng thẳng và sợ hãi mỗi khi nhắc đến việc học. Không ít em bắt đầu hình thành tâm lý ám ảnh với điểm số, lo lắng về việc làm “thất bại” trong mắt bố mẹ hay thầy cô, thậm chí sợ hãi cả việc đến lớp hay hoàn thành bài tập.

Một nguyên nhân quan trọng khác là sự kỳ vọng quá mức từ gia đình và môi trường xung quanh. Khi bố mẹ đặt ra mục tiêu quá cao hoặc liên tục so sánh con với bạn bè, trẻ dễ cảm thấy mình chưa đủ tốt và luôn sống trong trạng thái lo lắng, bất an. Cảm giác sợ hãi xuất hiện không phải vì trẻ không muốn học, mà vì các em lo lắng bị phê phán, bị trách móc hoặc không đáp ứng được tiêu chuẩn mà người lớn đặt ra. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến stress, mất ngủ, thậm chí trầm cảm nhẹ, khiến việc học trở thành một “cơn ác mộng” thay vì cơ hội để phát triển.

Ngoài ra, áp lực học tập còn khiến trẻ thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc và giải quyết vấn đề. Khi gặp khó khăn, thay vì tìm cách xử lý, các em có xu hướng trốn tránh hoặc tìm cách thoát khỏi áp lực, ví dụ như bỏ học, trốn lớp, hoặc hành xử tiêu cực để được chú ý. Thực tế này cho thấy việc học tập quá tải không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn tác động sâu sắc đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển nhân cách của trẻ.

Chính vì vậy, gia đình và nhà trường cần cân nhắc lại cách đặt áp lực học tập, đồng thời tạo môi trường học tập vừa thử thách vừa an toàn, nơi trẻ được khuyến khích cố gắng mà không phải sợ hãi. Khi trẻ được học trong sự hỗ trợ và thấu hiểu, việc học sẽ trở thành trải nghiệm tích cực, giúp các em tự tin phát triển thay vì sống trong nỗi sợ hãi kéo dài.