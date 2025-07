Nghiên cứu mới: Tin vui dành cho người uống cà phê thường xuyên

Mới đây, các nhà khoa học từ Đại học Queen Mary London (QMUL) và Viện Francis Crick ở Anh đã công bố thêm 1 tác dụng mới của cà phê. Các chuyên gia đã sử dụng nấm men phân hạch làm tế bào thay thế cho tế bào người. Sau đó, họ tiến hành phân tích cách liều lượng caffeine ảnh hưởng đến tuổi thọ của tế bào và khả năng chống chịu tổn thương của chúng.

Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng caffeine làm đảo ngược công tắc tế bào có thể làm chậm quá trình lão hóa. “Những phát hiện này giúp giải thích tại sao caffeine có thể có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ. Và chúng mở ra những thú vị cho các nghiên cứu trong tương lai về cách chúng ta có thể kích hoạt những tác động này trực tiếp hơn,thông qua chế độ ăn uống, lối sống hoặc các loại thuốc mới”, nhà sinh hóa John-Patrick Alao từ QMUL chia sẻ.

Tất nhiên, đây không phải là công dụng duy nhất của loại đồ uống này. Nhiều nghiên cứu trước đó đã dẫn chứng hàng loạt những lợi ích dành cho sức khỏe đến từ cà phê:

Giảm mệt mỏi, tăng năng lượng

Cà phê có chứa caffeine là một chất kích thích thần kinh. Sau khi uống cà phê, caffeine sẽ được hấp thụ vào máu và từ đó di chuyển đến não. Trong não, caffeine ngăn chặn chất dẫn truyền thần kinh ức chế adenosine. Điều này giúp cải thiện mức năng lượng, tâm trạng và các khía cạnh khác nhau của chức năng não.

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Cà phê có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư gan và ung thư đại trực tràng. Các polyphenol khác nhau trong cà phê đã được chứng minh là có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư trong các nghiên cứu trên động vật. Cà phê cũng có liên quan đến việc giảm mức độ estrogen, đây là một loại hormone có liên quan đến một số loại ung thư.

Các nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn tới 40% và ung thư đại trực tràng thấp hơn 15%.

Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, Parkinson và chứng sa sút trí tuệ

Bệnh Alzheimer là bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến nhất và là nguyên nhân hàng đầu của chứng sa sút trí tuệ. Bệnh Parkinson là tình trạng thoái hóa thần kinh phổ biến thứ hai, ngay sau bệnh Alzheimer. Tình trạng này thường ảnh hưởng đến những người trên 65 tuổi. Có thể hạn chế căn bệnh này và chứng sa sút trí tuệ bằng một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, khoa học và tập thể dục điều độ. Uống cà phê cũng là một biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

Một số nghiên cứu cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn tới 65%.

Lưu ý khi sử dụng cà phê

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) khuyến nghị tiêu thụ 400 mg cafein hằng ngày là an toàn (tương đương với khoảng 3-4 tách cà phê). Bạn cũng nên giới hạn lượng caffeine bạn tiêu thụ cùng một lúc ở mức 200 mg mỗi lần (liều).

Liều đơn 500 mg caffeine được cho là quá nguy hiểm đối với cơ thể con người. Tương tự, uống hơn 4 tách cà phê mỗi ngày thường không được khuyến khích. Dư thừa caffeine trong cơ thể có thể dẫn đến đau đầu, mất ngủ, căng thẳng và tim đập nhanh hơn

Để an toàn cho sức khỏe, khi uống cà phê bạn cần lưu ý những điểm sau:

- Không uống cà phê khi còn quá nóng: Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi vừa pha xong, lúc vẫn còn rất nóng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tiêu thụ đồ uống nóng trên 65 độ C có thể tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Trong khi nước dùng pha cà phê thường được ở nhiệt độ từ 65 -85 độ C. Vì vậy, hãy cố gắng chờ khoảng 5 phút để nhiệt độ giảm xuống hãy thưởng thức.

- Không uống quá sớm hoặc quá muộn: Các chuyên gia khuyến cáo không nên uống cà phê ngay vào lúc sáng sớm. Thời gian tốt nhất để uống ly cà phê là vào 10h-12h sáng, khi nồng cortisol bắt đầu giảm. Bạn cũng không uống vào tối muộn vì lượng caffeine này phải mất nhiều giờ mới có thể tiêu hóa hết. Do đó, việc uống cà phê quá muộn sẽ gây ra tình trạng mất ngủ hoặc khiến giấc ngủ của bạn không được sâu và ngon.

- Không uống khi bị thiếu ngủ: Nhiều người cho rằng cà phê là giải pháp tự nhiên giúp bạn tỉnh táo hơn khi buồn ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy caffeine sẽ không có tác dụng như vậy nếu bạn ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày trong 3 đêm liên tục. Thiếu ngủ gây suy giảm đáng kể trong hoạt động nhận thức và caffeine không thể cải thiện được tình trạng này dù bạn uống nhiều.