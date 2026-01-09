Chốt mua vé máy bay 12 triệu về Hà Nội ăn Tết dù lương tháng 13 triệu

“Làm cả năm không đủ tiền về nhà ăn Tết là có thật” - Mai Anh (SN 1996, quê Hà Nội) hiện đang làm việc tại TP.HCM thở dài khi xem giá vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán.

Mai Anh cho biết từ khoảng cuối tháng 11 đã bắt đầu xem giá vé máy bay nhưng khá bất ngờ vì mức giá cao hơn so với cô tưởng tượng. Trung bình một chiều từ TP.HCM về Hà Nội dao động trong khoảng 2,5 triệu - 5,5 triệu đồng, tùy vào hãng bay và khung giờ bay.

Nếu chọn lịch bay đúng theo thời gian được nghỉ Tết: Vé chiều đi vào ngày 14/2 (27 tháng Chạp) và chiều về ngày 22/2 (mùng 6 Tết), giá vé máy bay khứ hồi sẽ rơi vào khoảng 7 - 12 triệu đồng/cặp, tùy thời điểm.

Vào ngày cao điểm, giá vé máy bay có thể lên tới 11 - 12 triệu đồng/cặp vé khứ hồi (Ảnh: NVCC)

“Chia sẻ thật, công việc của mình có mức thu nhập 13 triệu đồng, một cặp vé máy bay về quê ăn Tết vậy là cũng ngốn hết tháng lương. Chưa kể thêm các khoản chi khác trong dịp này. Coi như không dư đồng nào, thậm chí còn phải xoay sở thêm”, Mai Anh nói.

Trước tình hình này, nhiều người đang sống và làm việc tại TP.HCM đã phải thay đổi kế hoạch để có thể vừa về quê ăn Tết, vừa tiết kiệm phần nào chi phí.

Mua vé trước 2 tháng để tránh dịp cao điểm, gia đình dự trù chi 80 triệu dịp Tết

Vốn đã lường trước dịp cao điểm sẽ đông đúc, khó khăn hơn trong việc di chuyển nên chị Thanh Nga (31 tuổi) - nhân viên văn phòng đã mua vé máy bay cho cả gia đình từ trước 2 tháng. “Thời điểm mình mua giá vé vẫn còn bình ổn, chưa tăng giá. Gia đình mình đi từ TP.HCM về Hà Nội gồm 2 vợ chồng và 1 bé nhỏ dưới 2 tuổi. Chi phí khoảng 4 triệu/ người cho vé khứ hồi. Hai vợ chồng là 8 triệu đồng, còn em bé thì không mất phí”, chị Nga chia sẻ.

Tuy nhiên, chị Nga cho biết trường hợp của gia đình cũng khá đặc biệt vì cả hai đều có thể làm việc từ xa hoặc lên văn phòng công ty tại Hà Nội. Do đó, gia đình chị cũng về trước kỳ nghỉ Tết chính thức khoảng 2 tuần. Cũng theo chị Nga, đây là xu hướng của nhiều người trẻ hiện nay khi tìm kiếm, chọn làm các công việc remote để có thể về quê trước so với ngày nghỉ Tết.

Vì đã có kế hoạch từ sớm nên chị Nga cho hay dự trù chi tiêu của gia đình ngày Tết không có quá nhiều thay đổi so với mọi năm.

“Ngoài vé máy bay, mình dự trù khoảng 3 - 5 triệu cho chi phí đi lại (thuê xe ô tô, taxi,...). Tiền lì xì bố mẹ nội ngoại 2 bên và anh chị em họ hàng khoảng dưới 10 triệu đồng. Tiền quà và biếu bố mẹ 2 bên khoảng 15 - 20 triệu đồng. Các chi phí tiêu dùng khác cũng khoảng 5 - 10 triệu. Mình thường không tính chi tiết mà sẽ áng chừng vừa đủ theo nhu cầu bởi mình cũng chỉ tiêu dùng ở mức cần thiết.

Bên cạnh đó, dịp Tết này gia đình mình cũng có dự định đi du lịch, nhưng chưa chốt kế hoạch vì ngày lễ thường có nhiều yếu tố phải cân nhắc. Nhìn chung, chi phí dự trù chi tiêu Tết tất tần tật sẽ vào khoảng 80 triệu đồng”, chị Thanh Nga kể.

Nhiều người chọn mua vé sớm, về trước Tết 2 tuần để tránh dịp cao điểm (Ảnh minh họa)

Cũng tương tự như vậy, gia đình của Phương Trang (SN 1997) đã mua vé máy bay trước và lên kế hoạch chi tiết cho kỳ nghỉ Tết.

“Năm nay là năm đầu mình lấy chồng TP.HCM nên chúng mình sẽ ở lại đến mùng 3 Tết mới bay ra Hà Nội. Nhưng vì sợ khó mua vé nên mình đã mua từ đầu tháng 12. Nhà gồm hai vợ chồng và con nhỏ gần 1 tuổi, tổng chi phí khoảng 9 triệu đồng khứ hồi”, Phương Trang nói.

Cô bạn cũng cho hay mọi năm khi chưa lập gia đình, cô cũng thường thu xếp công việc để về quê trước khoảng 1 tuần, tránh dịp cao điểm vì cũng sợ giá vé tăng cao khó mua. Song năm nay, điều khiến Trang thấy khác biệt nhất chính là các khoản chi nhân đôi.

“Giờ ngoài gia đình mình thì cũng cần chu toàn gia đình chồng nữa nên dự chi năm nay cũng sẽ nhiều gấp đôi thời còn ở một mình. Mình chưa được thông báo về thưởng Tết nhưng chắc chắn cũng sẽ dành nguyên khoản đó để chi tiêu Tết”, Phương Trang bày tỏ.

Không mua vé khứ hồi, xin nghỉ phép để tiết kiệm tiền di chuyển

Hồng Ngân (SN 1996) - đang làm trong lĩnh vực truyền thông cho biết khá may mắn khi công việc có thể linh hoạt giờ giấc. Tuy nhiên cuối năm công việc cũng khá bận rộn nên cô không thể về sớm mà sẽ về sát ngày.

“Mình mới mua vé chiều từ TP.HCM - Hà Nội với mức giá 3,8 triệu đồng/chiều, bay vào ngày 15/2 (tức 28 Tết). Thực tế thì mức giá một chiều như vậy cũng đã khá cao nên mình tạm thời chưa mua vé khứ hồi. Mình dự định sẽ sử dụng ngày nghỉ phép, kết hợp với một số công việc ngoài Hà Nội để quay trở lại TP.HCM trễ hơn khoảng 2 tuần sau Tết. Hi vọng lúc đó giá vé máy bay cũng sẽ rẻ hơn một chút”, Ngân nói.

Được biết, mức thu nhập của Hồng Ngân tại TP.HCM là 15 triệu đồng/tháng bao gồm công việc chính và một số công việc phụ bên ngoài. Ngân cho hay đây là mức lương trung bình, không quá cao và bình thường cô cũng phải sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý nếu không muốn rơi vào “khủng hoảng”.

“Thường thì mình đã tốn 6 triệu đồng cho tiền nhà, điện nước. Còn lại thì chia vào các khoản như xăng xe, ăn uống, sinh hoạt,... Mỗi tháng mình để ra khoảng 3 - 4 triệu đồng tiết kiệm, làm quỹ dự trù. Như mọi năm, mình được thưởng Tết 1 tháng lương thì cũng sẽ dùng toàn bộ tiền thưởng để mua vé máy bay, biếu bố mẹ, mua sắm chút đồ Tết”, Hồng Ngân bày tỏ.

Trong khi đó Hoàng Hà (SN 2000, quê Nghệ An) chia sẻ: “Mình mua vé lúc đầu tháng 12, về vào ngày 28 Tết từ TP.HCM đi sân bay Vinh. Mức giá là 3,7 triệu đồng, mình không mua khứ hồi vì dự tính sẽ xin nghỉ thêm và quay trở lại công ty muộn hơn sau Tết”.

Hoàng Hà hiện tại chỉ mua vé chiều về, dự định xin nghỉ thêm sau Tết để tiết kiệm chi phí (Ảnh: NVCC)

Ảnh minh họa

Cô bạn cũng cho biết mua sớm mới có mức giá này, còn nếu không cũng sẽ có những hạng vé lên tới 5 triệu đồng/chiều. So sánh với năm ngoái, Hoàng Hà nói: “Năm ngoái tổng cộng vé máy bay mình tốn 8 triệu đồng - coi như là 50% tiền thưởng Tết rồi. Nhìn chung với những ai đi làm xa nhà, tiền di chuyển lúc nào cũng tốn kém nhất. Mua vé máy bay mà cũng thấy xót từng khúc ruột”.

Về chi tiêu dịp Tết, Hoàng Hà bày tỏ: “Mình không phải người thích mua sắm gì quá nhiều, chủ yếu sẽ biếu tiền cho bố mẹ khoảng 5 - 10 triệu đồng. Ngoài ra thì mình chuẩn bị các khoản tiền mừng tuổi cho ông bà, các cháu trong dịp Tết thôi. Thời gian còn lại thì cũng không đi đâu nên dự sẽ không tốn nhiều chi phí”.

Dẫu vậy, cô bạn cũng bày tỏ dịp Tết dù ai cũng mong sẽ sum vầy bên gia đình song có nhiều người đã bắt đầu có những lựa chọn khác, đặc biệt là người trẻ để phù hợp hơn với thu nhập: “Thường thì dù mọi thứ đắt đỏ, mọi người vẫn sẽ chọn về quê dịp Tết vì nghỉ dài ngày và cả năm đi làm, ai cũng mong được đoàn tụ bên gia đình. Tuy nhiên mình cũng thấy xu hướng mới khi một số bạn trẻ cân nhắc việc có về quê ngày nay hay không vì riêng tiền di chuyển có thể dùng làm nhiều việc khác. Ngoài ra trong năm cũng có một số dịp lễ để có thể về thăm gia đình”.