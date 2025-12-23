Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giữ vàng mấy tháng, thấy giá lên khá đẹp, nhưng bán ra thì chỉ hòa hoặc lời rất ít.

Rất nhiều người nhìn bảng giá vàng tăng rồi nghĩ: mình đang lời. Nhưng đến lúc mang vàng đi bán mới thấy tiền về không như tưởng. Không phải vì giá vàng quay đầu, mà vì khoản chênh lệch mua - bán đã ăn mất một phần lớn lợi nhuận từ trước đó.

Khi mua vàng, đa số chỉ để ý một con số: giá bán ra hôm nay. Ít ai dừng lại hỏi giá mua vào lúc bán sẽ là bao nhiêu. Trong khi với vàng, khoảng cách giữa hai mức giá này không hề nhỏ, đặc biệt là với người mua số lượng ít, mua lẻ từng lần. Giá tăng vài trăm nghìn một chỉ, nhưng chênh lệch đã ngốn gần hết phần đó.

Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người coi vàng như cổ phiếu, nghĩ rằng giá tăng là tự động có lời. Nhưng vàng không vận hành theo cách đó. Người bán vàng đã tính sẵn phần lợi nhuận của họ vào chênh lệch. Bạn chưa cần thị trường biến động, chỉ riêng việc mua rồi bán ngay đã thấy tiền hụt đi rõ ràng.

Rất nhiều người mua vàng đang bỏ quên điều này- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Thế nên mới có chuyện rất quen: giữ vàng mấy tháng, thấy giá lên khá đẹp, nhưng bán ra thì chỉ hòa hoặc lời rất ít. Cảm giác không phải là lỗ nặng, nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu so với kỳ vọng ban đầu. Lúc này, người mua thường đổ cho “giá chưa đủ cao”, trong khi thực tế là chưa từng tính kỹ chi phí của cuộc chơi.

Chênh lệch càng cao, vàng càng không phù hợp cho những ai hay mua - bán linh hoạt, cần xoay tiền, hoặc chỉ mua với suy nghĩ “thấy lên thì bán”. Vàng chỉ thật sự phát huy tác dụng khi bạn xác định giữ đủ lâu để phần tăng giá vượt qua được khoản lệch ngay từ đầu. Nếu không, lợi nhuận của bạn rất dễ trở thành lợi nhuận của người khác.

Nhiều người không lỗ vì thị trường vàng giảm. Họ lỗ vì không hiểu người bán vàng kiếm tiền bằng cách nào. Và khi không nhìn thấy chi phí ẩn đó, mọi quyết định mua - bán sau này đều dựa trên cảm giác, chứ không phải con số thật.

Với vàng, không phải cứ giá lên là lời. Lời hay không, nằm ở chỗ bạn có nhớ tính khoản chênh lệch hay không.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

