Sau trung niên mới nhận ra: Muốn gia đình không sứt mẻ, chớ dại nhắc lại 3 điều này với con cái

Khi con cái còn nhỏ, nhiều câu chuyện trong gia đình thường được nhắc lại như những kỷ niệm quen thuộc. Nhưng khi con trưởng thành, có cuộc sống và suy nghĩ riêng, cách cha mẹ nhìn lại những câu chuyện cũ cần thay đổi.

Không ít bậc phụ huynh, sau trung niên, mới nhận ra rằng có những điều từng quen miệng nhắc lại, dù không mang ác ý, lại khiến khoảng cách giữa các thế hệ âm thầm nới rộng. Muốn giữ sự êm ấm trong gia đình, đôi khi điều quan trọng không phải là nói thêm, mà là biết dừng lại đúng lúc.

Dưới đây là ba điều cha mẹ nên cẩn trọng khi nhắc lại với con cái đã trưởng thành.

Đừng nhắc lại những lần từng nặng lời, trách phạt con

Không ít cha mẹ vẫn hay kể lại những lần mình từng quát mắng, trách phạt con khi còn nhỏ, coi đó như một kỷ niệm của thời nuôi dạy vất vả. Nhiều người còn kể lại với giọng đùa vui, nghĩ rằng con đã lớn thì sẽ hiểu và bỏ qua.

Tuy nhiên, với con cái, những lời nặng nề năm xưa không phải lúc nào cũng đơn giản chỉ là chuyện cũ. Có những câu nói từng khiến con sợ hãi, tủi thân hay cảm thấy mình không được thấu hiểu. Khi những ký ức ấy bị nhắc lại, cảm xúc cũ rất dễ bị khơi lên, dù bản thân con đã cố gắng quên từ lâu.

Việc cha mẹ lặp lại những lần từng mắng nhiếc cũng khiến con cảm thấy quá khứ ấy chưa bao giờ được nhìn nhận nghiêm túc. Khi ấy, con cái chọn cách im lặng, né tránh những cuộc trò chuyện có nguy cơ chạm vào vết thương cũ. Từ đó, mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái lại càng trở nên xa cách.

Đừng nhắc lại lỗi lầm, thiếu sót của con trong quá khứ

Nhiều bậc cha mẹ có thói quen nhắc lại những lần con học kém, bướng bỉnh, mắc sai lầm khi còn nhỏ, với suy nghĩ đó chỉ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Tuy nhiên, việc liên tục bị nhắc lại lỗi lầm cũ khiến con cảm thấy mình vẫn bị nhìn bằng hình ảnh non nớt, chưa trưởng thành của ngày xưa. Những nỗ lực ở hiện tại dường như lại bị che khuất bởi vài sai sót đã qua từ rất lâu. Lâu dần, con không còn muốn chia sẻ thành công hay thất bại với cha mẹ, vì lo sợ lại bị lôi chuyện cũ ra làm ví dụ.

Gia đình vì thế mà mất đi những cuộc trò chuyện cởi mở. Con cái giữ khoảng cách với cha mẹ không phải vì vô tâm, mà vì không muốn cảm giác bị đánh giá bằng quá khứ.

Đừng nhắc lại những chuyện từng quyết thay, áp đặt khi con còn nhỏ

Một trong những điều dễ gây tổn thương nhất là việc cha mẹ thường xuyên nhắc lại những quyết định mình từng đưa ra thay con khi còn bé: chọn trường, ép học thêm, buộc từ bỏ sở thích hay can thiệp vào những lựa chọn đầu đời.

Khi những câu chuyện này được kể lại với thái độ khẳng định “ngày đó bố mẹ làm đúng”, con cái dễ cảm thấy quan điểm của mình chưa từng được lắng nghe. Những tiếc nuối hoặc cảm xúc chưa từng nói ra trong quá khứ bị khơi lại, khiến con cảm thấy mình vẫn không có tiếng nói ngay cả khi đã trưởng thành.

Việc nhắc lại những quyết định áp đặt ấy không giúp gia đình hiểu nhau hơn, mà chỉ làm rõ thêm khoảng cách giữa hai thế hệ.

Vậy nên, khi cha mẹ biết dừng lại đúng lúc, không đào lại những câu chuyện cũ, con cái sẽ cảm thấy được nhìn nhận bằng hiện tại, chứ không phải bị trói buộc bởi quá khứ. Đôi khi, chính sự im lặng đúng chỗ ấy lại là điều giữ cho gia đình không sứt mẻ theo năm tháng.

