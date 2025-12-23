Từ ngày mai, gió mùa Đông Bắc tràn về mạnh: Nhiều nơi mưa to đến rất to

Sáng 25/12, thời tiết Hà Nội được dự báo sẽ có sự thay đổi rõ rệt khi hướng gió chuyển từ Đông Nam sang Đông Bắc.

Đây là một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh, ít nhất là so với những lần tăng cường gần đây. Do đó, trong ngày 25/12, nền nhiệt tại Hà Nội sẽ giảm nhanh; đến chiều, nhiệt độ có thể chỉ còn khoảng 13–15 độ C, tiệm cận hoặc đã chạm ngưỡng rét đậm.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 20/1/2026, hoạt động của không khí lạnh có xu hướng yếu hơn so với mức trung bình nhiều năm. Tuy vậy, các đợt rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện, chủ yếu tập trung trong tháng 1/2026.

Một đặc điểm đáng chú ý của mùa đông năm nay là hình thái rét khô, nghĩa là cảm giác rét tập trung vào ban đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày trời nắng và ấm hơn. Kiểu thời tiết này được dự báo sẽ chiếm ưu thế trong suốt tháng 12/2025 và tháng 1/2026.

Từ cuối tháng 2 trở đi, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trở lại hiện tượng mưa nhỏ và mưa phùn. Với đặc trưng rét khô là chủ đạo, khả năng xảy ra mưa tuyết ở vùng núi cao được đánh giá là thấp; thay vào đó, hiện tượng băng giá và sương muối có thể xuất hiện vào ban đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết các khu vực từ hôm nay 23/12 đến ngày 24/12/2025

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Thời tiết nhìn chung duy trì trạng thái trời lạnh.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa và mưa rào rải rác; phía Bắc của khu vực này đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đối với các khu vực còn lại, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Riêng Nam Bộ, từ chiều tối 24/12 có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 24/12/2025 đến ngày 1/1/2026

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm 24 đến 25/12 có mưa rải rác; sau đó mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù. Thời tiết chuyển rét, riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, dự báo có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 26/12, khả năng xuất hiện mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to kèm dông là khá cao. Phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời lạnh; từ ngày 26/12, đêm và sáng trời chuyển rét.

Đối với các khu vực khác, thời tiết phổ biến là chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Riêng Nam Bộ, trong đêm 24–25/12 có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn cần được đặc biệt lưu ý.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)