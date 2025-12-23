Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sống chậm trong ngôi nhà được lấy cảm hứng từ mái hiên

23-12-2025 - 10:45 AM | Lifestyle

Ngôi nhà phố ở vùng ven Đà Nẵng, được kiến tạo như một chốn bình yên thân thuộc, nơi ký ức làng quê truyền thống được gìn giữ giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Tên gọi “Hiên” gợi lên không gian hiên, khoảng đệm quen thuộc trong kiến trúc nông thôn, giúp kết nối mềm mại giữa trong nhà và thiên nhiên ngoài trời, đồng thời phù hợp với khí hậu nhiệt đới miền Trung.

Thiết kế chú trọng mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, khi các mảng xanh và sân vườn len lỏi vào từng không gian sống, mang lại cảm giác dịu mát, thư thái suốt ngày dài.

Vật liệu gỗ tái chế biểu tượng của nghề mộc truyền thống được sử dụng rộng rãi, giữ nguyên nét mộc mạc.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

