Câu hỏi "hại não" trong Đường Lên Đỉnh Olympia

Đường Lên Đỉnh Olympia từ lâu đã được xem là một trong những sân chơi trí tuệ được mong chờ bậc nhất dành cho học sinh THPT trên cả nước. Hệ thống câu hỏi của chương trình luôn được đánh giá cao bởi độ hay, khó và yêu cầu thí sinh phải vận dụng kiến thức một cách linh hoạt, sát với thực tiễn. Không chỉ thu hút bởi dàn thí sinh sáng sủa, chương trình còn liên tục khiến khán giả "xoắn não" với những câu hỏi nghe qua tưởng đơn giản nhưng khi bắt tay vào giải mới thấy không hề dễ ăn.

Trong cuộc thi Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 từng xuất hiện câu hỏi khiến cả 4 nhà leo núi "bó tay". Cụ thể, câu hỏi như sau: "Hưng muốn tìm một tháng bất kỳ theo dương lịch mà ngày đầu tháng và cuối tháng đều có thứ trong tuần giống nhau. Vậy Hưng cần tìm những tháng thế nào để chắc chắn thỏa mãn điều kiện trên?".

Sau thời gian suy nghĩ, một thí sinh chia sẻ đáp án "tháng 2 của những năm không nhuận". Tuy nhiên, câu trả lời này chưa chính xác nên quyền trả lời được chuyển cho các thí sinh còn lại. Một thí sinh khác sau đó đưa ra phương án là "những tháng có 29 ngày". Tuy nhiên, đây vẫn không phải là đáp án đúng.

Câu đố "thách thức" cả 4 nhà leo núi.

Sau cùng, MC chương trình phải đưa ra đáp án cuối cùng. Theo giải thích, các ngày 1, 8, 15, 22, 29 sẽ luôn có cùng các thứ trong tuần, như vậy tháng đó cần có 29 ngày. Câu trả lời chính xác phải là tháng hai có 29 ngày, tức tháng hai của các năm nhuận.

Ngay sau khi chương trình được phát sóng, câu hỏi đã nhận được sự chú ý, theo nhiều khán giả mặc dù câu hỏi tưởng như khá dễ nhưng cần phải có sự tính toán cực kỳ cẩn trọng nếu như không muốn mất điểm oan ức. Bên cạnh đó, một số khán giả cũng cho biết, có thể là do áp lực tâm lý về thời gian nên phần nào đã khiến các nhà leo núi khó khăn trong việc đưa ra câu trả lời.

Đây không phải là lần đầu tiên câu hỏi trong Olympia trở thành đề tài được dân mạng quan tâm. Trước đó, một câu hỏi trong chương trình cũng bị cho rằng là thừa dữ kiện: "Số tự nhiên nào là số tự nhiên nhỏ nhất có 7 chữ số lớn hơn 999.999?".

Theo phân tích của netizen, câu hỏi này có ít nhất hai dữ kiện không cần thiết. Thứ nhất là cụm từ "số tự nhiên" bị lặp lại. Thứ hai, hai điều kiện "có 7 chữ số" và "lớn hơn 999.999" thực chất chỉ ra cùng một đáp án. Chỉ cần giữ lại một trong hai dữ kiện, đáp án vẫn là 1.000.000.

Vì vậy, câu hỏi hoàn toàn có thể được rút gọn thành: "Số tự nhiên nhỏ nhất có 7 chữ số là gì?" hoặc "Số tự nhiên nhỏ nhất nhưng lớn hơn 999.999 là bao nhiêu?".