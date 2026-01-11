Á quân Olympia được Bộ Ngoại giao gửi thư chúc mừng

Mới đây, nhân dịp Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia), được Nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi Thư chúc mừng. Thay mặt Bộ Ngoại giao và với tình cảm cá nhân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trân trọng gửi Phó Giáo sư lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh sự ghi nhận này không chỉ là kết quả xứng đáng cho hành trình lao động khoa học nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết của Phó Giáo sư mà còn phản ánh năng lực hội nhập và uy tín học thuật ngày càng rõ nét của trí thức Việt Nam trong môi trường khoa học quốc tế. Thành tựu của Phó Giáo sư sẽ góp phần truyền cảm hứng cho cộng đồng trí thức người Việt Nam tại Australia, tại Việt Nam cũng như các địa bàn khác.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trân trọng mời Phó Giáo sư và gia đình tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 do Bộ Ngoại giao tổ chức. Trong Thư, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chúc Phó Giáo sư cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chân dung Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh. (Ảnh: Website Đại học New South Wales)

Trước đó, vào ngày 26/11/2025, tờ nhật báo có lượng độc giả lớn nhất Australia - The Australian, công bố “2026 Research Magazine”, bảng xếp hạng các trường đại học và nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng nhất năm 2026. Danh sách được xây dựng dựa trên số lượt trích dẫn của các bài báo khoa học đăng trên 20 tạp chí hàng đầu của từng lĩnh vực trong 5 năm, sử dụng dữ liệu từ Google Scholar.

Theo giới thiệu, PGS Nguyễn Thành Vinh (Vinh Nguyen) là người có ảnh hưởng nhất trong chuyên ngành Hóa hữu cơ, thuộc nhóm Khoa học Hóa học và Vật liệu. Hiện anh là Phó giáo sư (Associate Professor) tại UNSW - trường xếp hạng top 20 thế giới theo QS 2026. Nghiên cứu của ông tập trung vào xúc tác hữu cơ, hoạt hóa cation thơm, tổng hợp hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học, tổng hợp không đối xứng và hóa học dược phẩm.

Nguyễn Thành Vinh - Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW) được vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ. (Ảnh: ITN)

Cho những ai chưa biết, Phó giáo sư Lê Thành Vinh chính là Á quân Đường Lên Đỉnh Olympia mùa đầu tiên. Không chỉ gây ấn tượng với công chúng nhờ bảng thành tích học tập đáng nể, anh còn nổi tiếng với vai diễn “ngoài lề” từng làm mưa làm gió trong bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời. Trong phim, anh đảm nhận vai Nam - chàng sinh viên hiền lành, chăm chỉ, ít nói, toát lên vẻ “mọt sách” đặc trưng.

Bộ phim đình đám này đến nay vẫn được nhiều bạn trẻ tìm xem lại, trở thành một phần ký ức thanh xuân của khán giả. Điều thú vị là đó cũng là vai diễn duy nhất của Á quân Olympia, khiến nhiều người hay đùa rằng Lê Thành Vinh là diễn viên sở hữu “sự nghiệp diễn xuất ngắn nhất trong lịch sử”.

Á quân Olympia thủ vai Nam trong phim Phía Trước Là Bầu Trời (Ảnh chụp màn hình)

Anh được gọi vui là diễn viên có sự nghiệp diễn xuất ngắn nhất lịch sử (Ảnh chụp màn hình)

Sau vai diễn ngắn ngủi đó, anh Lê Thành Vinh quay trở lại với con đường học thuật. Anh giành học bổng của chính phủ Australia và tiếp tục theo đuổi lĩnh vực Hóa học. Năm 2010, anh hoàn thành chương trình tiến sĩ và sang Đức làm nghiên cứu sau tiến sĩ (Ph.D) tại Viện Hóa học Hữu cơ RWTH Aachen trong nhóm của Giáo sư Dieter Enders. 3 năm sau, anh sang Đại học Curtin (Perth, Úc) để xây dựng nhóm nghiên cứu riêng, rồi đến năm 2015 tiếp tục công tác tại Đại học New South Wales (UNSW) với vị trí giảng viên/ARC DECRA.

Năm 2021, anh Nguyễn Thành Vinh được bổ nhiệm làm Phó Giáo sư tại Trường Hóa học, Đại học New South Wales. Thành tựu này của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ vậy, anh còn ghi dấu bằng nhiều giải thưởng danh giá trong ngành Hóa học: Giải thưởng Tạp chí Hóa học Thieme năm 2014, học bổng nghiên cứu Discovery Early Career Research Award (DECRA) của Hội đồng Nghiên cứu Úc, hay học bổng Athel Beckwith do Viện Hóa học Hoàng gia Úc (RACI) trao tặng năm 2016.

Thông tin của Thành Vinh trên web chính thức của trường UNSW. (Ảnh chụp màn hình)

Từ cậu học trò Olympia năm nào đến nhà khoa học được vinh danh hàng đầu tại Australia, hành trình của Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh là minh chứng sinh động cho sức bền trí tuệ, bản lĩnh theo đuổi đam mê và khát vọng vươn tầm quốc tế của trí thức Việt. Thành tựu hôm nay không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn góp thêm một dấu ấn đẹp cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, khẳng định rằng tri thức Việt Nam hoàn toàn có thể tỏa sáng ở những môi trường khoa học khắt khe nhất.