Tiết lộ thời điểm uống cà phê tốt nhất trong ngày

08-08-2025 - 16:38 PM | Sống

Thời điểm bạn uống cà phê và trà buổi sáng có thể tác động lớn đến ngày mới của bạn

Viết trên tạp chí khoa học Scientific Reports, nhóm tác giả dẫn đầu bởi Đại học Bielefeld (Đức) chỉ ra thời điểm tốt nhất để thưởng thức ly cà phê hoặc trà trong ngày, nhất là ở những người chỉ uống mỗi ngày 1 ly: Trong vòng 2,5 giờ sau khi thức dậy.

Tiết lộ thời điểm uống cà phê tốt nhất trong ngày- Ảnh 1.

Uống cà phê sớm có thể đem lại cho bạn một ngày mới tích cực hơn - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu của 236 tình nguyện viên để kiểm tra thói quen tiêu thụ thức uống giàu caffeine như cà phê và trà, trạng thái cảm xúc, bao gồm cả các triệu chứng trầm cảm hay lo âu, thời gian và thời điểm ngủ...

Kết quả cho thấy vào những thời điểm khác nhau trong ngày, việc nạp thức uống giàu caffeine sẽ tác động đến tinh thần của bạn theo những cách khác nhau.

Trong đó, tác động tích cực nhất sẽ đạt được với ly cà phê hoặc trà được tiêu thụ trong vòng 2,5 giờ kể từ khi bạn thức dậy buổi sáng.

Điều kỳ diệu này là nhờ caffeine tác động đến các chất dẫn truyền thần kinh. Nó ngăn chặn adenosine, thứ liên quan đến sự buồn ngủ, mệt mỏi và có liên quan cả đến trầm cảm, lo âu.

Trái lại, hai chất dẫn truyền thần kinh mà bạn rất cần cho một ngày mới lại được tăng cường: Doradrenaline giúp bạn tỉnh táo, tập trung, tăng khả năng đối phó với căng thẳng; cũng như "hormone hạnh phúc" dopamine.

Vì vậy, uống cà phê và trà sớm thường giúp bạn phấn chấn, tỉnh táo, cảm thấy giàu năng lượng và tinh thần thoải mái hơn.

Tác dụng tích cực lên tinh thần của cà phê và trà vẫn được duy trì trong vòng 10–12,5 giờ sau khi thức dậy, mặc dù không mạnh mẽ như ly cà phê uống trong 2,5 giờ đầu.

Tin vui cho người uống cà phê: Nghiên cứu chỉ ra 1 cách rất tốt cho não, dễ tăng cường trí nhớ

Theo Anh Thư

Người Lao động

