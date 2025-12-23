Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao trên phím F và J của bàn phím máy tính luôn có gờ nổi?

23-12-2025

Vì sao trên phím F và J của bàn phím máy tính luôn có gờ nổi?

Chi tiết gờ nổi trên phím F và J xuất hiện trên hầu hết bàn phím máy tính, nhưng ít người biết công dụng thực sự của nó.

Nếu quan sát kỹ bàn phím máy tính, nhiều người sẽ nhận ra một chi tiết quen thuộc nhưng hiếm khi được chú ý: phím F và J luôn có một gờ nổi nhỏ. Chi tiết này xuất hiện gần như trên mọi loại bàn phím, từ máy tính để bàn, laptop cho đến bàn phím rời, bất kể thương hiệu hay mức giá.

Dù tồn tại suốt hàng chục năm, không ít người vẫn cho rằng đó chỉ là yếu tố trang trí hoặc dấu hiệu ngẫu nhiên của nhà sản xuất. Thực tế, gờ nổi trên 2 phím này lại giữ vai trò quan trọng trong cách con người tương tác với bàn phím.

Trong kỹ thuật gõ 10 ngón – phương pháp đánh máy tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới – 2 ngón trỏ luôn được đặt lên phím F và J. Đây là vị trí trung tâm của hàng phím cơ sở, nơi các ngón tay bắt đầu di chuyển để gõ những phím khác và sau đó quay trở lại.

Gờ nổi được thiết kế nhằm giúp người dùng xác định vị trí đặt tay bằng cảm giác, không cần phải cúi xuống nhìn bàn phím. Chỉ cần chạm nhẹ vào gờ, người gõ sẽ biết ngay tay mình đã đặt đúng vị trí hay chưa.

Việc định vị này mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Người dùng máy tính có thể gõ nhanh hơn, chính xác hơn và duy trì nhịp đánh máy ổn định. Quan trọng hơn, họ không phải liên tục nhìn xuống bàn phím, từ đó giảm mỏi mắt, cổ và vai khi làm việc trong thời gian dài.

Vì sao trên phím F và J của bàn phím máy tính luôn có gờ nổi?- Ảnh 1.

Với những người mới học đánh máy, gờ nổi trên phím F và J đóng vai trò như một “người hướng dẫn thầm lặng”, giúp hình thành thói quen đặt tay đúng chuẩn mà không cần đến hướng dẫn phức tạp.

Gờ nổi trên hai phím này không xuất hiện từ thời điểm máy tính được phát minh mà mãi sau này nó mới được thêm vào. Vào năm 2002,June E Botich - người Naples, Florida, Mỹ, đã sáng tạo ra chi tiết này.Qua thời gian, dù thiết kế bàn phím ngày càng mỏng, phím bấm ngày càng phẳng và công nghệ liên tục thay đổi, gờ nổi trên phím F và J vẫn không bị loại bỏ, bởi hiệu quả của nó đã được chứng minh qua thời gian.

Hiện nay, nhiều người gõ phím bằng thói quen cá nhân thay vì theo kỹ thuật mười ngón. Điều này khiến họ vẫn thấy gờ nổi nhưng không hiểu rõ về công dụng của chúng. Chỉ đến khi học đánh máy bài bản, hoặc khi sử dụng bàn phím trong thời gian dài, người dùng mới nhận ra rằng chi tiết nhỏ này thực sự tạo ra khác biệt.

Trong thế giới công nghệ ngày càng phức tạp, gờ nổi trên phím F và J là minh chứng cho giá trị của những chi tiết nhỏ nhưng thông minh. Cho đến nay, đây vẫn được xem là một tiêu chuẩn thiết kế mang tính toàn cầu.

(Tổng hợp)

Vì sao cây gỗ Kim Tơ Nam Mộc có thể được bán với giá hơn 934 tỷ đồng/cây nhưng không ai dám trồng?

Ánh Lê

Phụ nữ số

