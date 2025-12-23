Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ môn U22 Việt Nam Trần Trung Kiên gây sốt ở Thái Lan, được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games

23-12-2025 - 11:15 AM | Lifestyle

Thủ môn U22 Việt Nam được dân mạng Thái Lan bình chọn đẹp trai nhất SEA Games 33.

Sau màn trình diễn thuyết phục tại SEA Games 33, thủ môn Trần Trung Kiên của U22 Việt Nam không chỉ trở thành nỗi ám ảnh của các chân sút chủ nhà mà còn bất ngờ trở thành "hiện tượng truyền thông" tại Thái Lan nhờ ngoại hình cực phẩm.

Dù trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở thuộc về Việt Nam, sức nóng của trận đấu vẫn tiếp tục lan tỏa trên các diễn đàn mạng xã hội khu vực. Tuy nhiên, thay vì những tranh cãi chuyên môn thường thấy, cộng đồng mạng Thái Lan lại đang dành sự quan tâm đặc biệt cho một cái tên Trần Trung Kiên.

Trên các hội nhóm hâm mộ bóng đá và các trang cộng đồng lớn tại Thái Lan, hình ảnh của thủ môn sinh năm 2003 được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người hâm mộ xứ Chùa Vàng đã không ngần ngại bình chọn Trần Trung Kiên là "cầu thủ đẹp trai nhất giải đấu". Thậm chí, từ khóa về thủ môn của CLB Hoàng Anh Gia Lai còn lọt top tìm kiếm trên nền tảng X (Twitter) và TikTok tại Thái Lan ngay sau đêm chung kết.

Thủ môn U22 Việt Nam Trần Trung Kiên gây sốt ở Thái Lan, được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games- Ảnh 1.

Trung Kiên được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games (Ảnh chụp màn hình)

Đa số ý kiến từ các fan nữ Thái Lan đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ ngoài "nam thần" của thủ môn số 1 bên phía Việt Nam. Với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và phong thái thi đấu điềm tĩnh, Trung Kiên nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả quốc tế.

Lý giải cho sức hút này, không thể không nhắc đến thể hình lý tưởng của Trần Trung Kiên. Sở hữu chiều cao lên tới 1,91m, anh không chỉ là cầu thủ cao nhất đội hình U22 Việt Nam mà còn vượt qua cả đàn anh Đặng Văn Lâm về mặt chỉ số. Trên sân cỏ, sải tay dài và vóc dáng mảnh khảnh nhưng rắn rỏi giúp Trung Kiên trông nổi bật trong mọi khung hình.

Thủ môn U22 Việt Nam Trần Trung Kiên gây sốt ở Thái Lan, được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games- Ảnh 2.

Trung Kiên cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games

Thủ môn U22 Việt Nam Trần Trung Kiên gây sốt ở Thái Lan, được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games- Ảnh 3.

Trung Kiên sinh năm 2003, hiện đang thi đấu cho CLB HAGL, quê Hưng Yên

Thủ môn U22 Việt Nam Trần Trung Kiên gây sốt ở Thái Lan, được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games- Ảnh 4.

Thủ môn U22 Việt Nam Trần Trung Kiên gây sốt ở Thái Lan, được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games- Ảnh 5.

Thủ môn U22 Việt Nam Trần Trung Kiên gây sốt ở Thái Lan, được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games- Ảnh 6.

Thủ môn U22 Việt Nam Trần Trung Kiên gây sốt ở Thái Lan, được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games- Ảnh 7.

Ảnh: FBNV


Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia Việt có thể trở thành người duy nhất trên thế giới sở hữu chiếc McLaren 750S này: Gần 30 tỷ, màu sơn cực độc cần 260 giờ hoàn thiện

Đại gia Việt có thể trở thành người duy nhất trên thế giới sở hữu chiếc McLaren 750S này: Gần 30 tỷ, màu sơn cực độc cần 260 giờ hoàn thiện Nổi bật

Sống chậm trong ngôi nhà được lấy cảm hứng từ mái hiên

Sống chậm trong ngôi nhà được lấy cảm hứng từ mái hiên Nổi bật

Rất nhiều người mua vàng đang bỏ quên điều này

Rất nhiều người mua vàng đang bỏ quên điều này

11:15 , 23/12/2025
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đu trend khoe body của Ronaldo, còn gọi thẳng chính chủ vào xem, được khen 1 chín 1 mười

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đu trend khoe body của Ronaldo, còn gọi thẳng chính chủ vào xem, được khen 1 chín 1 mười

10:36 , 23/12/2025
Đôi bạn thân U40 rủ nhau nghỉ hưu sớm, bỏ 2,3 tỷ mua lại cả 1 ngôi làng để cải tạo: "Ở đây chúng tôi có tất cả, chỉ thiếu đúng 1 thứ"

Đôi bạn thân U40 rủ nhau nghỉ hưu sớm, bỏ 2,3 tỷ mua lại cả 1 ngôi làng để cải tạo: "Ở đây chúng tôi có tất cả, chỉ thiếu đúng 1 thứ"

10:34 , 23/12/2025
Nhà giàu chơi Noel kiểu gì? Lộ diện cây thông của 1 phú bà "giữ chuỗi đầu tư khủng", đẹp không đối thủ

Nhà giàu chơi Noel kiểu gì? Lộ diện cây thông của 1 phú bà "giữ chuỗi đầu tư khủng", đẹp không đối thủ

10:18 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên