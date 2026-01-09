3 loại cây nên trồng trước cửa nhà dịp năm mới: “Hút” vận may, dùng làm thuốc

Dịp đầu năm mới, trồng thêm một chậu cây xanh trước cửa nhà từ lâu đã được xem là cách khởi đầu nhẹ nhàng nhưng giàu ý nghĩa. Không chỉ mang lại sắc xanh, tạo sinh khí cho không gian sống, nhiều loại cây còn được người xưa tin rằng có khả năng thu hút may mắn, tài lộc tới cho gia chủ. Việc lựa chọn cây trồng trước cửa nhà ngoài ý nghĩa phong thủy, hình dáng đẹp mắt, giá trị sử dụng trong đời sống cũng thường được quan tâm. Có ba loại cây được nhiều gia đình yêu thích, chọn trồng trước cửa nhà, đặc biệt trong những ngày đầu năm mới.

3 loại cây thích hợp để trồng trước cửa nhà dịp năm mới

1. Cây mộc hương

Cây mộc hương (Ảnh minh họa).

Trong phong thủy Á Đông, mộc hương là loại cây tượng trưng cho may mắn, bình an, tài lộc. Mộc hương thường được trồng trước cửa nhà với ý nghĩa kích hoạt tài lộc, giữ gìn sự bình an và thu hút nguồn năng lượng tích cực.

Không chỉ mang giá trị phong thủy, mộc hương còn được đánh giá cao về lợi ích sức khỏe. Tán lá xanh dày giúp giữ bụi, thanh lọc không khí, trong khi hương hoa dịu nhẹ có tác dụng thư giãn thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ.

Trong y học cổ truyền, hoa và các bộ phận của cây mộc hương được dùng làm trà hoặc dược liệu giúp an thần, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng.

2. Cây đinh lăng

Cây đinh lăng (Ảnh minh họa).

Đinh lăng được xem là loại cây mang năng lượng bảo hộ mạnh, thường được trồng trước cửa hoặc trong sân nhà với ý nghĩa trấn trạch, giữ vượng khí và ngăn luồng khí xấu xâm nhập. Tán lá xanh tốt quanh năm tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển bền bỉ và cuộc sống ổn định lâu dài. Cây càng xanh khỏe thì gia chủ càng được tin là gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, tài lộc tích tụ dần theo thời gian.

Không chỉ là cây cảnh quen thuộc, đinh lăng từ lâu còn được coi là dược liệu quý trong y học cổ truyền Việt Nam. Các bộ phận của cây, đặc biệt là rễ, được dùng để bồi bổ sức khỏe, tăng sức dẻo dai, giảm mệt mỏi và hỗ trợ khí huyết. Nhờ chứa nhiều acid amin và saponin - hoạt chất thường thấy trong nhân sâm - đinh lăng giúp cải thiện thể lực, tinh thần và khả năng phục hồi của cơ thể. Vì thế, loại cây này thường được ví như “sâm của người Việt”.

3. Cây lựu

Nhân dịp năm mới, hãy trồng một cây lựu trước nhà (Ảnh minh họa).

Trong phong thủy, cây lựu được xem là biểu tượng của sự sung túc và viên mãn nhờ tán lá xanh tốt, hoa đỏ rực và trái sai hạt. Người xưa tin rằng trồng lựu trước nhà giúp gia đạo hưng thịnh, con cháu đông vui và giữ được phúc khí lâu dài. Màu đỏ của hoa còn tượng trưng cho cát lành, niềm vui và vận may, góp phần kích hoạt sinh khí cho không gian sống.

Lựu còn được xem là vị thuốc quý trong cả y học cổ truyền lẫn hiện đại. Hầu hết các bộ phận của cây lựu đều có thể được sử dụng làm thuốc nhờ giá trị dược lý.

Lựu giàu hoạt chất giúp kháng khuẩn, bảo vệ niêm mạc tiêu hóa, hỗ trợ cầm tiêu chảy và tăng cường sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy nước ép lựu có khả năng cải thiện tuần hoàn, giảm cholesterol và góp phần kìm hãm sự phát triển của tế bào bất thường. Nhờ đó, cây lựu được đánh giá là dược liệu tự nhiên có giá trị trong chăm sóc và phòng bệnh.

Tổng hợp