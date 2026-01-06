8 loại quần áo bẩn đến mấy cũng không được cho vào máy giặt

Máy giặt là “trợ thủ” đắc lực trong mỗi gia đình hiện đại, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho công việc giặt giũ. Tuy nhiên, không phải món đồ nào dơ bẩn cũng có thể ném thẳng vào lồng máy. Việc giặt sai cách không chỉ làm quần áo nhanh hư mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỏng máy hoặc gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Theo Sina, dưới đây là 8 loại quần áo tránh cho vào máy giặt. Mục đích là để bảo vệ đồ dùng lẫn thiết bị gia đình bạn.

1. Đồ len và trang phục bằng ren

Len, vải ren hay những trang phục siêu mỏng rất dễ bị xù, co rút hoặc biến dạng khi chịu lực giặt và vắt mạnh trong máy. Quá trình quay mạnh khiến sợi vải giãn ra mất form, biến chiếc áo yêu thích thành món đồ “chẳng dùng được”. Với những chất liệu nhạy cảm này, giặt tay nhẹ nhàng với nước ấm là lựa chọn an toàn hơn.

2. Đồ lụa và vải mềm cao cấp

Vải lụa, satin hoặc các loại vải mềm khác thường rất mong manh, dễ trầy xước hoặc co nhão nếu giặt bằng máy. Quá trình tác động mạnh trong lồng giặt có thể khiến chúng bị xù, nhăn nheo hoặc hư hỏng nhanh hơn. Nhẹ nhàng giặt tay và phơi khô tự nhiên sẽ giúp đồ lụa giữ được độ mềm và bền lâu.

3. Đồ lót, áo ngực có gọng và phụ kiện kim loại

Máy giặt tuy tiện nhưng không phải là môi trường sạch sẽ tuyệt đối. Đồ lót, đặc biệt áo ngực có gọng kim loại, dễ bị biến dạng, bung gọng hoặc làm hỏng các bộ phận trong máy khi quay vắt. Chưa kể những miếng kim loại này còn có thể gây xước lồng giặt hoặc móc vào các món đồ khác. Giặt tay hoặc sử dụng túi giặt chuyên dụng nếu buộc phải giặt máy là cách giải quyết an toàn hơn.

4. Quần áo dính xăng, dầu mỡ hoặc dung môi hóa chất

Quần áo dính xăng, dầu hỏa, cồn hoặc các dung môi tương tự không chỉ khó làm sạch trong máy mà còn có thể tạo ra hơi dễ cháy khi tác động với nhiệt và ma sát bên trong lồng giặt. Điều này làm tăng nguy cơ chập điện, cháy nổ rất nguy hiểm cho cả gia đình. Trước khi nghĩ tới giặt máy, hãy xử lý sơ vết bẩn bằng tay và đảm bảo cho hơi dung môi bay hết.

5. Quần áo nhiều phụ kiện, đính cườm hoặc vật trang trí

Những trang phục có đính hạt, cườm, sequin hay phụ kiện trang trí khác không phải lúc nào cũng chịu được lực giặt mạnh. Phụ kiện dễ bong ra, gây rách vải hoặc mắc kẹt trong lồng giặt, làm hỏng cả những món đồ xung quanh. Trường hợp này, giặt tay hoặc đến dịch vụ giặt chuyên nghiệp là lựa chọn hợp lý.

6. Áo phao, áo khoác lông vũ và đồ giữ nhiệt

Các loại áo phao lông vũ hay đồ giữ nhiệt thường chứa bông hoặc lông bên trong rất dễ vón cục khi giặt máy. Ngoài việc mất khả năng giữ ấm, chúng còn khiến nước khó thoát ra, làm máy giặt hoạt động quá tải. Với đồ giữ nhiệt, bạn nên sử dụng chế độ giặt chuyên dụng hoặc gửi giặt khô để bảo toàn cấu trúc sợi.

7. Quần áo trẻ em và đồ nhạy cảm

Trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, có làn da rất nhạy cảm. Việc giặt chung quần áo của trẻ với đồ người lớn trong máy giặt có thể khiến vi khuẩn và bụi bẩn từ quần áo người lớn bám sang, gây dị ứng và các bệnh ngoài da. Vì vậy, hãy giặt riêng đồ trẻ, tốt nhất là bằng tay để đảm bảo vệ sinh tối ưu.

8. Những món đồ không phải quần áo nhưng mọi người thường bỏ vào máy

Ngoài quần áo, nhiều người có thói quen cho giày dép, chăn lớn hoặc đồ chơi vào máy giặt để “làm sạch nhanh”. Đây là sai lầm phổ biến. Giày có thể nặng khi ướt, gây hỏng trục xoay. Chăn lớn quá tải sẽ quá sức máy. Đồ chơi nhỏ có thể rơi vào khe hở. Tất cả những món đồ trên đều có nguy cơ làm hỏng máy giặt.

