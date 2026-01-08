Một thông báo về tuyển sinh lớp 10 TP.HCM khiến phụ huynh thở phào, nhẹ người hơn nhưng cũng bắt đầu phải lo xa

Dù còn khoảng 5 - 6 tháng nữa mới bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhưng “đường đua” chọn trường, chọn phương án ôn tập của phụ huynh và học sinh tại TP.HCM đã sớm nóng lên.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Thông tin về các môn thi bắt buộc, thời gian làm bài cũng như quy định với lớp chuyên, lớp tích hợp ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn, bởi đây được xem là căn cứ quan trọng để học sinh lớp 9 xây dựng chiến lược ôn tập ngay từ thời điểm này.

Theo kế hoạch, thí sinh sẽ dự thi ba môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, hai môn Toán và Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút, riêng môn Ngoại ngữ là 90 phút. Ngoài các môn thi chung, những học sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc chương trình tích hợp sẽ phải dự thi thêm bài thi bổ sung, thực hiện theo quy định riêng đối với từng loại hình đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 (Ảnh: Hà Nam)

Công tác tổ chức kỳ thi, từ khâu đăng ký dự thi, xét tuyển đến các nội dung liên quan, sẽ được triển khai thống nhất theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp do UBND TP.HCM phê duyệt, đồng thời tuân theo hướng dẫn cụ thể của Sở GD&ĐT. Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã công bố cấu trúc đề thi và đề thi minh họa tuyển sinh lớp 10 năm 2026, nhằm giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập.

Phụ huynh “mừng húm”, lên kế hoạch ôn tập cho con

Trước những thông tin mới được công bố, nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy “vừa mừng vừa lo”. Việc sớm chốt phương án thi với ba môn bắt buộc và công khai môn thi thứ 3 giúp gia đình và học sinh bớt tâm lý chờ đợi, có cơ sở rõ ràng để xây dựng lộ trình ôn tập dài hơi ngay từ đầu năm. Không ít phụ huynh đánh giá việc Sở GD&ĐT công bố cấu trúc đề thi và đề minh họa từ sớm là tín hiệu tích cực, giúp con em định hướng trọng tâm học tập, tránh học dàn trải, áp lực sát ngày thi.

Nhiều phụ huynh cho biết thời điểm này đã bắt đầu tăng cường theo dõi thông tin tuyển sinh, tìm hiểu kỹ quy định của từng trường, đồng thời cân nhắc việc cho con học thêm, ôn luyện theo định hướng đề thi mới.

Một số bình luận của dân tình:

- Đọc thông tin này thấy yên tâm hơn hẳn. Ít nhất cũng biết chắc thi những môn gì để còn lên kế hoạch cho con học từ từ, chứ thấp thỏm chờ công bố môn thứ ba rất mệt. Công bố sớm thế này, phụ huynh đỡ áp lực mà con cũng có thời gian chuẩn bị kỹ hơn.

- Mình thấy ba môn Toán - Văn - Ngoại ngữ vẫn giữ ổn định là hợp lý, vì đây đều là môn học nền tảng. Mong là đề thi thật cũng bám sát định hướng, đừng đánh đố quá để các con đỡ căng thẳng.

- Mừng thì mừng thật, nhưng cũng lo không ít. Nhà có con định thi lớp chuyên, ngoài ba môn chung còn phải chuẩn bị thêm bài thi bổ sung nên áp lực tăng gấp đôi. Phụ huynh phải tính toán lại thời gian, sức học của con cho hợp lý, không thì rất dễ quá tải.

- Chờ mãi thông tin này, có định hướng rồi, từ giờ con lên kế hoạch ôn thi để về đích thôi.

- Nhanh thật, chưa gì đã lại sắp đến một mùa thi mới.

- TP.HCM lúc nào cũng công bố môn thứ 3 rất sớm nhỉ? Mình nghĩ như vậy sẽ giúp các em chủ động hơn trong việc ôn luyện.

Nhiều gia đình bắt đầu lên kế hoạch ôn thi cho con (Ảnh: Hà Nam)

Việc phương án tuyển sinh lớp 10 được công bố sớm phần nào giúp phụ huynh và học sinh lớp 9 tại TP/HCM giảm bớt tâm lý thấp thỏm, chuyển từ “chờ đợi” sang chủ động chuẩn bị. Với cấu trúc đề và định hướng rõ ràng, các gia đình đã có cơ sở để xây dựng lộ trình học tập phù hợp cho con. Trong “đường đua” nhiều áp lực này, sự chủ động, cân bằng giữa ôn tập và tâm lý ổn định được xem là chìa khóa giúp học sinh vững vàng bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.