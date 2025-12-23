Thủ môn Bùi Tiến Dũng đu trend khoe body của Ronaldo, còn gọi thẳng chính chủ vào xem, được khen 1 chín 1 mười

Nếu như Cristiano Ronaldo nhiều lần khiến mạng xã hội "bỏng mắt" với những bức ảnh khoe body săn chắc sau khi xông hơi, thì mới đây, Bùi Tiến Dũng - thủ môn quốc dân của bóng đá Việt Nam - cũng nhanh chóng bắt trend theo cách không thể nào ngầu hơn. Trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng đăng tải hình ảnh khoe trọn vóc dáng sau buổi xông hơi, để lộ body săn chắc, cơ bụng rõ nét cùng tỉ lệ hình thể cân đối chẳng kém cạnh siêu sao người Bồ Đào Nha.

Điều khiến netizen thích thú hơn cả là nam thủ môn không chỉ "đu trend" cho vui mà còn mạnh dạn tag thẳng tên Cristiano Ronaldo vào bài đăng, như một màn giao lưu xuyên biên giới đầy tự tin. Bức ảnh được đặt cạnh hình body huyền thoại của CR7 càng khiến dân mạng có dịp so sánh, và kết quả là… không hề lép vế.

Nhiều bình luận để lại cho rằng vóc dáng của Bùi Tiến Dũng hoàn toàn xứng đáng được xếp ngang hàng, thậm chí có người còn hài hước nhận xét: "Một chín một mười, khó phân thắng bại".

Thực tế, Bùi Tiến Dũng từ lâu đã nổi tiếng là cầu thủ chăm chỉ tập luyện, duy trì chế độ sinh hoạt và rèn thể lực nghiêm túc. Ngoài những giờ tập trên sân, thủ môn sinh năm 1997 thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong phòng gym, xông hơi hay phục hồi cơ thể, cho thấy sự đầu tư bài bản để giữ phong độ. Chính vì vậy, màn khoe body lần này không chỉ đơn thuần là bắt trend mà còn là "thành quả" của cả một quá trình tập luyện kỷ luật.

Bên dưới bài đăng, người hâm mộ để lại hàng loạt lời khen dành cho Tiến Dũng, từ vóc dáng ngày càng nam tính cho đến phong thái tự tin, chuẩn "thủ môn quốc dân". Dù Cristiano Ronaldo chưa có phản hồi, nhưng chỉ riêng việc khiến cộng đồng mạng Việt Nam bàn tán rôm rả đã đủ cho thấy sức hút của màn đu trend này. Với body hiện tại, Bùi Tiến Dũng rõ ràng không chỉ giữ vững phong độ trên sân cỏ mà còn ghi thêm điểm mạnh ở khoản hình thể, đúng chuẩn "vừa bắt bóng giỏi vừa giữ dáng đỉnh".