Nhiều người dùng điện thoại bị theo dõi mà không hề biết

23-12-2025 - 09:08 AM | Sống

Hầu hết người dùng điện thoại không hề biết rằng bản thân bị theo dõi.

Nhiều ứng dụng Android hiện nay vẫn âm thầm thu thập dữ liệu vị trí và theo dõi người dùng theo nhiều cách khác nhau, ngay cả khi ứng dụng không được mở trực tiếp trên màn hình. Thực trạng này khiến không ít người dùng rơi vào tình trạng bị theo dõi mà không hề hay biết.

Trước thực tế đó, Google cho biết trong các bản cập nhật Android sắp tới, hệ điều hành sẽ hiển thị thông báo rõ ràng và trực quan hơn về việc ứng dụng nào đang truy cập dữ liệu vị trí, bao gồm cả trường hợp ứng dụng hoạt động ở chế độ nền. Đây là một phần trong loạt thay đổi nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng Android.

Theo đánh giá của Google, dữ liệu vị trí là một trong những loại thông tin cá nhân nhạy cảm nhất trên smartphone, bởi nó có thể phản ánh chi tiết thói quen sinh hoạt, lịch trình di chuyển cũng như các địa điểm người dùng thường xuyên lui tới. Khi bị thu thập liên tục trong thời gian dài, dữ liệu này không chỉ cho biết người dùng đang ở đâu, mà còn vẽ nên bức tranh khá đầy đủ về đời sống hàng ngày của họ.

Trên thực tế, phần lớn các trường hợp theo dõi vị trí không xuất phát từ phần mềm độc hại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc người dùng đã cấp quyền truy cập vị trí cho ứng dụng từ trước. Khi được cho phép, nhiều ứng dụng vẫn có thể tiếp tục thu thập dữ liệu trong nền để phục vụ mục đích phân tích hoặc các hoạt động khác theo chính sách của nhà phát triển.

Điều này khiến việc kiểm soát dữ liệu vị trí trở nên khó khăn, đặc biệt với những người dùng không thường xuyên kiểm tra lại các quyền đã cấp cho ứng dụng. Nhằm khắc phục tình trạng này, Android sẽ bổ sung giao diện quản lý quyền chi tiết hơn, cho phép người dùng dễ dàng xem ứng dụng nào đang sử dụng dữ liệu vị trí và điều chỉnh mức truy cập phù hợp.

Google cũng khuyến cáo người dùng chỉ nên cho phép ứng dụng truy cập vị trí khi đang sử dụng, hoặc tắt hoàn toàn quyền này đối với các ứng dụng không thực sự cần thiết.

Với những thay đổi sắp tới, người dùng Android được kỳ vọng sẽ chủ động hơn trong việc kiểm soát thông tin cá nhân, thay vì chỉ cấp quyền một lần rồi để dữ liệu vị trí bị thu thập âm thầm trong thời gian dài.

Điện thoại nếu có dấu hiệu này, bạn đang bị theo dõi

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

điện thoại

