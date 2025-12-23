Đôi bạn thân U40 rủ nhau nghỉ hưu sớm, bỏ 2,3 tỷ mua lại cả 1 ngôi làng để cải tạo: "Ở đây chúng tôi có tất cả, chỉ thiếu đúng 1 thứ"

Rời bỏ nhịp sống công sở 9–5 quen thuộc, hai người bạn thân người Anh đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người không khỏi bất ngờ: mua trọn một ngôi làng nhỏ ở Pháp với mức giá chỉ 67.000 bảng Anh (tương đương khoảng 2,3 tỷ VNĐ).

Ở thời điểm đó, trong bối cảnh giá nhà tại Anh ngày càng leo thang, câu chuyện của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý như một ví dụ điển hình cho lựa chọn “đổi đời” để tìm kiếm sự bình yên và cơ hội mới.

Nhân vật chính của câu chuyện là Ben Pearson (39 tuổi, kỹ sư máy bay) và người bạn thân lâu năm Nathan (31 tuổi, gia sư tiếng Anh). Thương vụ mà họ thực hiện bao gồm một trang trại có niên đại từ thế kỷ 17, năm công trình phụ và khoảng hai hecta đất tại một vùng nông thôn yên tĩnh của Pháp. Với hai người, đây là quy mô tài sản vượt xa mọi tưởng tượng trước đó.

Ben và Nathan biết đến khu bất động sản này từ nhiều năm trước, trong một chuyến thăm mẹ của Ben, bà Karen Pearson, người đã chuyển tới sinh sống tại ngôi làng này hơn một thập kỷ. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, họ đã bị cuốn hút bởi vẻ cổ kính, hoang sơ của những bức tường đá và không gian làng quê tĩnh lặng. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, việc rời Anh để sống ở nước ngoài vẫn là một ý tưởng quá lớn, chưa đủ chín muồi để họ thực hiện.

Phải đến ba năm trước, khi bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới một cuộc sống “nghỉ hưu sớm” trong tương lai, hai người bạn mới quay lại tìm kiếm một “chốn dừng chân” để nghỉ hưu và làm lại từ đầu. Đúng lúc ấy, trang trại cũ bất ngờ được rao bán trở lại.

“Cảm giác như định mệnh,” Ben chia sẻ. “Chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều nơi nhưng không có chỗ nào giống như vậy. Khi thấy nó xuất hiện trên thị trường lần nữa, chúng tôi thực sự không tin nổi.”

Tháng 2/2022, Ben và Nathan gửi đề nghị mua và nhanh chóng được chấp thuận. Tuy nhiên, quá trình hoàn tất giao dịch kéo dài tới hai năm do thủ tục bất động sản tại Pháp phức tạp hơn dự tính. Phải đến tháng 12/2024, họ mới chính thức nhận được chìa khóa và bắt đầu lên kế hoạch chuyển sang sinh sống lâu dài từ tháng 7/2025.

Ngôi làng nhỏ mang đậm nét mộc mạc của vùng nông thôn Pháp, nhưng đi kèm với đó là hàng loạt thách thức. Khu nhà chính không có nhà vệ sinh, không hệ thống sưởi, cũng không có nước sinh hoạt đầy đủ ngoài một vòi nước duy nhất.

Đặc biệt, toàn bộ bất động sản chưa từng được hiện đại hóa kể từ khi xây dựng. Khi dọn vào, hai người bạn còn tìm thấy những chiếc nồi cũ, lọ thủy tinh và giấy tờ để lại từ nhiều thế hệ trước, nằm yên trên các kệ gỗ phủ bụi.

“Ở Anh, với số tiền này, chúng tôi thậm chí không thể mua nổi một căn hộ một phòng ngủ,” Ben nói. “Còn ở đây, chúng tôi có đất đai, có nhà cửa, có sự yên tĩnh và một cơ hội thực sự để xây dựng điều gì đó lâu dài. Thật sự là có đủ mọi thứ, chỉ thiếu mỗi sự tiện nghi. Nhưng không sao, chúng tôi có đủ thời gian để cải tạo lại.”

Theo kế hoạch, Ben sẽ nghỉ hưu vào mùa hè năm nay và trực tiếp đảm nhận phần lớn công việc cải tạo. Mục tiêu trước mắt là biến ngôi nhà chính thành một căn nhà ba phòng ngủ có thể ở được. Trong thời gian đó, hai người dự định sống tạm trong một chiếc caravan đặt trên khu đất, đồng thời hoàn thiện một phòng sinh hoạt cơ bản trong vòng sáu tháng để ổn định cuộc sống ban đầu.

Nathan cho biết khu bất động sản này được xem là một trong những công trình lâu đời nhất trong khu vực này. “Ngôi nhà chính được xây từ đầu thế kỷ 19, còn trang trại thì còn cổ hơn nữa, khoảng thế kỷ 17”, anh nói. “Nơi đây mang lại cảm giác rất rõ ràng về lịch sử. Chúng tôi thậm chí còn tìm thấy những hợp đồng đất đai cũ và dự định sẽ đóng khung một số tài liệu để lưu giữ.”

Về lâu dài, Ben và Nathan mong muốn khôi phục toàn bộ khu làng theo hướng bảo tồn giá trị nguyên bản, đồng thời tận dụng các công trình phụ để phát triển dịch vụ lưu trú ngắn hạn như Airbnb hoặc nhà nghỉ cho khách du lịch. Họ tin rằng vẻ đẹp tự nhiên và sự yên bình của vùng quê Pháp sẽ là yếu tố hấp dẫn đối với du khách tìm kiếm trải nghiệm khác biệt.

Hai người đã dành sẵn khoảng 100.000 bảng cho giai đoạn trùng tu ban đầu, dù thừa nhận con số này khó có thể bao quát toàn bộ chi phí. “Chúng tôi không hề mơ mộng,” Nathan nói. “Chúng tôi biết đây sẽ là một hành trình dài và tốn kém, nhưng đó là cuộc sống mà chúng tôi lựa chọn.”

Ben nhấn mạnh rằng việc cải tạo sẽ được thực hiện cẩn trọng, từ mái nhà, hệ thống sưởi cho tới bể tự hoại mới, nhưng vẫn giữ được “linh hồn” của ngôi làng. “Chúng tôi muốn làm mọi thứ cho đúng, nhưng không biến nơi này thành một công trình hiện đại vô hồn,” anh nói.

Nathan cũng cho biết trải nghiệm của họ với cộng đồng địa phương hoàn toàn tích cực. “Ngay cả khi vào thị trấn gần nhất, mọi người đều thân thiện và cởi mở,” anh nói. “Ban đầu tôi có hơi băn khoăn không biết họ có lạnh lùng hay không, nhưng những gì chúng tôi gặp lại hoàn toàn ngược lại.”

Bất chấp những khó khăn trước mắt, cả hai đều khẳng định quyết định rời Anh để đến Pháp là lựa chọn đúng đắn. “Không còn chạy đua với thời gian, không còn áp lực,” Ben chia sẻ. “Chúng tôi hướng tới một cuộc sống yên bình, và chỉ cần như vậy là đủ.”

*Theo The Sun