Điện lực miền Bắc phát thông báo quan trọng liên quan đến “hoàn tiền hóa đơn điện do sai sót hệ thống”

Vào ngày 2/1 vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ra cảnh báo về việc người dân nhận được email giả mạo EVN/EVNNPC “hoàn tiền” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo ghi nhận của Điện lực miền Bắc gần đây xuất hiện email giả mạo ngành điện, mạo danh “EVN CSKH” với tiêu đề “[QUAN TRỌNG] Thông báo hoàn tiền hóa đơn tiền điện do sai sót hệ thống” nhằm dụ khách hàng bấm link và cung cấp thông tin để chiếm đoạt tài sản.

Email giả mạo EVN/EVNNPC “hoàn tiền” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Điện lực miền Bắc

Theo EVNNPC thủ đoạn của đối tượng được thực hiện như sau:

- Gửi email từ địa chỉ giả mạo, hiển thị tên người gửi như “EVN CSKH”.

- Thông báo “sai sót kỹ thuật” khiến khách hàng bị tính thừa tiền điện.

- Đưa ra các số liệu “giống thật” (mã KH, số tiền đã thanh toán, số tiền thực tế, số tiền hoàn lại…).

- Tạo áp lực thời gian: yêu cầu xác nhận trong 24 giờ.

- Dẫn dụ bấm nút/đường link “NHẬN HOÀN TIỀN LẠI NGAY” và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân/tài khoản để chiếm đoạt.

EVNNPC khẳng định đây là hành vi lừa đảo. Khuyến cáo khách hàng:

- Không cung cấp mật khẩu, OTP, thông tin thẻ/tài khoản ngân hàng qua link/email lạ.

- Ngành điện không yêu cầu khách hàng bấm link/ tải file từ email/tin nhắn lạ liên quan “hoàn tiền”.

- Kiểm tra, xác minh qua kênh chính thức: Gọi ngay Hotline CSKH 1900 6769 khi có nghi ngờ.

