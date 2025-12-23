Phát hiện 1 cặp vợ chồng chỉ là tài xế và nhân viên bình thường, nhưng nhận số tiền 35 tỷ đồng tới 2 lần

Một gia đình tại xứ Wales đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Anh khi trúng giải độc đắc Xổ số Quốc gia trị giá 1 triệu bảng Anh (tương đương 35 tỷ VNĐ) lần thứ hai, điều được xem là cực kỳ hiếm trong lịch sử xổ số.



Theo các chuyên gia thống kê, xác suất để một người trúng giải độc đắc hai lần gần như “bất khả thi”, với tỷ lệ được ước tính lên tới 1 trên 24.000 tỷ. Thế nhưng cặp vợ chồng này lại làm được điều không tưởng đó.

Cặp đôi may mắn này là anh Richard Davies (49 tuổi), làm tài xế giao hàng, và vợ là chị Faye Davies (43 tuổi), chuyên viên tư vấn sức khỏe tâm thần, hiện sinh sống tại thị trấn Talgarth. Cặp đôi giành được giải thưởng lớn sau khi trùng khớp 5 số chính và bóng thưởng trong kỳ quay Lotto diễn ra vào cuối tháng 11 vừa qua.

Đáng chú ý, chiến thắng này đến chỉ sau 7 năm kể từ lần trúng giải đầu tiên của họ vào năm 2018, khi hai vợ chồng may mắn trở thành triệu phú nhờ giải EuroMillions Millionaire Maker.

Tuy vậy, vợ chồng Davies tin rằng may mắn của họ không hoàn toàn ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ niềm tin và tư duy tích cực.

Chia sẻ với truyền thông, chị Faye Davies cho biết cả hai luôn tin rằng việc trúng số là điều có thể xảy ra. “Sau lần trúng thưởng đầu tiên, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều người cũng từng may mắn giống mình. Khi đó, tôi nhận ra rằng những điều tưởng chừng như cổ tích thực sự tồn tại. Dù xác suất rất thấp, nhưng chúng tôi chính là minh chứng rằng niềm tin đôi khi có thể tạo nên điều kỳ diệu”, chị nói.

Anh Richard Davies cũng tiết lộ một chi tiết đáng chú ý trước thời điểm trúng giải lần thứ hai. Theo đó, trong các kỳ quay trước ngày 26/11, hai vợ chồng liên tiếp nhận được 4 vé Lucky Dip miễn phí nhờ trùng hai con số, tạo nên một chuỗi may mắn hiếm gặp mà chính họ cũng không lý giải được.

Ở lần trúng thưởng đầu tiên vào năm 2018, vợ chồng Davies đã sử dụng một phần số tiền để đóng góp cho cộng đồng địa phương, trong đó có việc tài trợ một chiếc xe buýt nhỏ cho đội bóng bầu dục trong vùng, đồng thời hỗ trợ bạn bè và người thân khi cần thiết.

Khoản tiền này cũng mở ra một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của chị Faye, giúp chị quay lại giảng đường đại học, hoàn thành thêm bằng cấp về tư vấn trị liệu và sau đó mở phòng tư vấn riêng, hợp tác với nhiều tổ chức từ thiện.

Hiện tại, dù vừa trở thành triệu phú lần thứ hai, cả hai khẳng định không có ý định nghỉ việc. Chị Faye cho biết bản thân không thể rời bỏ công việc đang làm bởi các thân chủ của chị cần sự đồng hành lâu dài. “Công việc này mang lại cho tôi cảm giác có ích và ý nghĩa thực sự trong cuộc sống”, chị chia sẻ.

Về phần mình, anh Richard cũng cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục công việc giao hàng quen thuộc. “Chúng tôi chưa vội lên kế hoạch lớn. Lần này, chúng tôi muốn tận hưởng niềm vui một cách chậm rãi và suy nghĩ kỹ xem có thể sử dụng số tiền này để mang lại thêm điều tích cực cho cộng đồng”, anh nói.

Đại diện Allwyn, đơn vị vận hành Xổ số Quốc gia Anh, nhận định việc một người trúng giải nhiều lần là trường hợp cực kỳ hiếm, song vẫn nằm trong khả năng xảy ra. Câu chuyện của vợ chồng Davies vì thế được xem là một trong những trường hợp đặc biệt hiếm hoi, tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng cho hàng triệu người chơi xổ số trên khắp nước Anh.

Trước đây, một trường hợp khác cũng vô cùng may mắn trúng số 2 lần với số tiền khủng đó là Paul Corcoran, cư dân thành phố Fitchburg, bang Massachusetts (Mỹ). Trong cùng một kỳ quay Powerball ngày 9/7, ông mua hai tấm vé ở hai cửa hàng khác nhau, và cả hai đều trúng thưởng trị giá 1 triệu USD.

Theo CNN, Corcoran ban đầu mua vé cho 7 kỳ quay liên tiếp nhưng nhầm rằng kỳ quay cuối đã diễn ra, nên tiếp tục mua thêm một vé khác với cùng dãy số. Sau khi quay số, cả hai tấm vé đều trùng 5 số trong dãy trúng thưởng gồm 5, 9, 25, 28 và 69, giúp ông nhận tổng cộng 2 triệu USD trước thuế.

Dãy số này chỉ thiếu một con số để chạm tay vào giải độc đắc 217 triệu USD. Corcoran cho biết ông đã kiên trì sử dụng bộ số này trong thời gian dài.

(Theo Theo Daily Mail)